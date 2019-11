Wann ist die Auslosung für die EM 2020?

Die EM-Qualifikation ist vorbei. Doch wann ist die Auslosung der Gruppen für die Endrunde der Europameisterschaft 2020? Wie verraten es Euch.

Alle Mannschaften haben die EM-Qualifikation hinter sich, die ersten 20 von 24 Teilnehmern für die Europameisterschaft 2020 stehen fest. Da bleibt nur noch eine Frage offen:

Wann findet die Auslosung für die statt?

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen, die Ihr zur Auslosung für die EM 2020 wissen müsst - also alles zum Datum und Uhrzeit der Ziehung, zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM und vieles mehr.

Europameisterschaft: Wann findet die EM-Endrunde 2020 statt?

Das größte europäische Fußball-Turnier naht mit großen Schritten. Im Sommer 2020 steigt die paneuropäische Europameisterschaft. In insgesamt zwölf Ländern wird die Euro ausgetragen. Alle Austragungsorte haben wir Euch im weiteren Verlauf dieses Artikels aufgelistet.

Die Endrunde der EM 2020 findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 statt. Insgesamt 24 Mannschaften kämpfen dann um den Europameistertitel.

ARD und ZDF übertragen die EM 2020 live im Free-TV

Ihr habt Bock auf einen Sommer voller Fußball? Dann aufgepasst. ARD und ZDF zeigen zusammen die komplette Euro 2020 live im Free-TV. Bei beiden öffentlich-rechtlichen Sender könnt Ihr alle 51 Spiele der EM-Endrunde in voller Länge verfolgen.

Zusätzlich übertragen beide Sender die Spiele der EM 2020 kostenlos im LIVE-STREAM. Ihr findet die Übertragen in den jeweiligen Mediatheken:

Europameisterschaft: Alle Austragungsorte der EM 2020

Finale, beide Halbfinal-Spiele, ein Achtelfinale, drei Gruppenspiele

London, (Wembley-Stadium)

jeweils drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale

Baku, Aserbaidschan (Olympiastadion)

München, (Allianz Arena)

Rom, (Olympiastadion)

St. Petersburg, (Gazprom-Arena)

jeweils drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale

Amsterdam, (Johan Cruijff ArenA)

Bilbao, (Estadio de San Mames)

Bukarest, Rumänien (Arena Nationala)

Budapest, Ungarn (Ferenc Puskas Stadion)

Dublin, Irland (Dublin Arena)

Glasgow, (Hampden Park)

Kopenhagen, (Parken)

Europameisterschaft - Auslosung, Datum und Uhrzeit: Wann findet die Auslosung für die EM 2020 statt?

Wer spielt gegen wen? Wer kommt in einer Hammer-Gruppe? Wer bekommt es mit machbaren Gegnern zu tun? Doch bevor diese Fragen beantwortet werden können, verraten wir Euch, wann die Endrunde der EM 2020 überhaupt ausgelost wird.

Europameisterschaft, Datum und Uhrzeit: Die Endrunde der EM 2020 wird am Samstag, 30. November 2019 ausgelost

Am 30. November (Samstag) ist es soweit: Dann werden die sechs Gruppen der Europameisterschaft ausgelost. Beginn der Auslosung ist um 18 Uhr.

Die Auslosung findet in Bukarest, Rumänien statt. Dort werden die bereits qualifizierten Mannschaften im ROMEXPO-Gebäude auf die Gruppen verteilt. Verfolgen könnt Ihr die Auslosung der EM 2020 kostenlos im LIVE-STREAM der UEFA.

Allerdings stehen am 30. November erst 20 der insgesamt 24 teilnehmenden Mannschaften fest. Die vier übrigen Teams qualifizieren sich erst im März 2020 über die Play-Off-Runde der . Deswegen könnte am 1. April 2020 im Bedarfsfall eine weitere Auslosung stattfinden.

Europameisterschaft: Wie läuft die Auslosung für die EM 2020 ab?

Wie schon bei der EM 2016 gehen auch bei der Euro 2020 24 Mannschaften an den Start. Die qualifizierten Mannschaften werden in vier Lostöpfe aufgeteilt. In jedem Lostopf befinden sich dementsprechend sechs Teams.

Für die Auslosung für die EM 2020 gilt: Jeder qualifizierte Ausrichterverband wird in der Gruppenphase mindestens zwei Partien vor heimischem Publikum bestreiten dürfen.

Das heißt Folgendes, ein Beispiel: Italien ist Ausrichterverband/Austragungsort der EM 2020 und hat sich für die Endrunde qualifiziert. Also dürfen die Italiener mindestens zwei Spiele im Olympiastadion in Rom austragen. Da die Austragungsorte der Gruppe A Italien und Aserbaidschan sind, werden die Italiener automatisch in Gruppe A gelost.

Das sind die Austragungsorte der sechs Gruppen der EM 2020:

Gruppe A: Italien, Aserbaidschan

Gruppe B: Russland, Dänemark

Gruppe C: Niederlande, Rumänien

Gruppe D: England, Schottland

Gruppe E: Spanien, Irland

Gruppe F: Deutschland, Ungarn

Europameisterschaft: Diese Teams sind für die EM 2020 qualifiziert



Italien

Russland





Spanien

England







Deutschland

Niederlande



Dänemark







Österreich



Ungarn, oder

....

Vier weitere Mannschaften qualifizieren sich über die Play-Offs, die im März 2020 ausgetragen werden.

Europameisterschaft, alle Termine: Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale

→ Das Eröffnungsspiel findet am 12. Juni 2020 im Olympiastadion in Rom statt.

→ Die Gruppenphase läuft vom 12. Juni bis zum 24. Juni 2020.

→ Das Halbfinale findet am 07./08. Juli 2020 statt.

→ Das Finale steigt am 12. Juli 2020 im Wembley-Stadium in London.