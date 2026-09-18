Thierry Henry soll es eingefädelt haben: Kylian Mbappe verlässt Nike und heuert bei einem überraschenden Ausrüster an

Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. Stattdessen schließt sich der Superstar von Real Madrid der Schweizer Sportmarke On an und wird deren globaler Markenbotschafter.

Seit seinem achten Lebensjahr stand der Superstar von Real Madrid bei Nike unter Vertrag, bis zuletzt lief er mit den Mercurial-Modellen des US-Konzerns auf. Künftig wird er hingegen Schuhe von On tragen. On, das seit ihrer Gründung 2010 vor allem für Laufschuhe und Sportbekleidung bekannt ist, machte den Deal gemeinsam mit Mbappe öffentlich. Der Franzose werde dabei "direkt mit den Produktteams von On zusammenarbeiten", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

On wagt mit Mbappe den Angriff auf den Fußballmarkt

Mbappe selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Partnerschaft: "Von Anfang an hat mich an On die Möglichkeit begeistert, gemeinsam etwas völlig Neues aufzubauen, das dazu beitragen wird, den Fußball von morgen zu prägen. Ich möchte meine Erfahrungen und meine Perspektive in das einbringen, was wir entwickeln, durch Innovation die Grenzen des Möglichen verschieben und dabei stets der Freude am Fußball treu bleiben. Wir teilen denselben Traum - und das ist erst der Anfang."

Auch On-Mitgründer und Co-CEO David Allemann zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit dem französischen Superstar: "Mit Kylian haben wir den perfekten Partner, um davon zu träumen, was der Fußball einmal sein kann."

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Mbappe ist dabei nicht der einzige prominente Neuzugang im Fußballbereich von On. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich gab zudem bekannt, dass Frankreichs Fußballlegende Thierry Henry künftig als Director of Football fungieren soll. Medienberichten zufolge arbeitete Henry bereits seit 2025 im Hintergrund für das Unternehmen und soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, Mbappe von einem Wechsel zu On zu überzeugen.

On, dessen Co-Owner seit 2019 auch Tennislegende Roger Federer ist, wagt damit einen ambitionierten Vorstoß in den Fußballmarkt. Im Mittelpunkt steht die eigens entwickelte LightSpray-Technologie, bei der ein Roboter das Schuh-Obermaterial aus einem durchgehenden Faden fertigt. Mbappe soll die Entwicklung neuer Fußballschuhe mit seinem Know-how begleiten.