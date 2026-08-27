Die Champions-League-Playoffs sind absolviert, nun steht der Start der Ligaphase bevor. Ab dem 8. September geht es für 36 Teams um den Einzug in die K.-o.-Runde. Zuvor werden bei der Auslosung die jeweiligen Gegner ermittelt - darunter auch die von Bayern, Dortmund, Stuttgart und Leipzig.

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Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream?





Fußballfans können die Champions-League-Auslosung kostenlos auf mehreren Wegen verfolgen. Neben DAZN übertragen auch Sky Sport News und UEFA.tv die Ziehung live. Damit stehen gleich mehrere Gratis-Optionen zur Auswahl.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos





Event Auslosung Wettbewerb Champions League Spielrunde Ligaphase Datum 27. August 2026 Uhrzeit 18 Uhr Ort Grimaldi Forum, Monaco TV DAZN, Sky Livestream DAZN, SkyGo, WOW, uefa.tv





Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream? Die vier Lostöpfe im Überblick