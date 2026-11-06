Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Österreich Sky Austria

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 11:00 Sun Minimeal Arena

Austria Lustenau empfängt Grazer AK in der Österreichischen Bundesliga in der Sun Minimeal Arena in Lustenau. Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Für Austria Lustenau läuft es in der Liga zuletzt alles andere als rund. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter zwei deutliche 5:1-Niederlagen gegen RB Salzburg und Rapid Wien. Lediglich ein Pokalsieg gegen Sturm Graz brachte zuletzt Erleichterung für Trainer Markus Mader.

Auch Grazer AK unter Gerald Scheiblehner steckt in einer tiefen Formkrise. Die letzten drei Pflichtspiele wurden allesamt verloren, darunter eine 6:1-Pleite gegen Sturm Graz in der Bundesliga. Zumindest ein 1:1 gegen WSG Tirol und ein torloses Remis gegen RB Salzburg zeigen, dass GAK auch gegen stärkere Gegner punkten kann.

Das Hinspiel dieser Saison gewann Grazer AK mit 2:1 als Heimmannschaft. Lustenau wird nun auf Wiedergutmachung aus sein.

Wer dieses Bundesliga-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Austria Lustenau und Grazer AK los?

Austria Lustenau kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einer 5:1-Niederlage gegen RB Salzburg. Zuvor kassierte Lustenau ebenfalls 5:1 gegen Rapid Wien sowie 0:4 gegen LASK. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber 17.

Grazer AK weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die letzte Partie endete mit einem 0:4 gegen Hartberg. Positiv zu vermerken ist das 0:0 gegen RB Salzburg, das zeigt, dass GAK defensive Stabilität abrufen kann. In fünf Spielen gelangen dem Team nur zwei Treffer bei 16 Gegentoren.

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Aufstellungen

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Form

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Bilanz direkte Duelle

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Die Tabellen