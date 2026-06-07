Australien vs. Türkei: FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Vorschau – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D BC Place Vancouver

Das Spiel Australien gegen die Türkei beginnt am 14. Juni 2026 um 04:00 Uhr GMT und um 00:00 Uhr EST.

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Australien gegen die Türkei: Hintergrund

Der Anpfiff in Vancouver ist für beide Teams wichtig, die sich in einer starken Gruppe behaupten wollen. Australiens Cheftrainer Tony Popovic will zeigen, dass sein kompaktes, körperbetontes System auch auf der Weltbühne unter Turnierdruck funktioniert. Die Socceroos treffen auf eine erfahrene, kampferprobte türkische Mannschaft unter Vincenzo Montella – dem Taktiker, der die "Halbmond-Sterne" zu einer schnellen Offensivelf geformt hat. Vor einer jubelnden, ausverkauften Kulisse im modernen BC Place hat das Duell das Potenzial, sofort zum WM-Klassiker zu werden.

Da in Gruppe D neben dem Co-Gastgeber USA auch das defensiv hartnäckige Paraguay lauern, könnte ein Fehltritt am ersten Spieltag schwerwiegende Folgen haben. Für Australien ist das Spiel eine Gelegenheit, die eigene globale Präsenz zu unterstreichen, siebzehn Turnierdebütanten einzubinden und strukturelle Disziplin auf der großen Bühne zu zeigen. Für die Türkei ist es der emotionale Höhepunkt einer starken Generation, die ihre Autorität bei diesem globalen Turnier zeigen will. Wenn die Scheinwerfer den Rasen erhellen, verwandelt der Druck des WM-Auftakts die Arena in einen Kochtopf, in dem taktische Ausdauer und Kopfballstärke über die wertvollen drei Punkte entscheiden.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Australiens Weg nach Nordamerika

Australiens Weg zur sechsten WM-Teilnahme in Folge war geprägt von einer sicheren Leistung in den frühen Phasen, gefolgt von dramatischen Spielen in den letzten Runden. Die Socceroos marschierten souverän durch die zweite Runde der AFC-Asien-Qualifikation und dominierten ihre Gruppe mit dem Libanon, Palästina und Bangladesch, indem sie sechs Siege in Folge ohne Gegentor einfuhren.

Ihre Widerstandskraft stellte sich erst in der erweiterten dritten Runde der AFC-Qualifikation auf die Probe. Nach dem Trainerwechsel zu Tony Popovic musste das Team rasch eine disziplinierte, straffe Spielweise annehmen. Der entscheidende Meilenstein folgte im Spitzenspiel gegen den kontinentalen Rivalen Japan in Perth. Unter großem taktischen Druck blieben die Australier ruhig und holten den Sieg, als Außenverteidiger Aziz Behich in der Schlussphase das entscheidende Tor erzielte und damit eine zehnjährige Serie ohne Erfolg gegen die Samurai Blue beendete. Dieses Ergebnis sicherte ihnen mathematisch das Ticket für Kanada.

Das Playoff-Drama der Türkei

Im Gegensatz dazu erreichten die "Halbmond-Sterne" die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026, weil sie den Druck der europäischen Play-offs aushielten. In der UEFA-Qualifikationsgruppe E belegten sie hinter Spanien den zweiten Platz. Eine 0:6-Heimniederlage gegen die Iberer prägte diese Phase. Danach mussten sie in die K.o.-Play-offs der UEFA.

Ihr Playoff-Weg schrieb ein neues Kapitel in der modernen türkischen Fußballgeschichte und beendete eine 24-jährige Turnierpause, die bis zum dritten Platz 2002 zurückreichte. Unter Vincenzo Montella besiegte die Türkei im Halbfinale eine hartnäckige rumänische Mannschaft mit 1:0.

Nur wenige Tage später, am 31. März 2026, bezwang die Mannschaft in der finalen Hürde eine motivierte Auswahl des Kosovo in einer angespannten Atmosphäre in Pristina. Unter großem Druck zeigte die Elf Reife und ging in der 53. Minute in Führung, als eine schnelle Kombination zwischen dem jungen Star Kenan Yildiz und Orkun Kokcu Flügelspieler Kerem Akturkoglu freispielte, der den Ball ins Netz lenkte. In der restlichen halben Stunde verteidigte die Mannschaft den Vorsprung und feierte nach dem Schlusspfiff mit den mitgereisten Fans unter riesigen Fahnen die Rückkehr auf die größte Fußballbühne der Welt.

Australien vs. Türkei – Aufstellungen

Australien: Aufstellung

Australiens Cheftrainer Tony Popovic nominierte einen mutigen, auf den Umbruch ausgerichteten 26-Mann-Kader für das Endturnier, der Führungserfahrung mit viel frischem Talent verbindet. 17 Spieler erleben ihre erste FIFA-Weltmeisterschaft. Popovic hat im Kader einen harten Wettbewerb geschaffen. Kapitän Mat Ryan, der erfahrene Stürmer Mathew Leckie sowie die langjährigen Stammspieler Aziz Behich und Jackson Irvine führen die Mannschaft an. Ryan und Leckie stehen kurz davor, mit ihrer vierten WM-Teilnahme in Folge den nationalen Rekord einzustellen.

