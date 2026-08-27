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Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream?

Champions League
Bayern München
VfB Stuttgart
RB Leipzig
Borussia Dortmund

Bei der Auslosung der Champions-League-Ligaphase werden heute die Gegner des FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und RB Leipzig ermittelt. GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Ziehung live verfolgen könnt.

Die Champions-League-Playoffs sind absolviert, nun steht der Start der Ligaphase bevor. Ab dem 8. September geht es für 36 Teams um den Einzug in die K.-o.-Runde. Zuvor werden bei der Auslosung die jeweiligen Gegner ermittelt - darunter auch die von Bayern, Dortmund, Stuttgart und Leipzig.

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GOAL verrät, wo die Ziehung live zu sehen ist.

Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream?


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Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos


Event

Auslosung

Wettbewerb

Champions League

Spielrunde

Ligaphase

Datum

27. August 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Grimaldi Forum, Monaco

TV

DAZN, Sky

Livestream

DAZN, SkyGo, WOW, uefa.tv


Auslosung heute live: Wo läuft die Ziehung der Champions League im Free-TV und Livestream? Die vier Lostöpfe im Überblick

Topf 1

FC Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, FC Arsenal, FC Barcelona, Atletico Madrid

Topf 2

Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting Lissabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brügge, Betis Sevilla, PSV Eindhoven

Topf 3

Feyenoord Rotterdam, Lille OSC, SSC Neapel, RB Leipzig, FC Villarreal, Schachtar Donezk, Galatasaray Istanbul, Bodö/Glimt, Fenerbahce Istanbul

Topf 4

Slavia Prag, VfB Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Sabah FK, Linzer ASK, Slovan Bratislava, Viking FK, AEK Athen

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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