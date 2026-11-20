Durch den überzeugenden 5:0-Sieg gegen die Niederlande hat die DFB-Auswahl den Einzug in die K.-o.-Phase der Nations League perfekt gemacht. Nun wartet auf die Mannschaft von Jürgen Klopp die nächste Herausforderung: Im Viertelfinale bekommt es Deutschland mit einem der Gruppenzweiten zu tun. Welche Nation der Gegner sein wird, zeigt sich bei der heutigen Auslosung im schweizerischen Nyon, die um 12 Uhr losgeht.
Dank des ersten Platzes in der Gruppe ist das DFB-Team im ersten Lostopf gesetzt. Belgien, Spanien und Norwegen zählen zu den möglichen Gegnern. Die Viertelfinalduelle werden Ende März 2027 ausgetragen.
GOAL liefert erklärt Euch, wo die Ziehung live übertragen wird.
Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream?
Die UEFA bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Ermittlung der Viertelfinalpaarungen kostenlos im Internet zu verfolgen. Dafür stellt der Verband auf seiner Streamingplattform UEFA.tv einen entsprechenden Livestream zur Verfügung, der die Ziehung im schweizerischen Nyon überträgt.
Für die anschließenden Duelle ist die Übertragungssituation ebenfalls geregelt: Die Begegnungen mit deutscher Beteiligung laufen im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD, ZDF oder RTL. Wer die übrigen Viertelfinalpartien sehen möchte, benötigt hingegen ein Abonnement von DAZN.
Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos
Event
Auslosung des Viertelfinals
Wettbewerb
Nations League
Datum
20. November 2026
Uhrzeit
12 Uhr
Ort
Nyon, Schweiz
Übertragung
Uefa.tv
Auslosung mit Deutschland (DFB) heute live: Wo läuft die Ziehung für das Viertelfinale der Nations League im Free-TV und Livestream? Die Viertelfinalisten im Überblick
Gruppe
Gruppensieger (Lostopf 1/Gesetzt)
Gruppenzweiter (Lostopf 2/Ungesetzt)
Gruppe A1
Frankreich
Belgien
Gruppe A2
Deutschland
Niederlande
Gruppe A3
England
Spanien
Gruppe A4
Portugal
Norwegen