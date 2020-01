Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic live im TV und LIVE-STREAM sehen - alle Informationen zur Übertragung

Hochspannung pur. Im Halbfinale der Australian Open trifft Federer auf Djokovic. Hier erfahrt Ihr, wie das Match live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bei den Australian Open 2020 steht das Halbfinale vor der Tür. Im ersten Duell um den Einzug ins Endspiel treffen die beiden Superstars Roger Federer und Novak Djokovic im direkten Duell aufeinander. Die Partie startet am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr.

Djokovic trifft in seinem 37. Grand-Slam-Halbfinale nun zum 50. Mal in seiner Karriere auf Roger Federer ( ). "Ich habe großen Respekt vor allem, was Roger erreicht hat. Die Duelle mit ihm und Rafa (Anm.: Rafael Nadal) haben mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin", sagte er im Court-Interview mit US-Legende John McEnroe.

Im direkten Vergleich mit Grand-Slam-Rekordsieger (20) Federer führt Djokovic mit 26:23. Unter anderem duellierten sich die beiden im vergangenen Jahr in einem legendären Finale in Wimbledon, das Djokovic 13:12 (7:3) im letzten Satz gewann. In Melbourne standen sie sich zuletzt 2016 im Halbfinale gegenüber.

Mehr Teams

Wer setzt sich im Halbfinale der Australian Open 2020 durch und schafft den Final-Einzug? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das Duell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Roger Federer vs. Novak Djokovic heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das Halbfinale der Australian Open 2020 im Überblick

Turnier Tennis, Australian Open - Grand Slam Ort Melbourne, Zuschauer 14.820 Zuschauer Spieloberfläche Hartplatz

Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic heute im LIVE-STREAM verfolgen - das Halbfinale am Donnerstag

Das TV-Programm von Eurosport ist eine Möglichkeit, die Australian Open heute live zu verfolgen. Das Grand-Slam-Turnier wird aber zusätzlich auch im LIVE-STREAM übertragen. Hierfür steht Euch der Eurosport Player zur Verfügung. Mit diesem könnt Ihr die Australian Open in voller Länge im LIVE-STREAM schauen. Doch die Nutzung des Eurosport Players ist nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, welches im Monatspass für 6,99 Euro pro Monat zu erwerben ist. Mehr Informationen hierzu gibt es auf der Website des Eurosport Players.

Es gibt jedoch noch eine weitere Option, Tennis heute live im Stream und in voller Länge zu verfolgen - nämlich bei DAZN.

Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic live am Donnerstag: Das Halbfinale wird heute im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Eurosport und DAZN vereint: Seit diesem Sommer hat DAZN den Eurosport-Channel auf der Plattform integriert. Somit könnt Ihr, sofern Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst besitzt, alle Eurosport-Sender im LIVE-STREAM bei DAZN ganz einfach nutzen. Denn DAZN zeigt / überträgt die Australian Open live und in voller Länge im Eurosport-Channel. Somit verpasst Ihr auch beim Streamingdienst kein Halbfinale bei den Australian Open.

Bei DAZN verpasst Ihr zum Beispiel keine Sekunde des packenden Matches der beiden Top-Favoriten auf den Turniersieg. Wenn Roger Federer und Novak Djokovic am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr um den Einzug ins Finale der Australian Open kämpfen, seid Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM des Eurosport-Channels live dabei. Während im Free-TV ausschließlich der Kanal Eurosport 1 frei empfangbar ist, erhaltet Ihr bei DAZN beide Eurosport-Kanäle - Eurosport 1 und Eurosport 2 im LIVE-STREAM.

Ihr wollt Tennis pur bei den Australian Open erleben? Dann ab zu DAZN!

Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic live am Donnerstag: Tennis im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM kostenlos erleben - so funktioniert der Gratismonat!

Die Australian Open völlig kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben - geht das? Auf jeden Fall. Voraussetzung ist, dass Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid. Voraussetzung erfüllt? Dann schenkt DAZN allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und verfolgt die Australian Open gratis im LIVE-STREAM bei DAZN. Ihr bekommt jedoch nicht nur das Grand-Slam-Turnier des Tennis-Sports kostenlos im LIVE-STREAM, sondern könnt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang testen.

Nutzen könnt Ihr die LIVE-STREAMS bei DAZN auf nahezu allen Geräten. Im Internet auf Eurem Laptop oder Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com. Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 - hier könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App für Eure mobilen Geräte downloaden:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann helfen wir Euch in unseren Übersichtsartikeln weiter:

Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic heute live im TV verfolgen - das Halbfinale am Donnerstag

Eines der größten Tennis-Turniere der Welt geht in die heiße Phase: die Australian Open. Bis die Finalpaarungen feststehen, müssen nur noch zwei Matches gespielt werden - und eines davon ist das Duell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic.

Australian Open 2020, Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic live am Donnerstag: Eurosport zeigt / überträgt die Australian Open heute live im Free-TV

Ihr wollt die Australian Open 2020 live und in voller Länge im Free-TV anschauen? Das geht nur bei Eurosport. Der Sportsender zeigt bereits das komplette Turnier, also auch das Halbfinale. Federer gegen Djokovic wird heute live im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen sein. Dort verpasst Ihr keine Sekunde der packenden Ballwechsel aus Melbourne.

Das Halbfinale beginnt am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr, Eurosport steigt gleichzeitig mit der Übertragung ein. In den 15 Minuten zuvor analysiert Tennis-Legende Boris Becker die aktuelle Lage im Turnier und gibt eine Prognose ab.

Australian Open 2020 live: Die Turniersieger der vergangenen fünf Jahre