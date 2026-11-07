So seht Ihr Austin FC gegen Portland Timbers mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 Q2 Stadium

Austin FC empfängt die Portland Timbers im Q2 Stadium in Austin zu einem MLS-Spiel der Western Conference, das für beide Klubs von großer Bedeutung ist, während die reguläre Saison in ihre Schlussphase geht.

Die Mannschaft von Davy Arnaud steckt in einer schwierigen Phase. Austin hat vier seiner letzten fünf MLS-Spiele verloren, darunter ein 1:4 gegen LA Galaxy im jüngsten Spiel. Die Hoffnungen auf die Playoffs schwinden mit jeder Woche. Als 14. der Western Conference steht die Heimmannschaft erheblich unter Druck.

Portland reist dagegen mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Marti Cifuentes hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, darunter zwei Siege in Folge gegen Charlotte FC und St. Louis City. Zuletzt schlug sie Houston Dynamo FC mit 3:1. Die Timbers stehen im Westen auf Platz acht und haben gute Chancen auf die Playoffs.

Für Austin ist es ein Spiel, das die Mannschaft nicht verlieren darf. Eine Heimniederlage würde die Hoffnungen auf die Playoffs nahezu zunichtemachen und den Druck auf Arnauds Kader weiter erhöhen. Viel Zeit, sich davon zu erholen, bliebe nicht.

Portland hingegen wird selbstbewusst anreisen. Die jüngsten Ergebnisse haben aus einer Saison, die schwierig aussah, einen ernsthaften Kampf um die Playoffs gemacht. Ein Sieg in Austin würde die Position der Timbers weiter stärken.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Austin FC gegen Portland Timbers live zu sehen: TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Teamnews & Kader