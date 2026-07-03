Australien vs. Ägypten: Anstoßzeit im Überblick

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Das Spiel Australien gegen Ägypten beginnt am 3. Juli 2026 um 18:00 Uhr GMT und 14:00 Uhr EST.

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Es geht um Geschichte, wenn die hartnäckigen Socceroos auf die ungeschlagenen Pharaonen treffen

Im Dallas Stadium in Texas steht ein großer Meilenstein auf dem Spiel, wenn zwei Kontinente um einen Platz im begehrten Achtelfinale kämpfen. Tony Popovic führt eine für ihre Hartnäckigkeit bekannte australische Mannschaft zum zweiten Mal in Folge in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft und will damit endlich die "gläserne Decke" durchbrechen und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein K.o.-Spiel gewinnen.

Ihnen steht eine historische ägyptische Mannschaft unter Trainer Hossam Hassan im Weg. Die Afrikaner haben erstmals in der modernen Ära die Gruppenphase überstanden. Mit starkem Angriff reisen die ungeschlagenen "Pharaos" ins Fußball-Herz Nordamerikas und wollen ihren Lauf auf Kosten der "Socceroos" fortsetzen.

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Wie die Socceroos und die Pharaonen hierhergekommen sind

Australien belegte in der starken Gruppe D Platz zwei. Die umfassende Spielvorschau auf Australien gegen Ägypten bei der WM 2026. Wir sprechen über Taktik, Mannschaftsnachrichten und mehr im Vorfeld dieses Duells im Achtelfinale in Arlington. Die Kampagne der Socceroos war geprägt von defensiver Disziplin: Sie erholten sich von einer Niederlage gegen Gastgeber USA und sicherten sich ein 0:0-Unentschieden gegen Paraguay, bevor sie sich mit einem entscheidenden 2:0-Sieg über die Türkei den Einzug in die K.o.-Runde sicherten. Popovics Mannschaft stand hinten sicher, muss aber im Abschluss zulegen, denn in der Gruppenphase traf sie nur zweimal.

Ägypten blieb in Gruppe G ungeschlagen und belegte Platz zwei. Die Mannschaft von Hassan spielte 1:1 gegen Belgien, besiegte Neuseeland 3:1 und trennte sich 1:1 vom Iran. Mit im Schnitt mehr als vier Torschüssen pro Spiel zeigte die Mannschaft eine vielseitige Offensive, die auch dichte Abwehrreihen knacken kann.

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Besorgniserregende Verletzungssorgen und defensive Stützen als Anker der Abwehr

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Die Vorbereitung auf das Duell konzentriert sich stark auf die Fitness. Ägyptens Kapitän Mohamed Salah leidet an einer Oberschenkelzerrung; die Trainer prüfen bis zum Anpfiff, ob er spielen kann. Bekommt er eine Pause, trägt Manchester-City-Stürmer Omar Marmoush die kreative Last.

Auch Australien hat Personalsorgen: Die Stürmer Mathew Leckie und Jacob Italiano fallen verletzt aus. Die Socceroos setzen daher auf ihre Abwehr: eine Dreierkette oder einen kompakten Viererblock um Harry Souttar und Alessandro Circati schützt das Tor von Patrick Beach.

Überzahl auf den Flügeln gegen Tempo im vertikalen Spielaufbau entscheidet das Duell

Entscheidend wird sein, wie beide Teams die Räume auf den Flügeln nutzen. Ägypten schafft Überzahl auf links, Marmoush tauscht dort schnell die Position mit dem Außenverteidiger, zieht Australiens Innenverteidiger aus der Position und löst enge Passstafetten im Strafraum aus.

Die Socceroos setzen zunächst auf Sicherheit und schlagen dann über direkte vertikale Übergänge zurück, um vorgerückte Ägypter zu bestrafen. Sie wollen dabei die pure Geschwindigkeit des jungen Nestory Irankunda nutzen, um die Abwehr der Pharaonen auszubreiten, die hoch stehend oft anfällig ist.

Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Australien muss in der eigenen Hälfte hoch konzentriert bleiben, denn jeder Raum, den Marmoush oder ein nachrückender Salah erhält, zieht sofort eine Strafe nach sich.

Ägypten steht vor einer mentalen Herausforderung: Es muss eine tiefe Abwehr knacken, ohne sich dabei Kontern auszusetzen. Der Erfolg hängt davon ab, dass die Mittelfeldanker die Umschaltphasen stoppen, bevor Irankunda sie erreicht.

