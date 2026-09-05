Das Teilnehmerfeld für die nächste Runde steht fest: Nachdem sich der FC Bayern München am Mittwoch als letzter Verein das Ticket für das Sechzehntelfinale im DFB-Pokal gesichert hat, kann nun die Auslosung der Duelle erfolgen. Diese findet am heutigen Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und beginnt um 17.45 Uhr. Als Losfee fungiert Bastian Schweinsteiger.

Dabei gibt es zwei Lostöpfe: In Topf eins befinden sich alle Mannschaften aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, in Topf zwei die unterklassigen Vereine.

Von den 32 verbliebenen Klubs kommen 18 aus der Bundesliga und elf aus der 2. Bundesliga. Mit der SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiss Essen sind zudem zwei Drittligisten vertreten, während mit dem SSV Jeddeloh II sogar noch ein Regionalligist im Wettbewerb steht.

Doch wo kann man die Auslosung zum DFB-Pokal heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL klärt auf.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream?

Wer die Auslosung heute live verfolgen möchte, kann das problemlos tun. Die Übertragung übernimmt die ARD, einer der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Sky zeigt die Ziehung dagegen nicht, bietet dafür aber sämtliche Pokalspiele der Saison live und in voller Länge an.

Einschalten kann man die Auslosung zum einen im Free-TV. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Ziehung im Livestream zu verfolgen. Dieser wird unter anderem auf sportschau.de angeboten.

Wettbewerb DFB-Pokal Saison 2026/27 Runde 2 (Sechzehntelfinale) Teilnehmer 32 Termine der Spiele 27. und 28. Oktober 2026 Termin der Auslosung 5. September 2026, 17:45 Uhr Übertragung der Auslosung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Livestream ARD Mediathek / sportschau.de

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Termine zum Sechzehntelfinale

Nachdem die Paarungen für die zweite Hauptrunde ausgelost wurden, dauert es noch ein wenig, bis es auf dem Rasen um den Einzug ins Achtelfinale geht. Das Sechzehntelfinale des DFB-Pokals wird Ende Oktober ausgetragen, genauer gesagt am Dienstag, den 27., und Mittwoch, den 28. Oktober.

Die Runde der letzten 16 folgt schließlich am 1. und 2. Dezember. Die dazugehörige Auslosung soll voraussichtlich bereits am 1. November stattfinden und damit rund einen Monat vor den Achtelfinalpartien.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Die Teilnehmer