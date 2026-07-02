Australien vs Ägypten: WM-2026-Vorschau – alles, was Sie wissen müssen

Australien gegen Ägypten: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Anpfiff ist am 3. Juli 2026 um 18:00 Uhr GMT und 14:00 Uhr EST.

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Es geht um Geschichte: Die hartnäckigen Socceroos treffen auf die ungeschlagenen Pharaonen

Im Dallas Stadium in Texas steht ein großer Meilenstein auf dem Spiel, wenn zwei Kontinente um einen Platz im begehrten Achtelfinale kämpfen. Tony Popovic führt eine für ihre Hartnäckigkeit bekannte australische Mannschaft zu ihrer zweiten WM-K.o.-Runde in Folge und will damit endlich die "gläserne Decke" durchbrechen und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein K.o.-Spiel gewinnen.

Ihnen steht eine historische ägyptische Mannschaft unter Trainer Hossam Hassan im Weg. Die Afrikaner haben erstmals in der modernen Ära die Gruppenphase überstanden. Mit starkem Angriff reisen die ungeschlagenen "Pharaos" ins Fußball-Herz Nordamerikas und wollen ihren Lauf auf Kosten der "Socceroos" fortsetzen.

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Wie die Socceroos und die Pharaonen hierhergekommen sind

Australien belegte in der starken Gruppe D Platz zwei. Die umfassende Spielvorschau auf Australien gegen Ägypten bei der WM 2026. Wir sprechen über Taktik, Mannschaftsnachrichten und mehr im Vorfeld dieses Duells im Achtelfinale in Arlington. Die Kampagne der Socceroos war geprägt von defensiver Disziplin: Sie erholten sich von einer Niederlage gegen Gastgeber USA und sicherten sich ein 0:0-Unentschieden gegen Paraguay, bevor sie sich mit einem entscheidenden 2:0-Sieg über die Türkei den Einzug in die K.o.-Runde sicherten. Popovics Team stand hinten sicher, doch im Abschluss müssen sie zulegen, nachdem sie in der Gruppenphase nur zwei Tore erzielten.

Ägypten reist nach Texas, weil die Mannschaft ungeschlagen Zweiter in Gruppe G wurde. Hassans Team hielt mit Belgien 1:1, besiegte Neuseeland 3:1 und spielte gegen den Iran 1:1. Mit im Schnitt mehr als vier Torschüssen pro Spiel zeigte die Mannschaft eine vielseitige Offensive, die auch dichte Abwehrreihen knacken kann.

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Besorgniserregende Verletzungssorgen und defensive Stützen als Anker der Abwehr

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Die Vorbereitung auf das Duell konzentriert sich auf die Fitness. Ägyptens Kapitän Mohamed Salah leidet an einer Oberschenkelzerrung; die Trainer prüfen bis zum Anpfiff, ob er spielen kann. Bleibt er auf der Bank, trägt Manchester-City-Stürmer Omar Marmoush die kreative Last.

Auch Australien hat Personalsorgen: Die Stürmer Mathew Leckie und Jacob Italiano fallen verletzt aus. Die Socceroos setzen daher auf ihre Abwehr mit Harry Souttar und dem jungen Alessandro Circati, die vor Torhüter Patrick Beach entweder eine Dreierkette oder einen Viererblock bilden.

Überzahl auf den Flügeln gegen Tempo im vertikalen Spielaufbau entscheidet das Duell

Entscheidend wird, wie beide Teams die Flügel nutzen. Ägypten erzeugt auf links Überzahl, Marmoush tauscht dort schnell die Position mit dem Außenverteidiger, lockt Australiens Innenverteidiger aus der Position und startet enge Kombinationen im Strafraum.

Australien setzt zunächst auf Sicherheit und startet danach mit direkten Kontern, um die nach vorne geeilten Ägypter zu bestrafen. Die Socceroos wollen dabei die Geschwindigkeit des jungen Nestory Irankunda nutzen, um die hoch stehende ägyptische Abwehr zu strecken.

Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Australien muss in der eigenen Hälfte hoch konzentriert bleiben, denn jeder Raum, den Marmoush oder ein nachrückender Salah erhält, zieht sofort eine Strafe nach sich.

Ägypten steht vor einer mentalen Herausforderung: Es muss eine tiefe Abwehr knacken, ohne sich den strukturierten Kontern des Gegners auszusetzen. Der Erfolg hängt davon ab, ob die Mittelfeldanker die Umschaltphasen stoppen, bevor der gefährliche Irankunda zum Zug kommt.

Voraussichtliche Aufstellung Australiens gegen Ägypten

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Voraussichtliche Aufstellung Ägypten gegen Australien

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Australiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Verteidiger: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Mittelfeld: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Stürmer: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

26-köpfiger Kader Ägyptens

Torhüter: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Verteidiger: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Mittelfeld: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Stürmer: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Team-News & Kader

Tony Popovic hat vor diesem Spiel noch keine Aufstellung für Australien genannt. Bei den Socceroos gibt es keine Verletzten oder Gesperrten. Wir ergänzen die Startelf kurz vor Anpfiff, sobald die offiziellen Informationen vorliegen.

Ägyptens Trainer Hossam Hassan wartet auf grünes Licht für Mohamed Salah, der sich beim 1:1 gegen den Iran eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat. Der Stürmer von Liverpool ist für das Achtelfinale fraglich, das medizinische Team prüft weiter. Eine vorläufige Aufstellung liegt noch nicht vor, weitere Verletzungen oder Sperren sind nicht bekannt. Weitere Updates folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Australien gewann eines der letzten fünf Spiele, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Paraguay am 26. Juni, wodurch die Australier als Gruppenzweiter der Gruppe D ins Achtelfinale einzogen. Zuvor hatten sie am zweiten Spieltag eine 0:2-Niederlage gegen die USA hinnehmen müssen. Der einzige Sieg der "Socceroos" in dieser Serie von fünf Spielen gelang am 14. Juni gegen die Türkei – ein 2:0-Erfolg, mit dem sie ihre WM-Kampagne eröffneten. In den Freundschaftsspielen vor dem Turnier spielten sie zudem 1:1 gegen die Schweiz und verloren 0:1 gegen Mexiko; in den fünf Partien erzielten sie vier Tore und kassierten vier Gegentreffer.

Ägypten hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen den Iran am 27. Juni – in dieser Partie zog sich Salah die Oberschenkelverletzung zu, die nun die Vorbereitung der Mannschaft belastet. Zuvor besiegte das Team am 22. Juni Neuseeland mit 3:1 – es war der erste WM-Sieg der Geschichte – und spielte zum Turnierauftakt 1:1 gegen Belgien. Zuvor unterlag Ägypten in Testspielen mit 1:2 gegen Brasilien und besiegte Russland mit 1:0. In diesen fünf Partien erzielten die Pharaonen fünf Tore und kassierten vier Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

AUS Letztes Spiel ÄGY 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Ägypten 3 - 0 Australien 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Teams trafen laut Daten nur einmal aufeinander. Das Freundschaftsspiel am 17. November 2010 gewann Ägypten 3:0. Weitere Spiele erscheinen nicht in der Statistik.

Tabellenstand

Australien belegte in Gruppe D Platz zwei, Ägypten wurde Zweiter in Gruppe G.