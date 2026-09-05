Das Teilnehmerfeld für die nächste Runde steht fest: Nachdem sich der FC Bayern München am Mittwoch als letzter Verein das Ticket für das Sechzehntelfinale im DFB-Pokal gesichert hat, kann nun die Auslosung der Duelle erfolgen. Diese findet am heutigen Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und beginnt um 17.45 Uhr. Als Losfee fungiert Bastian Schweinsteiger.
Dabei gibt es zwei Lostöpfe: In Topf eins befinden sich alle Mannschaften aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, in Topf zwei die unterklassigen Vereine.
Von den 32 verbliebenen Klubs kommen 18 aus der Bundesliga und elf aus der 2. Bundesliga. Mit der SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiss Essen sind zudem zwei Drittligisten vertreten, während mit dem SSV Jeddeloh II sogar noch ein Regionalligist im Wettbewerb steht.
Doch wo kann man die Auslosung zum DFB-Pokal heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL klärt auf.
Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream?
Wer die Auslosung heute live verfolgen möchte, kann das problemlos tun. Die Übertragung übernimmt die ARD, einer der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Sky zeigt die Ziehung dagegen nicht, bietet dafür aber sämtliche Pokalspiele der Saison live und in voller Länge an.
Einschalten kann man die Auslosung zum einen im Free-TV. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Ziehung im Livestream zu verfolgen. Dieser wird unter anderem auf sportschau.de angeboten.
Wettbewerb
DFB-Pokal
Saison
2026/27
Runde
2 (Sechzehntelfinale)
Teilnehmer
32
Termine der Spiele
27. und 28. Oktober 2026
Termin der Auslosung
5. September 2026, 17:45 Uhr
Übertragung der Auslosung live im Free-TV
ARD
Übertragung im kostenlosen Livestream
ARD Mediathek / sportschau.de
Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Termine zum Sechzehntelfinale
Nachdem die Paarungen für die zweite Hauptrunde ausgelost wurden, dauert es noch ein wenig, bis es auf dem Rasen um den Einzug ins Achtelfinale geht. Das Sechzehntelfinale des DFB-Pokals wird Ende Oktober ausgetragen, genauer gesagt am Dienstag, den 27., und Mittwoch, den 28. Oktober.
Die Runde der letzten 16 folgt schließlich am 1. und 2. Dezember. Die dazugehörige Auslosung soll voraussichtlich bereits am 1. November stattfinden und damit rund einen Monat vor den Achtelfinalpartien.
Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Die Teilnehmer
Liga
Klub
Bundesliga
FC Bayern München
Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Borussia Dortmund
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
FC Augsburg
Bundesliga
FC Schalke 04
Bundesliga
Hamburger SV
Bundesliga
1. FC Köln
Bundesliga
1. FSV Mainz 05
Bundesliga
RB Leipzig
Bundesliga
SC Freiburg
Bundesliga
SC Paderborn
Bundesliga
SV Elversberg
Bundesliga
TSG Hoffenheim
Bundesliga
Union Berlin
Bundesliga
VfB Stuttgart
Bundesliga
Werder Bremen
2. Bundesliga
Dynamo Dresden
2. Bundesliga
Hannover 96
2. Bundesliga
Hertha BSC
2. Bundesliga
Holstein Kiel
2. Bundesliga
Karlsruher SC
2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern
2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
2. Bundesliga
1. FC Nürnberg
2. Bundesliga
SV Darmstadt 98
2. Bundesliga
VfL Bochum
2. Bundesliga
VfL Wolfsburg
3. Liga
Rot-Weiss Essen
3. Liga
SG Sonnenhof Großaspach
Regionalliga
SSV Jeddeloh II