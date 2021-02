Australian Open, Finale live: Djokovic vs. Medvedev im TV und LIVE-STREAM sehen

Das erste Grand Slam des Jahres geht in das Finale: Dieses könnt Ihr heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - hier gibt es Details zur Übertragung.

Die Australian Open neigen sich dem Ende entgegen, das große Finale im Melbourne Park steht auf dem Programm. Das Endspiel bestreiten Novak Djokovic (Serbien) und Daniil Medvedev (Russland). Aufschlag wird am Sonntag, den 21. Februar 2021, gegen 9.30 Uhr sein.

Der Serbe Djokovic ist und bleibt die Nummer eins der Welt - das hat er in diesem Turnier wieder einmal bewiesen. Er schaltete auch den besten Deutschen, Alexander Zverev, aus. Nun peilt der Djoker seinen bereits neunten Titel auf australischem Boden an. Er geht auch als Favorit in das Finale, wenn seinem Gegenspieler auch alles zuzutrauen ist.

Daniil Medvedev gehört seit rund zwei Jahren zu den Besten des Tennissports. Der Russe gewann in der letzten Saison sogar die ATP Nitto Finals und peilt nun seinen ersten Grand-Slam-Triumph an.

Bei den Australian Open steht das Finale an, Novak Djokovic und Daniil Medvedev duellieren sich in der Rod Laver Arena um den Titel. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM heute.

Australian Open heute live: Das Finale Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev auf einen Blick

Duell Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev Runde Finale, Australian Open Datum 21. Februar 2021 Uhrzeit ca. 9.30 Uhr (MEZ) Ort Melbourne (Australien)

Australian Open, Finale: Djokovic vs. Medvedev heute live im LIVE-STREAM verfolgen

Das Finale der Australian Open hat es in sich: Zwar hatten viele Fans des Tennissports auf ein Endspiel zwischen dem Djoker und seinem großen Rivalen Rafael Nadal gehofft, dieser schied im Viertelfinale aber aus. Nun ist es Daniil Medvedev, der den Serben fordert und ihm den nächsten Titel hier in Melbourne wegschnappen will.

Das Match der Australian Open wird heute (Sonntag) um 9.30 Uhr beginnen, wenn Djokovic und Medvedev hoffentlich ihr bestes Tennis spielen. Das Duell gibt es heute sogar live im Stream zu sehen, denn ein Sender zeigt Euch die kompletten Australian Open im LIVE-STREAM.

Australian Open live: Das Finale zwischen Djokovic und Medvedev heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Ismaninger Streaminganbieter DAZN zeigt / überträgt das Finale der Australian Open heute im LIVE-STREAM, das steht fest. DAZN hat eine Kooperation mit dem TV-Kanal Eurosport und zeigt deswegen die Bilder von Eurosport 1 und Eurosport 2 auf seiner Plattform.

Das bedeutet auch, dass Ihr einfach die DAZN-App auf Eurem Wunschgerät anschmeißen könnt und dann Tennis auf höchstem Niveau live seht. Djokovic vs. Medvedev heißt das Finale im Melbourne Park, welches Ihr heute sogar gratis bei DAZN sehen könnt.

Hier aber erstmal die Details zur Live-Übertragung des Finales der Australian Open 2021:

Übertragungsbeginn : ab 9.15 Uhr (Australian Open live)

: ab 9.15 Uhr (Australian Open live) Matchbeginn : 9.30 Uhr (deutscher Zeit)

: 9.30 Uhr (deutscher Zeit) Teaser: Novak Djokovic und Daniil Medvedev spielen in der Night Session das Finale der AO 2021. Da Melbourne im Vergleich zu Deutschland zehn Stunden voraus ist, beginnt das Match um 19.30 Uhr Ortszeit.

Australian Open heute kostenlos auf DAZN: Das Finale im LIVE-STREAM verfolgen

Erstes Grand Slam des Jahres, erstes großes Endspiel - Novak Djokovic und Daniil Medvedev sind die beiden besten Spieler dieser zwei Wochen auf australischem Boden. Wer gewinnt die Australian Open 2021? Wenn Ihr das herausfinden wollt, dann gibt es eine Option, das Tennismatch kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen.

Der Streamingdienstleister DAZN zeigt / überträgt das Finale in voller Länge live im Stream - und hat dabei noch ein echtes "Schmankerl" für Euch auf Lager. Denn mit dem für jeden Neukunden erhältlichen Gratismonat streamt DAZN gratis auf Euer Endgerät. Heißt: Meldet Ihr Euch neu an, könnt Ihr Djokovic vs. Medvedev in jedem Fall gratis sehen.

Bild: Getty Images

Nach den 30 Tagen des Testens kann DAZN für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro für ein ganzes Jahr behalten werden. Das Beste haben wir aber noch gar nicht durchsickern lassen, denn der Gratismonat bringt Euch noch viel mehr Live-Sport mit sich.

