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Austria Wien vs. RB Salzburg: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 11:00 Generali Arena

RB Salzburg gastiert in der Österreichischen Bundesliga bei Austria Wien in der Generali Arena in Wien. Das Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellenzweiten verspricht trotz der klaren Kräfteverhältnisse eine intensive Partie.

Austria Wien steckt tief in der Krise. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Trainer Maximilian Uhlig nur einen einzigen Punkt – ein 1:1 gegen WSG Tirol. Drei Niederlagen in der Liga sowie ein Pokal-Aus gegen Hartberg prägen das jüngste Bild der Wiener.

RB Salzburg kommt mit deutlich mehr Schwung nach Wien. Danny Röhls Mannschaft gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein beeindruckendes 5:1 gegen Austria Lustenau und ein 3:4-Auswärtserfolg bei Sturm Graz. Lediglich das Europa-League-Spiel gegen RSC Anderlecht ging mit 0:2 verloren.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht ebenfalls klar für Salzburg. In vier der letzten fünf Begegnungen setzte sich Salzburg durch – darunter ein 4:1-Heimsieg zu Beginn dieser Saison.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Partie gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Austria Wien und RB Salzburg los?

Austria Wien kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Wiener 1:1 von WSG Tirol, zuvor setzte es ein 0:2 gegen Rapid Wien. In diesen fünf Spielen erzielte Austria Wien sieben Tore und kassierte acht.

RB Salzburg präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:4-Auswärtssieg bei Sturm Graz, dazu kam ein deutliches 5:1 gegen Austria Lustenau. Salzburg traf in diesem Zeitraum insgesamt 13-mal und ließ acht Gegentreffer zu.

Austria Wien vs. RB Salzburg: Aufstellungen

Austria Wien vs. RB Salzburg: Form

Austria Wien vs. RB Salzburg: Bilanz direkte Duelle

Austria Wien vs. RB Salzburg: Die Tabellen