Die größte Neuerung betrifft die Offensive: Popovic nominierte mutig die beiden Stürmer Cristian Volpato und Tete Yengi von Machida Zelvia, obwohl sie noch kein Länderspiel bestritten haben. So hat Australien zwei unberechenbare Joker für die Bank. Auf den Flügeln soll das junge Talent Nestory Irankunda Tempo bringen, im Mittelfeld führt Jackson Irvine die Mannschaft an. In der Abwehr führen der große Innenverteidiger Harry Souttar und der aufstrebende Alessandro Circati eine physisch starke Abwehrreihe an.

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Team-News Türkei

Die Crescent-Stars reisen mit einer eingespielten Generation von Talenten nach Vancouver, die die europäischen Play-offs gemeistert und damit eine 24-jährige Durststrecke beendet hat. Cheftrainer Vincenzo Montella hat nach den jüngsten Trainingslagern neun Spieler aus dem vorläufigen Kader gestrichen und einen technisch starken, schnellen 26-Mann-Kader aufgestellt.

Der Kern von Montellas System beruht auf der Klasse einer ganzen Mittelfeldgeneration und ihrem kreativen Stil. Das 21-jährige Talent Arda Güler und der Nachwuchsstar Kenan Yıldız bilden die Spitze eines starken offensiven Mittelfelds, das Räume hinter der gegnerischen Abwehr eröffnen soll. Maestro Hakan Çalhanoğlu trägt die Kapitänsbinde und gibt aus der Tiefe das Tempo vor, flankiert von der defensiven Arbeitsmoral von Ferdi Kadıoğlu und der Erfahrung von Zeki Çelik. Im Sturm führt Kerem Aktürkoğlu die Mannschaft an, der den historischen Play-off-Siegtreffer gegen Kosovo erzielte, doch der körperlich starke Stürmer Deniz Gül bleibt weiter Kandidat für die Spitze des Angriffs.

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Trainerprofile & taktische Philosophien

Tony Popovic (Australien)

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Tony Popovic, eine prägende Figur des australischen Fußballs, ging als kompromissloser Innenverteidiger der Socceroos bei der WM 2006 in die Geschichte ein. Die Verantwortlichen beriefen ihn Mitte 2024 zum Nationaltrainer. Die Fans erwarten, dass er das Team modernisiert und zugleich seine Kampfkraft bewahrt.

Taktisch setzt er auf hohe Disziplin, enge Defensivreihen und körperliche Robustheit. Sein 3-4-2-1-System verengt das Zentrum, setzt auf schnelle Außenverteidiger für Breite und auf ein körperlich starkes Mittelfeldduo für zweite Bälle. In Vancouver muss Popovic sicherstellen, dass seine disziplinierte Mannschaft 90 Minuten lang konzentriert verteidigt und zugleich kreative Impulse für die junge Offensive setzt.

Vincenzo Montella (Türkei)

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Vincenzo Montella, in Europa seit seiner Zeit als Spieler in Italien bekannt, bringt taktische Vielfalt in den türkischen Trainerstab. Seit seinem Antritt 2023 setzt er auf eine Balance aus Motivation und Kontrolle, um das Team wieder auf die internationale Bühne zu führen.

Er lehnt starre Systeme ab und setzt auf ein flexibles 4-2-3-1-System mit schneller Ballzirkulation und horizontaler Spielfeldvergrößerung. Er fordert One-Touch-Pässe, schnelle Umschaltphasen und setzt eine flexible Sturmreihe oder einen inversen "falschen Neuner" ein, um gegnerische Innenverteidiger aus ihrer Position zu locken. Montellas vorrangiges Ziel ist es, die defensive Balance zu finden und sicherzustellen, dass seine kreativen Mittelfeldstars beim Umschalten nach hinten schnell zurücklaufen.

26-köpfige WM-Kader

Australiens WM-Kader

Torhüter: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Verteidiger: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Mittelfeldspieler: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Stürmer: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi

Türkei-WM-Kader

Torhüter: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Verteidiger: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncüler, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Mittelfeld: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Stürmer: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın, Yunus Akgün

Australien vs. Türkei: Die wichtigsten Duelle

Harry Souttar gegen Deniz Gül: Dieses Duell im Strafraum steht sinnbildlich für die Konfrontation der Schwergewichte. Gül, Portos körperlich starker Zielspieler, überzeugt mit Raumgefühl, Luftkampfstärke und präzisen Anspielen. Souttar steht unter Beschuss: Der große australische Innenverteidiger muss seine Kopfballstärke und physische Präsenz nutzen, um Gül klare Bälle zu verwehren, vor allem bei tiefen Flanken und Standards.

Arda Güler gegen Australiens Abwehrblock: Güler geht als kreativer Spielmacher und junger Anführer der türkischen Nationalmannschaft in das Turnier. Er sucht im letzten Drittel freie Räume, um die Abwehr mit Pässen zu durchbrechen oder seine Linksschüsse abzufeuern. Doch die robuste australische Abwehr steht unter dem strengen Positionsdrill von Tony Popovic. Reicht Gülers individueller Glanz, um diesen kompakten Tiefblock zu knacken?

Jackson Irvine gegen Hakan Çalhanoğlu: Das taktische Duell im Mittelfeld Çalhanoğlu ist der tief stehende Spielmacher von Inter Mailand und Kapitän der Türkei; er glänzt durch Pressingresistenz, Spielübersicht und gefährliche Standards. Jackson Irvine soll den Rhythmus des Mittelfeld-Maestros stören. Er setzt auf Laufstärke und Ausdauer, presst Calhanoglu und leitet so Australiens Konter.

Team-News & Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form





Direkter Vergleich

AUS Letzte 2 Spiele TUR 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Australien 0 - 1 Türkei

Australien 1 - 3 Türkei 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2





Tabelle



