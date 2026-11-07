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USA MLS
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Q2 Stadium
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Austin FC gegen Portland Timbers heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Austin FC - Portland Timbers
Austin FC
Portland Timbers
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Alles, was Ihr wissen müsst, um das heutige MLS-Spiel zwischen Austin FC und Portland Timbers live zu verfolgen.

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 34
Q2 Stadium

Austin FC empfängt die Portland Timbers im Q2 Stadium in Austin zu einem MLS-Spiel der Western Conference, das für beide Klubs von großer Bedeutung ist, während die reguläre Saison in ihre Schlussphase geht.

Die Mannschaft von Davy Arnaud steckt in einer schwierigen Phase. Austin hat vier seiner letzten fünf MLS-Spiele verloren, darunter ein 1:4 gegen LA Galaxy im jüngsten Spiel. Die Hoffnungen auf die Playoffs schwinden mit jeder Woche. Als 14. der Western Conference steht die Heimmannschaft erheblich unter Druck.

Portland reist dagegen mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Marti Cifuentes hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, darunter zwei Siege in Folge gegen Charlotte FC und St. Louis City. Zuletzt schlug sie Houston Dynamo FC mit 3:1. Die Timbers stehen im Westen auf Platz acht und haben gute Chancen auf die Playoffs.

Für Austin ist es ein Spiel, das die Mannschaft nicht verlieren darf. Eine Heimniederlage würde die Hoffnungen auf die Playoffs nahezu zunichtemachen und den Druck auf Arnauds Kader weiter erhöhen. Viel Zeit, sich davon zu erholen, bliebe nicht.

Portland hingegen wird selbstbewusst anreisen. Die jüngsten Ergebnisse haben aus einer Saison, die schwierig aussah, einen ernsthaften Kampf um die Playoffs gemacht. Ein Sieg in Austin würde die Position der Timbers weiter stärken.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Austin FC gegen Portland Timbers live zu sehen: TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Teamnews & Kader

Austin FC vs Portland Timbers Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Arnaud

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