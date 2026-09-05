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Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport
Filip Knopp

Übersetzt von

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream?

Deutschland DFB-Pokal

Die Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal steht an und kann heute live im Free-TV verfolgt werden. Doch wer zeigt beziehungsweise überträgt die Ziehung mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund im TV und Livestream? Hier gibt es die Antwort.

Das Teilnehmerfeld für die nächste Runde steht fest: Nachdem sich der FC Bayern München am Mittwoch als letzter Verein das Ticket für das Sechzehntelfinale im DFB-Pokal gesichert hat, kann nun die Auslosung der Duelle erfolgen. Diese findet am heutigen Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und beginnt um 17.45 Uhr. Als Losfee fungiert Bastian Schweinsteiger.

Dabei gibt es zwei Lostöpfe: In Topf eins befinden sich alle Mannschaften aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, in Topf zwei die unterklassigen Vereine.

Von den 32 verbliebenen Klubs kommen 18 aus der Bundesliga und elf aus der 2. Bundesliga. Mit der SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiss Essen sind zudem zwei Drittligisten vertreten, während mit dem SSV Jeddeloh II sogar noch ein Regionalligist im Wettbewerb steht.

Doch wo kann man die Auslosung zum DFB-Pokal heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL klärt auf.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream?

Wer die Auslosung heute live verfolgen möchte, kann das problemlos tun. Die Übertragung übernimmt die ARD, einer der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Sky zeigt die Ziehung dagegen nicht, bietet dafür aber sämtliche Pokalspiele der Saison live und in voller Länge an.

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Einschalten kann man die Auslosung zum einen im Free-TV. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Ziehung im Livestream zu verfolgen. Dieser wird unter anderem auf sportschau.de angeboten.

Wettbewerb

DFB-Pokal

Saison

2026/27

Runde

2 (Sechzehntelfinale)

Teilnehmer

32

Termine der Spiele

27. und 28. Oktober 2026

Termin der Auslosung

5. September 2026, 17:45 Uhr

Übertragung der Auslosung live im Free-TV

ARD

Übertragung im kostenlosen Livestream

ARD Mediathek / sportschau.de

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Termine zum Sechzehntelfinale

Nachdem die Paarungen für die zweite Hauptrunde ausgelost wurden, dauert es noch ein wenig, bis es auf dem Rasen um den Einzug ins Achtelfinale geht. Das Sechzehntelfinale des DFB-Pokals wird Ende Oktober ausgetragen, genauer gesagt am Dienstag, den 27., und Mittwoch, den 28. Oktober.

Die Runde der letzten 16 folgt schließlich am 1. und 2. Dezember. Die dazugehörige Auslosung soll voraussichtlich bereits am 1. November stattfinden und damit rund einen Monat vor den Achtelfinalpartien.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? - Die Teilnehmer

Liga

Klub

Bundesliga

FC Bayern München

Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga

Borussia Dortmund

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

Eintracht Frankfurt

Bundesliga

FC Augsburg

Bundesliga

FC Schalke 04

Bundesliga

Hamburger SV

Bundesliga

1. FC Köln

Bundesliga

1. FSV Mainz 05

Bundesliga

RB Leipzig

Bundesliga

SC Freiburg

Bundesliga

SC Paderborn

Bundesliga

SV Elversberg

Bundesliga

TSG Hoffenheim

Bundesliga

Union Berlin

Bundesliga

VfB Stuttgart

Bundesliga

Werder Bremen

2. Bundesliga

Dynamo Dresden

2. Bundesliga

Hannover 96

2. Bundesliga

Hertha BSC

2. Bundesliga

Holstein Kiel

2. Bundesliga

Karlsruher SC

2. Bundesliga

1. FC Kaiserslautern

2. Bundesliga

1. FC Magdeburg

2. Bundesliga

1. FC Nürnberg

2. Bundesliga

SV Darmstadt 98

2. Bundesliga

VfL Bochum

2. Bundesliga

VfL Wolfsburg

3. Liga

Rot-Weiss Essen

3. Liga

SG Sonnenhof Großaspach

Regionalliga

SSV Jeddeloh II

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