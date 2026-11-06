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Österreich 1. Bundesliga
team-logoAustria Lustenau
Sun Minimeal Arena
team-logoGrazer AK
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Austria Lustenau vs. Grazer AK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Austria Lustenau - Grazer AK
Austria Lustenau
Grazer AK
Österreich 1. Bundesliga

In der 1. Bundesliga spielt Austria Lustenau gegen Grazer AK. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Austria Lustenau vs. Grazer AK: Anstoßzeit

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12
Sun Minimeal Arena

Austria Lustenau empfängt Grazer AK in der Österreichischen Bundesliga in der Sun Minimeal Arena in Lustenau. Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Für Austria Lustenau läuft es in der Liga zuletzt alles andere als rund. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter zwei deutliche 5:1-Niederlagen gegen RB Salzburg und Rapid Wien. Lediglich ein Pokalsieg gegen Sturm Graz brachte zuletzt Erleichterung für Trainer Markus Mader.

Auch Grazer AK unter Gerald Scheiblehner steckt in einer tiefen Formkrise. Die letzten drei Pflichtspiele wurden allesamt verloren, darunter eine 6:1-Pleite gegen Sturm Graz in der Bundesliga. Zumindest ein 1:1 gegen WSG Tirol und ein torloses Remis gegen RB Salzburg zeigen, dass GAK auch gegen stärkere Gegner punkten kann.

Das Hinspiel dieser Saison gewann Grazer AK mit 2:1 als Heimmannschaft. Lustenau wird nun auf Wiedergutmachung aus sein.

Wer dieses Bundesliga-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Austria Lustenau und Grazer AK los?

Austria Lustenau kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einer 5:1-Niederlage gegen RB Salzburg. Zuvor kassierte Lustenau ebenfalls 5:1 gegen Rapid Wien sowie 0:4 gegen LASK. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber 17.

Grazer AK weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die letzte Partie endete mit einem 0:4 gegen Hartberg. Positiv zu vermerken ist das 0:0 gegen RB Salzburg, das zeigt, dass GAK defensive Stabilität abrufen kann. In fünf Spielen gelangen dem Team nur zwei Treffer bei 16 Gegentoren.

LUS

LUS - Form

HAR
N4-3
LAS
N0-4
RAP
N5-1
SGR
S3-2
SAL
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
8/20
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GAK

GAK - Form

SAL
U0-0
SGR
N6-1
WSG
U1-1
ALT
N0-4
HAR
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
2/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Aufstellungen

Austria Lustenau vs Grazer AK Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Mader

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Form

LUS

LUS - Form

HAR
N4-3
LAS
N0-4
RAP
N5-1
SGR
S3-2
SAL
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
8/20
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GAK

GAK - Form

SAL
U0-0
SGR
N6-1
WSG
U1-1
ALT
N0-4
HAR
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
2/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Austria LustenauUnentschiedenGrazer AK
2
1
2
Österreich 1. Bundesliga
Grazer AK badge
Grazer AK
GAK
2
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
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END
Österreich 2. Liga
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Grazer AK
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Austria Lustenau
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Austria Lustenau
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Österreich 2. Liga
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Grazer AK
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Austria Lustenau
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END
Österreich 2. Liga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
3
Grazer AK badge
Grazer AK
GAK
1
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Austria Lustenau vs. Grazer AK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
111001339+2430
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
11830296+2327
S
S
S
U
S
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
S
N
S
N
U
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
115421913+619
U
U
S
S
N
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
114431918+116
U
U
S
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
112271329-168
N
N
N
N
S
11
Austria WienAustria WienWIE
112181022-127
N
N
N
N
U
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
11137820-126
U
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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