Australian Open und noch vieles mehr: Das läuft in den nächsten Wochen im LIVE-STREAM auf DAZN

Champions League, Achtelfinale

Europa League, Sechzehntelfinale

Bundesliga (Live und auch Highlights)

Skispringen, WM in Oberstdorf

Hier könnt Ihr die DAZN-App für Euer Gerät herunterladen:

Australian Open live: Das Finale zwischen Djokovic und Medvedev heute im LIVE-STREAM des Eurosport Players

DAZN ist aufgrund der vielen anderen Übertragungen von Sport an diesem Sonntag Eure Anlaufstelle Nummer eins, wenn Ihr das Finale der Australian Open im LIVE-STREAM sehen wollt. Dennoch gibt es im Netz noch eine zweite Option, wie Ihr keinen Ballwechsel des Endspiels aus der Rod Laver Arena verpasst.

Denn der Eurosport Player ist ebenfalls eine Option, wie Ihr Djokovic und Medvedev heute im LIVE-STREAM seht. Der Kanal begleitete das ganze Turnier ausführlich und zeigte fast jedes Match in voller Länge. Nun funktioniert diese Übertragungsart beim Finale natürlich auch.

Einziger, nennen wir es Wermutstropfen: Ihr braucht ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses kostet weiterhin 6,99 Euro im Monatspaket. Hier erhaltet Ihr alle Infos.

Bild: Getty Images

Australian Open, Finale: Djokovic vs. Medvedev heute live im TV - so geht's

Wenn Ihr nun aber keine Lust habt, einen LIVE-STREAM zu bedienen, weil Ihr lieber auf der Couch Platz nehmen und den Sonntag mit Spitzentennis einläuten wollt, dann stellen wir Euch eine weitere Option vor, das Finale der Australian Open heute live zu sehen.

Denn im deutschen Fernsehen zeigt / überträgt Eurosport das Turnier live im TV - so auch das Endspiel zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev. Die Übertragungsdetails habt Ihr oben bereits gelesen, denn DAZN zeigt durch die Kooperation mit dem Sportsender das gleiche TV-Bild auf seiner Plattform.

Um 9.15 Uhr geht Eurosport mit der Live-Berichterstattung so richtig in den Countdown-Modus, Matchball Becker beleuchtet das Finale zwischen dem Serben und dem Russen und gibt eine Prognose für das Endspiel der Australian Open ab. Boris Becker und Matthias Stach melden sich nämlich dann aus dem Sendestudio Eurosports.

Australian Open, Finale heute im TV mit der DAZN-App sehen: So läuft Djokovic vs. Medvedev auch

Wenn Ihr den TV-Sender Eurosport nicht mögt oder lieber auf DAZN im LIVE-STREAM anschauen wollt, dann geht das auch auf dem TV. Denn mit der Smart-TV-App DAZN bekommt Ihr das Live-Bild aus der Rod Laver Arena auf den Fernsehbildschirm.

Verpasst also auch mit dem LIVE-STREAM von DAZN auf dem Fernseher keine Sekunde vom großen Finale der Australian Open. Hier gibt es eine detaillierte Anleitung dazu.

Australian Open live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Finale heute übertragen

Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev, so lautet das mit Spannung erwartete Finale der Australian Open 2021. Goal liefert Euch eine Übersicht darüber, wie das Endspiel am Sonntag live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Alternativ gibt es auch einen LIVE-TICKER bei SPOX , den Ihr bedienen könnt.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute live .... im TV Eurosport , DAZN (Smart-TV-App) im LIVE-STREAM DAZN , Eurosport Player im LIVE-TICKER SPOX

Bild: Getty Images

Australian Open live: Djokovic vs. Medvedev und der Direktvergleich vor dem Finale

NOVAK DJOKOVIC Name DANIIL MEDVEDEV Serbien Nation Russland Belgrad Geburtsort Moskau 33 Alter 25 einhändig / beidhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 2003 Profi seit 2014 4 Siege gegen den heutigen Gegner 3 5 (3) Duelle auf Hartplatz (Siege) 5 (2)

Australian Open, Finale live: Djokovic vs. Medvedev - die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Gibt es den ersten Grand-Slam-Sieg für den Russen oder feiert der serbische Ausnahmespieler seinen insgesamt 18. Erfolg? Das Finale der Australian Open bietet neben dem sportlichen Anreiz auch einen historischen - schließlich könnte Novak Djokovic seine Titelsammlung auf Grand-Slam-Ebene erweitern und wieder auf die beiden 20-fachen Champs Rafael Nadal und Roger Federer aufholen.

