Auslosung Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung der Gruppenphase im TV und LIVE-STREAM?

Die Auslosung der Champions League steht kurz bevor. Wo diese im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, könnt Ihr hier nachlesen.

Am 25. August 2022 findet die Auslosung der Gruppenphase für die Champions-League-Saison 2022/23 statt. Die Ziehung beginnt dabei um 18 Uhr und findet in Istanbul statt.

Letztes Jahr konnte sich Real Madrid wieder einmal den Titel sichern. In der jetzt anstehenden Saison wollen aber natürlich Teams wie Liverpool, der FC Bayern München oder Chelsea ein Wörtchen um den Titel mitreden. Dafür muss jetzt aber erst einmal ausgelost werden, welche Teams sich bereits in der Gruppenphase begegnen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Auslosung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Auslosung Champions League heute live: Wo wird die Auslosung im TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle, die die Auslosung im TV verfolgen möchten. Verantwortlich für die Übertragung ist der Pay-TV-Sender Sky. Dieser verfügt allerdings auch über ein paar Kanäle, die im Free-TV zu sehen sind.

Auf einem von diesen wird auch die Auslosung übertragen. Ihr könnt einfach am 25. August um 18 Uhr bei Sky Sport News einschalten und schon die komplette Auslosung aus Istanbul verfolgen.

Auslosung Champions League heute live: Die Auslosung live per LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung bietet Sky auch die Möglichkeit eines LIVE-STREAMS an. Diesen könnt Ihr ebenfalls ganz ohne Abo auf der Sky-Website abrufen. Wenn Ihr also wissen wollt, welche Teams bereits in der Gruppenphase der Champions League 2022/23 aufeinandertreffen, dann seid Ihr dort genau richtig.

Mehr Infos zur LIVE-STREAM-Übertragung könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

Auslosung Champions League heute live: Welche deutschen Teams sind mit dabei?

Jetzt wissen wir wann und wo die Auslosung übertragen wird, aber welche deutschen Mannschaften haben es eigentlich in die Champions League geschafft?

Mit dabei sind dieses Jahr der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Letztes Jahr waren die Bayern am längsten in der Champions League vertreten, mussten sich allerdings auch dort bereits im Viertelfinale gegen den FC Villarreal verabschieden.

Das soll dieses Jahr natürlich nicht passieren. Mit den Transfers rund um Sadio Mané, Matthjis de Ligt und Co. haben die Bayern bereits auf dem Transfermarkt ein Zeichen gesetzt. In der Champions League haben die Bayern den Titel Nummer sechs fest im Visier.

Auch der BVB, der letzte Saison in der Gruppenphase ausschied, will natürlich dieses Jahr mindestens in die K.-o.- Spiele vordringen. Ob dem Team von Edin Terzic das gelingt, erfahren wir dann ab dem 6. und 7. September 2022. Dann findet nämlich der erste Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 statt.