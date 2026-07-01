An diesem Freitag (3. Juli) kommt es in Texas zum Duell zweier unterschiedlicher Fußballstile, wenn Australien in der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 auf Ägypten trifft.

Die Socceroos kämpften sich durch die schwere Gruppe D und sicherten sich dank Taktik und Abwehr ihren Platz in der K.o.-Runde.

Ihr Gegner ist eine opportunistische ägyptische Mannschaft, die sich dank einiger hart erkämpfter Ergebnisse sicher durch die Gruppe G manövriert hat – darunter der historische erste WM-Sieg der afrikanischen Nation überhaupt (3:1 gegen Neuseeland).

GOAL liefert alle aktuellen Informationen zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie Sie sich Plätze für das Spiel Australien gegen Ägypten sichern können und wie viel diese kosten.

Wann beginnt Australien gegen Ägypten?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Australien gegen Ägypten

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Australien gegen Ägypten?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Australien gegen Ägypten: Alles, was Sie über das WM-Spiel wissen müssen

Australien gegen Ägypten – Form

Australien gegen Ägypten: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

AUS Letztes Spiel ÄGY 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Ägypten 3 - 0 Australien 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Australien gegen Ägypten: Teamnews

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