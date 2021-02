Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung des Viertelfinales

Bei den Australian Open steht das Viertelfinale vor der Tür: Alexander Zverev prüft den Serben Novak Djokovic - alle Infos zur Übertragung live.

Viertelfinale in Melbourne, die entscheidende Phase der Australian Open 2021 hat begonnen. Auf den einzig verbliebenen Deutschen, Alexander Zverev, wartet am Dienstag eine echte Herkulesaufgabe. Der 23-Jährige trifft auf den Serben Novak Djokovic. Aufschlag zum Viertelfinale ist gegen 10.15 Uhr deutscher Zeit.

Zverev zeigte sich beim ersten Grand Slam des Jahres bislang von seiner guten Seite - im Verlauf des Turniers musste er erst einen Satz abgeben, die restlichen Sätze entschied er allesamt überwiegend klar für sich. Die Nummer eins der Welt, Djokovic, hingegen musste etwas mehr kämpfen, um in die Runde der letzten Acht zu gelangen. Gegen Taylor Fritz aus den USA stand er sogar kurz vor dem Aus, als ihm eine Verletzung zu schaffen machte.

Djokovic galt im Vorhinein als der große Turnierfavorit und ist deswegen auch im Duell mit dem an Position sechs gesetzten Zverev Favorit - der Deutsche will aber für eine Überraschung sorgen.

Australian Open, Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM - Alexander Zverev fordert Novak Djokovic heraus und hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung und auch den Direktvergleich zwischen beiden Tennisassen.

Australian Open live: Das Viertelfinale auf einen Blick

Duell Alexander Zverev vs. Novak Djokovic Runde Viertelfinale, Australian Open Datum 16. Februar 2021 Uhrzeit ca. 10.15 Uhr (MEZ) Ort Melbourne (Australien)

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr den mit Spannung erwarteten Viertelfinaltag der Australian Open live im Stream anschauen wollt, dann gibt es gleich mehrere Optionen. Ihr müsst früh aufstehen, da die Zeitverschiebung nach Melbourne (Australien) zehn Stunden beträgt - aber bei diesem großartigen Match wird sich das sicher lohnen. Wenn Ihr ab 2.30 Uhr schon live bei allen anderen Matches mit dabei sein wollt, dann seht Ihr sogar noch mehr Live-Tennis.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic gibt es in einem LIVE-STREAM zu sehen - wie genau, das erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im LIVE-STREAM auf DAZN

Die Australian Open biegen schon wieder auf die Zielgerade ein, nur noch acht Spieler kämpfen im Melbourne Park um den Tennis-Titel zu Beginn der neuen Saison. Zverev gegen Djokovic gibt es demnach im LIVE-STREAM beim Ismaninger Sender DAZN zu sehen.

DAZN hat eine Kooperation mit dem TV-Sender Eurosport und zeigt / überträgt alle Inhalte im LIVE-STREAM - auch Spitzentennis aus Australien. Der Deutsche Zverev will dabei den Turnierfavoriten Djokovic stürzen und ins Halbfinale einziehen.

Wenn Ihr die Australian Open live auf DAZN schauen wollt, dann findet Ihr hier eine kurze Übersicht über die Übertragung zu Zverev vs. Djokovic:

Übertragungsbeginn : ab 2.30 Uhr (Australian Open live)

: ab 2.30 Uhr (Australian Open live) Matchbeginn : 10.30 Uhr (deutscher Zeit)

: 10.30 Uhr (deutscher Zeit) Teaser: Alexander Zverev und Novak Djokovic spielen in der Night Session gegeneinander. Da Melbourne im Vergleich zu Deutschland zehn Stunden voraus ist, beginnt das Match um 19.30 Uhr Ortszeit.

Die weiteren Matches des Tages in der Rod Laver Arena lauten:

S. Hsieh vs. N. Osaka (Viertelfinale der Damen, ab 2.30 Uhr)

G. Dimitrov vs. A. Karatsev (Viertelfinale der Herren, ab ca. 5 Uhr)

S. Williams vs. S. Halep (Viertelfinale der Damen, ab 9 Uhr)

A. Zverev vs. N. Djokovic (Viertelfinale der Herren, ab ca. 10.15 Uhr)

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic live und kostenlos auf DAZN

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im LIVE-STREAM vom Eurosport Player sehen

Wenn Ihr nach einer Alternative zur Übertragung der Australian Open heute live im Stream von DAZN sucht, dann findet Ihr diese beim Eurosport Player . Dort könnt Ihr alle Spiele der Australian Open 2021 ebenfalls im LIVE-STREAM sehen.