In Australien und vor allem hier in Melbourne ist die Nummer eins der Welt der Spieler der letzten zehn Jahre. Der Serbe gewann im Melbourne Park bereits acht Mal - und will seiner Sammlung heute die neunte Trophäe hinzufügen. So sahen die Triumphatoren der letzten Jahre aus:

2020: Novak Djokovic

2019: Novak Djokovic

2018: Roger Federer

2017: Roger Federer

2016: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2014: Stan Wawrinka

2013: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2011: Novak Djokovic

2010: Roger Federer

Australian Open, Finale live: Medvedev dominiert gegen Tsitsipas und fordert Djokovic heute

Daniil Medvedev fordert im Endspiel der Australian Open Rekordchampion Novak Djokovic heraus. Der Russe bezwang Stefanos Tsitsipas und setzte seine beeindruckende Siegesserie fort. (SID)

Der "unbezwingbare" Daniil Medvedev rüttelt bei den Australian Open am Thron von Novak Djokovic. Der Russe zeigte im Halbfinalduell der Streithähne gegen Stefanos Tsitsipas eine weitere bärenstarke Leistung und baute seine beeindruckende Siegesserie aus. Rekordchampion Djokovic sollte gewarnt sein: Zwischen ihm und dem neunten Titel in Melbourne steht im Finale am Sonntag ein richtiger Brocken.

Das 6:4, 6:2, 7:5 gegen den Griechen Tsitsipas, der im Viertelfinale mit einem Wahnsinns-Comeback niemand Geringeren als Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal ausgeschaltet hatte, war bereits Medvedevs 20. Sieg in Folge. Und was noch viel imposanter ist: Zwölf dieser Erfolge feierte er gegen Top-10-Spieler.

"Ich hoffe, dass dieser Lauf noch etwas anhalten kann", sagte Medvedev, schob die Favoritenrolle in seinem zweiten Grand-Slam-Finale am Sonntag (9.30 Uhr) aber ganz klar Djokovic zu: "Ich habe nicht viel Druck, weil er hier noch nie ein Finale verloren hat."

Der Serbe sieht das jedoch anders. "Er ist momentan der Mann, den es zu schlagen gilt", sagte Djokovic anerkennend - und er weiß, wovon er spricht. Auf dem Weg zum Titel bei den ATP Finals im November hatte Medvedev auch den Weltranglistenersten glatt in zwei Sätzen bezwungen.

Schon 2019 war der Moskauer ganz nah dran am ersten Major-Titel. Im Finale der US Open musste er sich Nadal nach großem Kampf in fünf Sätzen geschlagen geben. Bereits jetzt steht fest, dass Medvedev am kommenden Montag US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) in der Weltrangliste von Platz drei verdrängen wird. Schlägt er auch Djokovic, rückt er sogar an Nadal vorbei auf Rang zwei vor.

Am Freitag zeigte Medvedev nach Meinung von Eurosport-Experte Boris Becker phasenweise "Tennis fast von einem anderen Stern". Er ließ sich weder von der großen griechischen Fanbase in der Rod-Laver-Arena noch von seinem Erzrivalen Tsitsipas aus der Ruhe bringen.

Seit ihrem ersten Aufeinandertreffen 2018 in Miami waren die beiden Jungstars öfter verbal aneinandergeraten. "Ich habe in der Vergangenheit vielleicht mal gesagt, dass er langweilig spielt", sagte der Grieche vor dem Halbfinale und versuchte die Wogen zu glätten: "Aber das denke ich nicht wirklich. Er spielt extrem clever."

Der hochbegabte Medvedev, großer Fan von Bayern München, ist eine der interessantesten Erscheinungen der Tour. Der 25-Jährige spricht neben Russisch auch fließend Englisch und Französisch. Zudem besitzt er einen Abschluss einer auf Mathematik und Physik spezialisierten Schule, ist begnadeter Schachspieler. Coach Gilles Cervara verglich seinen Schützling einst mit einem Genie, das man nicht immer verstehen könne.

Doch nun steht dem Genie eine der härtesten Aufgaben im Tennis überhaupt bevor. Mit seinen acht Titeln ist Djokovic der König von Melbourne, und auch seine nicht näher definierten Bauchmuskelprobleme scheinen ihm keine Beschwerden mehr zu bereiten. "Ich bin ohne Zweifel bereit für den Kampf", sagte er nach seinem lockeren Halbfinalsieg gegen den russischen Sensations-Qualifikanten Aslan Karatsev.

Schon am Samstag (9.30 Uhr) will Japans Topstar Naomi Osaka in ihrem vierten Grand-Slam-Finale den vierten Titel erringen - den zweiten in Melbourne nach 2019. Gegen die vom deutschen Coach Michael Geserer trainierte US-Amerikanerin Jennifer Brady ist Osaka die klare Favoritin.