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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marko Brkic

Thierry Henry soll es eingefädelt haben: Kylian Mbappe verlässt Nike und heuert bei einem überraschenden Ausrüster an

La Liga
Kylian Mbappé
Real Madrid

Kylian Mbappe hat nach 20 Jahren überraschend seine Zusammenarbeit mit Nike beendet.

Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. Stattdessen schließt sich der Superstar von Real Madrid der Schweizer Sportmarke On an und wird deren globaler Markenbotschafter.

Seit seinem achten Lebensjahr stand der Superstar von Real Madrid bei Nike unter Vertrag, bis zuletzt lief er mit den Mercurial-Modellen des US-Konzerns auf. Künftig wird er hingegen Schuhe von On tragen. On, das seit ihrer Gründung 2010 vor allem für Laufschuhe und Sportbekleidung bekannt ist, machte den Deal gemeinsam mit Mbappe öffentlich. Der Franzose werde dabei "direkt mit den Produktteams von On zusammenarbeiten", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

On wagt mit Mbappe den Angriff auf den Fußballmarkt

Mbappe selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Partnerschaft: "Von Anfang an hat mich an On die Möglichkeit begeistert, gemeinsam etwas völlig Neues aufzubauen, das dazu beitragen wird, den Fußball von morgen zu prägen. Ich möchte meine Erfahrungen und meine Perspektive in das einbringen, was wir entwickeln, durch Innovation die Grenzen des Möglichen verschieben und dabei stets der Freude am Fußball treu bleiben. Wir teilen denselben Traum - und das ist erst der Anfang."

Auch On-Mitgründer und Co-CEO David Allemann zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit dem französischen Superstar: "Mit Kylian haben wir den perfekten Partner, um davon zu träumen, was der Fußball einmal sein kann."

bellingham-mbappe-real madrid-20260822Getty Images

Mbappe ist dabei nicht der einzige prominente Neuzugang im Fußballbereich von On. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich gab zudem bekannt, dass Frankreichs Fußballlegende Thierry Henry künftig als Director of Football fungieren soll. Medienberichten zufolge arbeitete Henry bereits seit 2025 im Hintergrund für das Unternehmen und soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, Mbappe von einem Wechsel zu On zu überzeugen.

On, dessen Co-Owner seit 2019 auch Tennislegende Roger Federer ist, wagt damit einen ambitionierten Vorstoß in den Fußballmarkt. Im Mittelpunkt steht die eigens entwickelte LightSpray-Technologie, bei der ein Roboter das Schuh-Obermaterial aus einem durchgehenden Faden fertigt. Mbappe soll die Entwicklung neuer Fußballschuhe mit seinem Know-how begleiten.

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Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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