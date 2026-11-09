Ausstiegsklausel in neuem Vertrag beim FC Bayern? Max Eberl reagiert auf Gerüchte um Dayot Upamecano

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Hat Dayot Upamecano in seinem neuen Vertrag beim FC Bayern München eine Ausstiegsklausel? Max Eberl bringt auf eine entsprechende Frage kaum Licht ins Dunkel.

Nach der Partie des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) wurde der Sportvorstand des FCB konkret auf die aktuellen Transfergerüchte um den französischen Innenverteidiger angesprochen. Es soll auch eine Ausstiegsklausel in Upamecanos Arbeitspapier geben, die einen vorzeitigen Abgang ermöglichen würde.

Eberl wollte dazu jedoch keine Stellung beziehen: "Ich bin nicht hier, um über die Details des Vertrags zu sprechen. Eines ist klar: Wir haben Upamecanos Vertrag verlängert und sind absolut glücklich darüber, dass uns das gelungen ist. Um ehrlich zu sein, fühlt er sich hier extrem wohl", meinte er unmittelbar nach dem Abpfiff.

Das französische Portal Foot Mercato hatte zuvor berichtet, dass vor allem Paris Saint-Germain ein Auge auf den Münchner Leistungsträgergeworfen habe. Demnach wolle der Topklub aus der Ligue 1 von der angeblich vorhandenen, jedoch nicht offiziell bestätigten, Ausstiegsklausel in Upamecanos Vertrag Gebrauch machen und den Verteidiger für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro verpflichten. Bereits im kommenden Sommer wäre ein Transfer möglich, heißt es.

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Der Franzose hatte erst im Februar seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 verlängert, wobei die Verantwortlichen der Bayern dem Vernehmen nach Zugeständnisse gemacht und eine entsprechende Klausel in Upamecanos Vertrag bewilligt hätten.

Getty Images

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Bei PSG sucht man einen langfristigen Nachfolger für Abwehrchef Marquinhos. Der 32-Jährige, der bereits seit 13 Jahren für den Klub aufläuft und zu einer echten Legende der Pariser geworden ist, steht noch bis 2028 in der französischen Hauptstadt unter Vertrag.

Im kommenden Sommer oder allerspätestens nach der Saison 27/28 dürften sich die Pariser damit um einen qualitativ hochwertigen Ersatz bemühen - und bei ihren Überlegungen ganz schnell beim vier Jahre jüngeren Upamecano landen.

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Der Bayern-Verteidiger machte zuletzt in der vergangenen Woche wieder auf sich aufmerksam, als er beim 2:0-Auswärtssieg seines Klubs in der Champions League bei Atletico Madrid Stürmer Julian Alvarez komplett aus dem Spiel nahm. Bei den Münchnern ist er längst der Abwehrchef, an seiner Seite wechseln sich Jonathan Tah und Min-jae Kim ab.

Upamecano kam 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Bayern. In der laufenden Saison kommt er in zwölf Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf drei Tore für den FCB.