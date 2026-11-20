Durch den überzeugenden 5:0-Sieg gegen die Niederlande hat die DFB-Auswahl den Einzug in die K.-o.-Phase der Nations League perfekt gemacht. Nun wartet auf die Mannschaft von Jürgen Klopp die nächste Herausforderung: Im Viertelfinale bekommt es Deutschland mit einem der Gruppenzweiten zu tun. Welche Nation der Gegner sein wird, zeigt sich bei der heutigen Auslosung im schweizerischen Nyon, die um 12 Uhr losgeht.

DAZN Jetzt anmelden

Dank des ersten Platzes in der Gruppe ist das DFB-Team im ersten Lostopf gesetzt. Belgien, Spanien und Norwegen zählen zu den möglichen Gegnern. Die Viertelfinalduelle werden Ende März 2027 ausgetragen.

GOAL liefert erklärt Euch, wo die Ziehung live übertragen wird.

Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream?

Die UEFA bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Ermittlung der Viertelfinalpaarungen kostenlos im Internet zu verfolgen. Dafür stellt der Verband auf seiner Streamingplattform UEFA.tv einen entsprechenden Livestream zur Verfügung, der die Ziehung im schweizerischen Nyon überträgt.

Für die anschließenden Duelle ist die Übertragungssituation ebenfalls geregelt: Die Begegnungen mit deutscher Beteiligung laufen im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD, ZDF oder RTL. Wer die übrigen Viertelfinalpartien sehen möchte, benötigt hingegen ein Abonnement von DAZN.

DAZN Jetzt anmelden

Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event Auslosung des Viertelfinals Wettbewerb Nations League Datum 20. November 2026 Uhrzeit 12 Uhr Ort Nyon, Schweiz Übertragung Uefa.tv

Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream? Die Viertelfinalisten im Überblick