An diesem Freitag (3. Juli) kommt es in Texas zum Duell zweier unterschiedlicher Fußballstile, wenn Australien in der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 auf Ägypten trifft.
Die Socceroos kämpften sich durch die schwere Gruppe D und sicherten sich dank Taktik und Abwehr ihren Platz in der K.o.-Runde.
Ihr Gegner ist eine opportunistische ägyptische Mannschaft, die sich dank einiger hart erkämpfter Ergebnisse sicher durch die Gruppe G manövriert hat – darunter der historische erste WM-Sieg der afrikanischen Nation überhaupt (3:1 gegen Neuseeland).
GOAL liefert alle aktuellen Informationen zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie Sie sich Plätze für das Spiel Australien gegen Ägypten sichern können und wie viel diese kosten.
Wann beginnt Australien gegen Ägypten?
So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Australien gegen Ägypten
Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Australien gegen Ägypten?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Australien gegen Ägypten: Alles, was Sie über das WM-Spiel wissen müssen
Australien gegen Ägypten – Form
Australien gegen Ägypten: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen
Australien gegen Ägypten: Teamnews
Weiterlesen
- So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr
- So sichern Sie sich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Preise, Infos und Details zum MetLife Stadium
- Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?
- Was sind die günstigsten WM-Tickets?