Heute Abend steht die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal auf dem Programm. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund werden am Sonntagabend (1. November) die Paarungen für die Runde der letzten 16 gezogen.

Ihr wollt die Auslosung live schauen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch: Die Ziehung wird heute Abend live im Free-TV und kostenlos im Livestream übertragen.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für das Achtelfinale mit BVB und FC Bayern im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream?

Die ARD zeigt die DFB-Pokal-Auslosung heute im Rahmen der Sportschau live im Free-TV. Die Sendung beginnt am Sonntag um 19.15 Uhr und neben den Highlights der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga ist die Ziehung der acht Spiele für das Achtelfinale im Pokal ein weiterer Hauptprogrammpunkt.

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Moderatorin Lea Wagner führt durch die Auslosung, als Losfee ist Markus Gaugisch, Trainer der deutschen Handball-Frauen-Nationalmannschaft, im Einsatz.

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Wer gerade nicht vor dem Fernseher sitzt, der kann sich die Pokal-Auslosung heute Abend natürlich auch im kostenlosen Livestream anschauen. Sportschau.de oder die ARD-Mediathek bieten hier bequeme Optionen dafür.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für das Achtelfinale mit BVB und FC Bayern im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? Die Übersicht

Event Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal 2026/27 Datum Sonntag, 1. November 2026 Uhrzeit 19.15 Uhr Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im Livestream (kostenlos) sportschau.de / ARD-Mediathek Moderatorin Lea Wagner Losfee Markus Gaugisch Ort Deutsches Fußballmuseum, Dortmund

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für das Achtelfinale mit BVB und FC Bayern im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? Modus und Termine

Im Gegensatz zu Runde 1 und 2 im DFB-Pokal gibt es bei der Auslosung für das Achtelfinale keine unterschiedlichen Lostöpfe mehr. Alle 16 Mannschaften befinden sich in einem Topf und werden daraus gezogen.

Allerdings gibt es eine klar festgelegte Einschränkung: Alle Teams unterhalb der 2. Bundesliga haben bei Spielen gegen Erst- und Zweitligisten in jedem Fall Heimrecht, auch wenn sie nicht als erstes gezogen werden sollten.

Ausgetragen werden die Achtelfinals im DFB-Pokal dann am 1. und 2. Dezember (Dienstag und Mittwoch). Die Viertelfinals steigen zwischen dem 2. und 10. Februar 2027, die Halbfinals am 20. und 21. April 2027. Das Finale in Berlin findet diese Saison am 29. Mai 2027 statt.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung für das Achtelfinale mit BVB und FC Bayern im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? Ergebnisse der 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde: Ergebnisse von Dienstag:

Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 1. FC Köln 5:0 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 3:2 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0 Karlsruher SC SV Elversberg 0:2 SV Darmstadt 98 Rot-Weiss Essen 1:2 RB Leipzig Hamburger SV 1:3 Eintracht Frankfurt SG Sonnenhof Großaspach 2:4 FC Augsburg VfL Bochum 2:0 1. FSV Mainz 05

DFB-Pokal, 2. Runde: Ergebnisse von Mittwoch: