Das neue Tennisjahr steht in den Startlöchern - die Australian Open werfen ihre Schatten voraus! Für Tennisfans geht das neue Jahr also richtig gut los, GOAL wirft in diesem Artikel einen Blick auf wichtige Informationen rund um das Turnier.

Naomi Osaka und Novak Djokovic: Die beiden Einzel-Gewinner der letztjährigen Australian Open können sich sehen lassen! Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder Tennis auf allerhöchstem Niveau, mit dabei sind natürlich auch deutsche Spieler:innen.

Dass nicht alle Topspieler der Welt teilnehmen werden, ist bereits Wochen vorher klar: Dominic Thiem, Serena Williams, Stan Wawrinka oder Roger Federer sind alle nicht dabei, und dass es rund um die Thematik Novak Djokovic problematisch wird, ist auch nichts Neues mehr.

Tennis ist und bleibt eine der beliebtesten Sportarten auf dem deutschen Markt - das wissen wir natürlich auch. Deswegen fassen wir in diesem Artikel alle Informationen rund um die Australian Open für Euch zusammen!

Australian Open: Das war 2021 in Melbourne los

Einzel Damen Naomi Osaka Einzel Herren Novak Djokovic Doppel Damen Elise Mertens Aryna Sabalenka Doppel Herren Ivan Dodig Filip Polasek Mix Barbora Krejcikova

Rajeev Ram

Start, Finale, Daten, Arenen: Alle Informationen rund um die Australien Open 2022:

Bald ist es so weit: Ab dem 17. Januar steigt in Melbourne die bereits 110. Auflage der Australian Open! Zwei Wochen lang bis zum 30. Januar, wird es hier täglich Ballsport auf höchstem Niveau geben!

Auch Rollstuhltennis wird es wieder geben, genau wie Doppelspiele und den beliebten Mix-Wettbewerb. Los geht es klassisch mit den Einzelspielen bei Damen und Herren: Am 17. und 18. Januar findet hier die erste Runde der beiden Geschlechterklassen statt.

Termine der Australian Open 2022: Dann werden die Finals gespielt

Die Finals werden an den folgenden Daten stattfinden - alle Uhrzeiten sind vor Ort. Um das Spiel hier in Deutschland zu verfolgen, müsst ihr zehn Stunden abziehen: Wenn es also in Australien 11 Uhr ist, ist es bei uns noch ein Uhr in der Nacht.

Rollstuhl: 27. Januar

Finale Mix Doppel: 28. Januar

Finale Junioren: 29. Januar

Finale Damen Einzel: 29. Januar

Finale Herren Doppel: 29. Januar

Finale Damen Doppel: 30. Januar

Finale Herren Einzel: 30. Januar

Neue Arena! Hier findet die Australian Open 2022 statt

Schauen wir uns nun die Austragungsorte der Australian Open genauer an, denn dort gibt es in diesem Winter (beziehungsweise Sommer, wenn man in Australien ist) etwas Besonderes:

Mit der Show Court Arena kommt in diesem Jahr eine vierte große Spielstätte dazu! Der Neubau wurde im November 2021 fertiggestellt, ist also noch ganz frisch.

Auch die anderen drei, altbekannten Arenen werden natürlich weiterhin benutzt werden: In der Rod Laver Arena werden wie üblich die Finalspiele stattfinden, und auch die John Cain Arena und die Margaret Court Arena werden wieder hochklassige Tennisspiele austragen.

Übertragung der Australian Open 2022: So wird das Grand-Slam-Turnier im TV und LIVE-STREAM

Nun wäre also alles rund um die Rahmendaten der Australian Open geklärt - Zeit, dass wir auf die Übertragungsmöglichkeiten schauen!

Gleich zwei Anbieter zeigen in diesem Jahr die Australian Open auf dem deutschen Markt - es ist aber ein und dieselbe Übertragung. Klingt komisch? Das mag sein, es ist aber ganz logisch!

Eurosport darf die Australian Open 2022 übertragen: Tennis im TV und LIVE-STREAM sehen

Eurosport hat nämlich die Rechte an dem Grand-Slam-Turnier und überträgt daher die Australian Open LIVE! Es ist natürlich nicht jedes Spiel im Hauptprogramm zu sehen, aber je wichtiger die Spiele werden, desto wahrscheinlicher ist Eurosport am Start.

Ihr wisst nicht, wie man Eurosport auf dem Fernseher empfangen kann? Hier findet ihr alle Informationen dazu. Auch im Internet kann man dank des Eurosports Players Tennis sehen, allerdings kostenpflichtig. Hier entlang!

Australian Open 2022: Auch DAZN überträgt Tennis!

Die zweite Möglichkeit: DAZN! Der beliebte Streamingdienst hält zwar offiziell nicht die Rechte an den Australian Open - trotzdem kann man das Tennisspektakel einfach auf der schwarz-weißen Plattform verfolgen.

Der Grund: DAZN überträgt das gesamte Programm von Eurosport und Eurosport 2 in Echtzeit! Die beiden Sender haben einen Deal abgeschlossen, weshalb DAZN Eurosports Programm streamen darf.

Egal ob Wintersport, Tennis, Radsport oder weitere klassische Eurosport-Wettbewerbe: Dank DAZN könnt Ihr das live sehen. Dabei kostet DAZN zwar ebenfalls Geld, habt aber noch weitaus mehr im Programm als nur Eurosport. So wenig kostet DAZN monatlich:

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, DAZN , Eurosport und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Tennis-Übertragung

Australian Open 2022: Die Übertragung des Grand-Slam-Turniers