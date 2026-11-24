So seht Ihr Australien U17 gegen Mosambik U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Australien U17 trifft in Gruppe C der U17-WM auf Mosambik U17. Die beiden Teams stehen auf den ersten beiden Tabellenplätzen. Der Spielort steht noch nicht fest.

Australiens U17 ist gut gestartet. Zum Auftakt gewann das Team mit 2:0 gegen Argentinien U17. Es war Australiens erster Sieg auf dieser Stufe des Wettbewerbs seit 2019.

Am zweiten Spieltag wurde der Aufschwung gebremst. Australien kam gegen Dänemark U17 nicht über ein 0:0 hinaus. Damit blieb das Team ungeschlagen, verpasste aber den zweiten Sieg.

Mosambik geht mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen in die Partie. Zum Auftakt gewann das Team mit 4:0 gegen Dänemark U17 und präsentierte sich selbstbewusst und angriffsstark.

Im jüngsten Spiel ließ diese Form nach: Mosambik verlor mit 1:2 gegen Argentinien U17. Nun will das Team schnell wieder gewinnen, um seinen Platz in der Spitzengruppe zu behaupten.

Da beide Teams noch im Rennen sind, könnte diese Begegnung die Abschlusstabelle der Gruppe C beeinflussen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Australien U17 gegen Mosambik U17 liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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