Voraussichtliche Aufstellung Australiens gegen Ägypten

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Voraussichtliche Aufstellung Ägypten gegen Australien

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Wichtige Statistiken zu Australien gegen Ägypten

Es ist das erste Duell beider Teams bei einer FIFA-Weltmeisterschaft. Ihre einzigen bisherigen Begegnungen gab es beim Presidents Cup 1987, einem Freundschaftsturnier in der Republik Korea. Australien kam nach einem torlosen Unentschieden im Halbfinale im Elfmeterschießen weiter. Das letzte Duell war ein Freundschaftsspiel im November 2010 in Kairo, das Ägypten 3:0 gewann.

Es ist Australiens drittes WM-Spiel gegen eine afrikanische Mannschaft nach dem 1:1 gegen Ghana 2010 und dem 1:0 gegen Tunesien 2022; beide Partien fanden in der Gruppenphase statt.

Australien steht zum dritten Mal in der K.o.-Runde. 2006 und vor vier Jahren schied das Team jeweils im Achtelfinale aus. Beide Male verlor Australien gegen den späteren Weltmeister: 2006 0:1 gegen Italien, 2022 1:2 gegen Argentinien.

Für Ägypten ist es das erste Mal, dass das Team die Gruppenphase einer FIFA-Weltmeisterschaft überstanden hat, auch wenn es nicht das erste K.o.-Spiel ist. 1934 bestritt die Mannschaft bereits die erste Runde des damals reinen K.o.-Turniers und verlor 2:4 gegen Ungarn.

Ägypten ist aktuell seit drei Spielen ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), so lange wie nie zuvor bei einer WM.

Gegen den Iran baute Ägypten seine Torsträhne bei Weltmeisterschaften auf fünf Spiele in Folge aus – die längste in diesem Wettbewerb.

Ägypten traf bei einer FIFA-Weltmeisterschaft bereits zweimal auf Gegner aus der AFC: In der Gruppenphase 2018 unterlag es Saudi-Arabien mit 1:2, und bei der Endrunde 2026 spielte es zuletzt 1:1 gegen den Iran.

Australiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Verteidiger: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Mittelfeld: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Stürmer: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

26-köpfiger Kader Ägyptens

Torhüter: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Verteidiger: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Mittelfeld: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Stürmer: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Team-News & Kader

Tony Popovic hat vor diesem Spiel noch keine Aufstellung für Australien genannt. Bei den Socceroos gibt es keine Verletzten oder Gesperrten. Wir ergänzen die Startelf kurz vor Anpfiff, sobald die offiziellen Informationen vorliegen.

Ägyptens Trainer Hossam Hassan wartet auf grünes Licht für Mohamed Salah, der sich beim 1:1 gegen den Iran eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat. Der Liverpool-Stürmer ist für das Achtelfinale fraglich, das medizinische Team prüft weiter. Eine vorläufige Aufstellung liegt noch nicht vor, weitere Verletzungen oder Sperren sind nicht bekannt. Weitere Updates zum Kader folgen vor dem Anpfiff.

Form

Australien gewann eines der letzten fünf Spiele, spielte zwei Mal unentschieden und verlor zwei Mal. Zuletzt gab es am 26. Juni ein 0:0 gegen Paraguay, wodurch das Team als Gruppenzweiter der Gruppe D ins Achtelfinale einzog. Zuvor hatten sie am zweiten Spieltag eine 0:2-Niederlage gegen die USA hinnehmen müssen. Der einzige Sieg der "Socceroos" in dieser Serie von fünf Spielen gelang am 14. Juni gegen die Türkei – ein 2:0-Erfolg, mit dem sie ihre WM-Kampagne eröffneten. In den Testspielen vor dem Turnier spielten sie zudem 1:1 unentschieden gegen die Schweiz und verloren 0:1 gegen Mexiko; in den fünf Begegnungen erzielten sie vier Tore und kassierten vier Gegentreffer.

Ägypten hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen den Iran am 27. Juni – in dieser Partie zog sich Salah die Oberschenkelverletzung zu, die nun die Vorbereitung der Mannschaft belastet. Zuvor besiegte das Team am 22. Juni Neuseeland mit 3:1 – es war der erste WM-Sieg der Geschichte – und spielte zum Turnierauftakt 1:1 gegen Belgien. In den Testspielen vor dem Turnier verlor Ägypten 1:2 gegen Brasilien und besiegte Russland 1:0. In diesen fünf Partien erzielten die Pharaonen fünf Tore und kassierten vier Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

AUS Letztes Spiel ÄGY 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Ägypten 3 - 0 Australien 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Teams trafen laut Daten nur einmal aufeinander. Das Freundschaftsspiel am 17. November 2010 gewann Ägypten 3:0. Weitere Partien verzeichnen die Daten nicht.

Tabellenstand

Australien belegte in Gruppe D den zweiten Platz, während Ägypten die Gruppenphase in Gruppe G als Zweiter abschloss.