Auch beim Viertelfinale zwischen Zverev und dem Djoker könnt Ihr mit dem Eurosport Player mit dabei sein, Ihr braucht allerdings ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses kostet weiterhin 6,99 Euro im Monatspaket. Hier erhaltet Ihr alle Infos.

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV sehen

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic live im TV: Das Australian-Open-Viertelfinale auf Eurosport sehen

Erreicht Alexander Zverev ein weiteres Mal das Halbfinale eines Grand Slams? Alexander Zverev vs. Novak Djokovic gibt es auch live im TV zu sehen - Ihr habt neben den zahlreichen anderen Optionen auch die Chance, das Match bei Eurosport live im Fernsehen zu sehen. Das Free-TV zeigt / überträgt das Spiel in voller Länge.

Der TV-Sender ist in den vergangenen beiden Wochen schon live vor Ort gewesen und hat alle Spiele der deutschen Spieler und auch die der Weltelite gezeigt / übertragen. Schaltet also einfach Euren TV ein, wenn der erste Aufschlag des Matches erfolgt.

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV und LIVE-STREAM sehen

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr das Viertelfinale der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic am Dienstag live und in voller Länge sehen könnt. Hier gibt es alle Optionen auf einen Blick.

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im Direktvergleich

ALEXANDER ZVEREV Name NOVAK DJOKOVIC Deutschland Nation Serbien Hamburg Geburtsort Belgrad 23 Alter 33 einhändig / beidhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 2011 Profi seit 2003 2 Siege gegen den heutigen Gegner 5 5 (1) Duelle auf Hartplatz (Siege) 5 (4)

Die sieben Duelle, die es zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev bisher gab, waren allesamt spannend und geprägt von hochklassigem Tennis. Besonders das Finale der Nitto ATP Tour Finals 2018 hat der Deutsche sicherlich noch in bester Erinnerung - dieses gewann er nämlich in zwei Sätzen. Hier findet Ihr eine kleine Übersicht über die letzten fünf Duelle zwischen Djokovic und Zverev:

Turnier Jahr Ergebnis ATP Cup 2021 6:7 6:2 7:5 (Djokovic) Nitto ATP Finals 2020 6:3 7:6 (Djokovic) Roland Garros 2019 7:5 6:2 6:2 (Djokovic) Nitto ATP Finals (Finale) 2018 6:4 6:3 (Zverev) Nitto ATP Finals (Round Robin) 2018 6:4 6:1 (Djokovic)

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic und die anderen Viertelfinalspiele

Im Viertelfinale der Australian Open stehen die besten Spieler dieses Turniers, darunter unter anderem die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt. Rafael Nadal, der Spanier aus Manacor, war im Achtelfinale gegen den Italiener Fabio Fognini gefordert, ließ diesem aber keine Chance. Zudem wartet in der Runde der letzten Acht ein rein russisches Duell zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev.

Viertelfinale Alexander Zverev (6) vs. Novak Djokovic (1) Grigor Dimitrov (18) vs. Aslan Karatsev (Q) Andrey Rublev (7) vs. Daniil Medvedev (4) Stefanos Tsitsipas (5) vs. Rafael Nadal (2)

Australian Open: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic live - die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Alexander Zverev war im Sommer 2020 nah dran, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen - im Finale der US Open war Dominic Thiem aber dann doch eine Nummer zu groß. Schafft der deutsche Tennisprofi es dieses Jahr vielleicht sogar in Melbourne, den ersten Titel zu holen?

Novak Djokovic hingegen hat schon 17-mal einen großen Grand Slam gewonnen, seine Bilanz im Melbourne Park sucht ihresgleichen. Der Djoker war in den letzten zehn Jahren einer von nur drei Spielern, die den ersten Slam des Jahres gewannen.