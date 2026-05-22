FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Übertragungen aus Australien

Um die Übertragungen von außerhalb Australiens über ein VPN zu sehen, verbinde dich mit einem australischen Server und streame die WM-Spiele kostenlos auf SBS.





Fernsehrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Australien

In Australien liegen die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vollständig bei SBS.

Im Gegensatz zu früheren Turnieren, bei denen SBS die Rechte mit Bezahldiensten wie Optus Sport teilte, sicherte sich der Sender diesmal die Rechte für das gesamte erweiterte Turnier und strahlt alle Spiele frei aus.

So können Sie das Turnier in Australien verfolgen:

Fernsehen & Streaming

SBS & SBS VICELAND: Das SBS-Fernsehnetzwerk zeigt alle 104 Spiele live und kostenlos.

SBS On Demand: Die Plattform streamt alle Partien live und speichert sie anschließend. Über App oder Website stehen zudem Vollaufzeichnungen, 30-minütige Kurzfassungen und kurze Highlight-Clips bereit.

Da die Rechte vollständig bei einem frei empfangbaren Sender liegen, müssen Fußballfans in Australien keinen Abonnementdienst bezahlen, um jeden Moment der Weltmeisterschaft 2026 mitzuerleben.