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Wann ist Anstoß bei Austria Wien gegen Wolfsberger AC?

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 11:00 Generali Arena

Austria Wien empfängt Wolfsberger AC in der Generali Arena in Wien. Es ist ein Spiel der österreichischen Bundesliga.

Beide Klubs stehen in der Tabelle im unteren Mittelfeld und brauchen Punkte. Die Wiener belegen Rang 10, die Kärntner Rang 12.

Bei Austria Wien kommt der Trend zur rechten Zeit. Zuletzt gelang ein 1:0 gegen RB Salzburg, nachdem es zuvor ein 1:1 gegen WSG Tirol gegeben hatte. Trainer Maximilian Uhlig kann mit diesem Ergebnis im Rücken arbeiten.

Wolfsberger AC erlebt dagegen schwierige Wochen. Auf das 1:2 gegen Ried folgte zuvor ein 0:6 bei Rapid Wien. Trainer Manfred Schmid muss seine Mannschaft nach diesen Rückschlägen stabilisieren.

Das Hinspiel in dieser Saison ging deutlich an die Gäste. Wolfsberger AC gewann am 2. August mit 3:0. Für Austria Wien bietet sich nun die Chance zur Revanche.

Wann wird angepfiffen, und wo lässt sich die Partie verfolgen? Hier folgen die wichtigsten Informationen.

Wie liefen die letzten Spiele von Austria Wien und Wolfsberger AC?

Austria Wien holte aus den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 1:0 gegen RB Salzburg. Davor gab es ein 0:2 gegen Rapid Wien und ein 1:2 gegen Altach. Insgesamt erzielte die Austria fünf Tore und kassierte sechs.

Wolfsberger AC verlor vier der letzten fünf Spiele und spielte einmal unentschieden. Zuletzt unterlag das Team Ried mit 1:2. Beim 0:6 gegen Rapid Wien kassierte der WAC die höchste Niederlage der Serie. Das Torverhältnis lautet 3:10.

Wie könnten die Aufstellungen von Austria Wien und Wolfsberger AC aussehen?

In welcher Form sind Austria Wien und Wolfsberger AC?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Austria Wien und Wolfsberger AC in der Tabelle?