Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev live im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Halbfinale der Australian Open kommt es zum Duell zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen.

Österreich gegen - so lautet das Nachbarschaftsduell im Halbfinale der diesjährigen Australian Open. Am Freitag treffen mit Dominic Thiem und Alexander Zverev zwei gute Freunde aufeinander, es geht um den Einzug ins Endspiel. Doch wo seht Ihr den Kracher live im TV und LIVE-STREAM? Am Freitag ab 9.30 Uhr wird es ernst.

Dominic Thiem ist ein Phänomen. Der Österreicher rückt seinem ersten Grand-Slam-Titel immer näher, nun fehlen ihm gerade einmal zwei Siege. Der 26-Jährige warf den Weltranglistenersten Rafael Nadal in der vergangenen Runde aus dem Wettbewerb, beim Viersatzsieg bot der Wiener eine überragende Leistung und stand am Ende als der verdiente Sieger fest. Und: Thiem bewies Nervenstärke, gewann gegen den spanischen Ausnahmespieler drei (!) Tiebreaks.

Alexander Zverev ist so etwas wie die Überraschung des Turniers. Der Hamburger ist zwar schon seit mehreren Jahren in der Weltspitze etabliert, bei Grand Slams jedoch versagten ihm regelmäßig die Nerven. Auch in diesem Jahr drohte ihm aufgrund einer kleinen Formkrise zu Jahresbeginn ein frühes Scheitern im Melbourne Park, doch nichts da: Zverev spielt cool wie nie zuvor und ließ auch dem zweifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka ( ) im Viertelfinale beim 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 keine Chance. Der 22-Jährige gab bisher erst einen einzigen Satz ab.

Übrigens: Im Finale wartet der Serbe Novak Djokovic, der Roger Federer aus der Schweiz in drei Sätzen besiegte.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open 2020: Goal verrät, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird. Außerdem ziehen wir einen direkten Vergleich zwischen beiden Spielern.

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev

Match Dominic Thiem - Alexander Zverev Datum, Uhrzeit 31. Januar 2020, 9.30 Uhr (deutsche Zeit) Runde Halbfinale der Herren Stadion Rod Laver Arena (14.820 Zuschauer) Belag Hartplatz

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev im LIVE-STREAM sehen

Australian Open 2020, das Halbfinale steht auf dem Programm. Thiem und Zverev kämpfen um den Finaleinzug beim ersten Grand Slam des Jahres. Wer kann sich durchsetzen? Das seht Ihr live im deutschen Fernsehen - wir verraten Euch, wie.

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Ja, Ihr lest richtig. DAZN zeigt / überträgt das Australian-Open-Halbfinale zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev am Freitagmorgen live im Stream.

Seit Mitte des vergangenen Jahres 2019 hat DAZN eine Kooperation mit Eurosport, welche besagt, dass der TV-Kanal des Senders bei DAZN auf der Plattform zu sehen ist. Das sind natürlich gute Nachrichten für alle, die DAZN abonniert haben. Während im Free-TV ausschließlich der Kanal Eurosport 1 frei empfangbar ist, erhaltet Ihr bei DAZN beide Eurosport-Kanäle - Eurosport 1 und Eurosport 2 im LIVE-STREAM.

Aber auch für alle, die noch keinen Account beim Ismaninger Streamingdienst haben, sind das interessante Neuigkeiten. Denn: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Zverev vs. Thiem kostenlos im LIVE-STREAM sehen? Das geht!

Dominic Thiem - Alexander Zverev live auf DAZN sehen - im LIVE-STREAM:

Übertragungsbeginn : 9.15 Uhr

: 9.15 Uhr Matchbeginn : 9.30 Uhr (deutscher Zeit)

: 9.30 Uhr (deutscher Zeit) Dominic Thiem und Alexander Zverev spielen in der Night Session gegeneinander, da Melbourne im Vergleich zu Deutschland zehn Stunden vorne liegt, beginnt das Match um 19.30 Uhr Ortszeit.

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev im LIVE-STREAM vom Eurosport Player sehen

Es gibt jedoch eine Alternative zu DAZN, diese stammt vom Eurosport Player. Dort könnt Ihr alle Spiele der Australian Open 2020 anschauen, allerdings ist das Turnier schon bald beendet und nur noch ein Halbfinale und das Endspiel sind bei den Herren zu absolvieren.

