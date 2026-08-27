Der FC Bayern darf am Sehnsuchtsort schon etwas Finalluft schnuppern, Borussia Dortmund sammelt fleißig Flugmeilen - und RB Leipzig muss sich gegen mehrere Schwergewichte behaupten. Bei der Auslosung der Ligaphase der Champions League im Fürstentum Monaco sind den vier deutschen Teams anspruchsvolle Aufgaben zugeteilt worden.

Die Bayern kommen auf der Jagd nach dem ersehnten siebten Henkelpott schon früh auf Betriebstemperatur - und an den Ort, an den sie spätestens im Juni zurückkehren wollen. Auswärts muss der Doublegewinner bei Atlético Madrid im Wanda Metropolitano ran. Dort steigt am 5. Juni 2027 auch das Endspiel.

In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Vincent Kompany noch am Titelverteidiger und späteren Sieger Paris Saint-Germain im Halbfinale gescheitert. Neben Atletico trifft Bayern erneut auf den FC Arsenal, Finalist der Vorsaison, mit Nationalstürmer Kai Havertz - anders als beim 1:3 in der vorangegangenen Ligaphase aber in der heimischen Allianz Arena. Hinzu kommt die Auswärtsreise ins altehrwürdige Old Trafford zu Manchester United, darüber hinaus erwischten die Bayern machbare Aufgaben.

Mit dem englischen Meister Arsenal bekommt es derweil auch Borussia Dortmund zu tun, allerdings in England. Auch zu Aston Villa und Leon Goretzka muss der BVB auf die Insel. Die weiteren Auswärtsreisen zu den Kunstrasenhelden FK Bodö/Glimt in Norwegen und dem Champions-League-Neuling Sabah FK könnten knifflig werden, auch wegen der enormen Distanzen. Vor heimischer Kulisse bekommt es der Finalist von 2024 unter anderem mit Inter Mailand zu tun. "Erstmal ist das Ziel Achtelfinale, gerne auch nach acht Spielen, nicht nach zehn", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei Sky: Vor dem BVB lägen "attraktive Spiele".

Gegen wen spielen RB Leipzig und der VfB Stuttgart in der Champions League?

Echte Knaller wurden RB Leipzig zugelost. Die Sachsen, die im Vorjahr für keinen der drei europäischen Wettbewerbe qualifiziert waren, spielen auswärts beim Rekordsieger Real Madrid und im Old Trafford bei United. Nach Leipzig kommen unter anderem Manchester City und der frühere Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller mit RC Lens. Als Co-Trainer von Julian Nagelsmann hatte Toppmöller auch eine Saison bei RB gearbeitet. "Wir wollen für Furore sorgen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Leipzig bei Sky.

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Wie Dortmund trifft auch der VfB Stuttgart auf Inter Mailand (A) und auf Atletico Madrid (H). Eine spannende Aufgabe dürfte auch das Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul werden.

Der Spielplan wird spätestens am Samstag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an. Die Ligaphase beginnt am 8. September, das Endspiel im Metropolitano-Stadion findet am 5. Juni 2027 statt. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze.

Ein großer Knall hatte noch vor der Ziehung der ersten Loskugel für Aufsehen gesorgt: Erst kurz nachdem die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit ihrem angekündigten juristischen Vorgehen gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino ein sportpolitisches Beben ausgelöst hatte, nahm die Auslosung des Hochglanzproduktes des europäischen Fußball-Elite ihren Lauf.

Die Gegner der deutschen Teams im Überblick:

Bayern München: FC Arsenal (H), Atletico Madrid (A), Betis Sevilla (H), Manchester United (A), FK Bodö/Glimt (H), OSC Lille (A), Slavia Prag (H), Viking Stavanger (A)

Borussia Dortmund: Inter Mailand (H), FC Arsenal (A), Betis Sevilla (H), Aston Villa (A), FC Villarreal (H), FK Bodö/Glimt (A), AEK Athen (H), Sabah FK (A)

RB Leipzig: Manchester City (H), Real Madrid (A), PSV Eindhoven (H), Manchester United (A), Schachtar Donezk (H), Feyenoord Rotterdam (A), RC Lens (H), Como 1907 (A)

VfB Stuttgart: Atletico Madrid (H), Inter Mailand (A), FC Brügge (H), PSV Eindhoven (A), OSC Lille (H), Galatasaray Istanbul (A), Viking Stavanger (H), Slovan Bratislava (A)







