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Australien vs Ägypten: So sichern Sie sich WM-Tickets – Preise, Round-of-32-Spiel, Last-Minute-Angebote und mehr

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Australien trifft bei der Weltmeisterschaft als nächstes auf Ägypten. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

An diesem Freitag (3. Juli) kommt es in Texas zum Duell zweier unterschiedlicher Fußballstile, wenn Australien in der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 auf Ägypten trifft.

Die Socceroos kämpften sich durch die schwere Gruppe D und sicherten sich dank Taktik und Abwehr ihren Platz in der K.o.-Runde.

Ihr Gegner ist eine opportunistische ägyptische Mannschaft, die sich dank einiger hart erkämpfter Ergebnisse sicher durch die Gruppe G manövriert hat – darunter der historische erste WM-Sieg der afrikanischen Nation überhaupt (3:1 gegen Neuseeland).

GOAL liefert alle aktuellen Informationen zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie Sie sich Plätze für das Spiel Australien gegen Ägypten sichern können und wie viel diese kosten.

Wann beginnt Australien gegen Ägypten?

So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Australien gegen Ägypten

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Australien gegen Ägypten?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Australien gegen Ägypten: Alles, was Sie über das WM-Spiel wissen müssen

Australien gegen Ägypten – Form

AUS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

ÄGY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Australien gegen Ägypten: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

AUS

Letztes Spiel

ÄGY

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

0

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Australien gegen Ägypten: Teamnews

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