Alle Ballwechsel zwischen Thiem und Zverev gibt es am Freitagmorgen live und On Demand beim Eurosport Player. Ihr braucht allerdings ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses kostet Euch 6,99 Euro im Monatspaket. Hier erhaltet Ihr alle Infos.

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem - Alexander Zverev live im TV sehen

Das Duell zwischen dem Österreicher Dominic Thiem und Alexander "Sascha" Zverev wird live im Stream von DAZN gezeigt, das wissen wir bereits. Doch kommt das ganze Match auch live im deutschen TV?

Dominic Thiem - Alexander Zverev live im TV: Das Australian-Open-Halbfinale mit DAZN sehen

Ja, DAZN ist kein TV-Sender - doch der Streamingdienst aus Ismaning bietet Euch die Möglichkeit, das gesamte Tennismatch zwischen Zverev und Thiem am Freitagvormittag live zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Tennis aus dem Melbourne Park via Smart-TV. Ihr habt die Gelegenheit, die DAZN-App auf Eurem TV-Bildschirm zu installieren und darüber dann die Australian Open 2020 zu sehen. Das funktioniert und geht, wie auch der normale LIVE-STREAM kostenlos. Noch Fragen? Hier gibt's alle Infos zum Login auf DAZN.

Übrigens: Nach dem Gratismonat von DAZN, der Euch das Match Zverev vs. Thiem gratis beschert, zahlt Ihr monatlich nur 11,99 Euro für das Abonnement. Im Jahresabo sind es sogar nur 119,99 Euro.

Dominic Thiem - Alexander Zverev live im TV: Das Australian-Open-Halbfinale auf Eurosport sehen

Erreicht Alexander Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines Grand Slams? Oder ringt ihn der Österreicher Thiem nieder? Ihr habt neben den zahlreichen anderen Optionen auch die Chance, das bei Eurosport live im Fernsehen zu sehen. Das Free-TV zeigt / überträgt Thiem vs. Zverev live.

Der TV-Sender ist in den vergangenen beiden Wochen schon live vor Ort gewesen und hat alle Spiele der deutschen Vertreter gezeigt / übertragen. Nun ist auch das Halbfinale zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev fest im Programm des Senders verankert. Schaltet also einfach Euren TV ein, wenn um 9.30 Uhr der erste Aufschlag des Matches erfolgt.

In den 15 Minuten vor Matchbeginn (ab 9.15 Uhr) analysiert Tennis-Legende Boris Becker das erste Halbfinale zwischen Roger Federer und Novak Djokovic und gibt eine Prognose zum anstehenden Match ab.

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev live auf DAZN

Alexander Zverev vs. Dominic Thiem kommt am Freitagvormittag live im Eurosport-Channel auf DAZN, soviel steht fest. Falls Ihr noch Fragen habt, sei es zum Gratismonat oder den Zahlungsmethoden des Streamingdienstes, dann könnt Ihr Euch hier durch zahlreiche Übersichtsartikel klicken.

Nutzen könnt Ihr die LIVE-STREAMS bei DAZN auf fast allen Geräten. Im Internet nutzt Ihr idealerweise die Domain www.dazn.com. Für Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 und Co. könnt Ihr hier die kostenfreie App herunterladen:

Australian Open 2020 live auf DAZN - die Übersichtsartikel zum Streamingdienst:

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem und Alexander Zverev im Direktvergleich

DOMINIC THIEM Name ALEXANDER ZVEREV Österreich Nation Deutschland Wiener Neustadt Geburtsort Hamburg 26 Alter 22 einhändig / einhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 2011 Profi seit 2013 16 Karrieretitel 11 6 Siege gegen den jeweils anderen 2 2 Niederlagen 6

Australian Open 2020, Halbfinale: Das letzte Duell zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev

Das letzte Duell zwischen den beiden Kumpels gab es erst Ende des vergangenen Jahres, bei den Nitto ATP Tour Finals. Thiem entschied das Match in einer Stunde und 35 Minuten für sich.

Dominic Thiem 7:5, 6:3 Alexander Zverev

Australian Open 2020, Halbfinale: Dominic Thiem und Alexander Zverev in der Weltrangliste