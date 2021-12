16 Mannschaften dürfen noch vom Henkelpott träumen. Am Montag ist es nun so weit und wir erfahren, welche Duelle im Achtelfinale stattfinden.

Die K.-o.-Phase bietet Fans weltweit Jahr für Jahr Fußballspektakel vom Feinsten, denn Kleinigkeiten entscheiden bereits über Sieg oder Niederlage. In dieser Saison gibt es außerdem ein Novum - die Auswärtstorregel wurde abgeschafft und wir werden wohl bereits in den Hinspielen Begegnungen sehen, in denen beide Teams mit offenem Visier spielen.

Die Achtelfinals finden Mitte Februar bis Mitte März des nächsten Jahres statt - GOAL informiert Euch, wer die Ziehung am Montag zeigt / überträgt.

Auslosung, Champions League: Die Eckdaten zur Achtelfinal-Ziehung

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Montag, 13. Dezember 2021 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Schweiz, Nyon

Schweiz, Nyon Event: Ziehung Champions League Achtelfinale

Auslosung, Champions League: Wer zeigt / überträgt die Ziehung live?

Die Entscheidung, welches Team auf das eigene Team im Achtelfinale der Champions League trifft, lässt den Puls der Fans für gewöhnlich nach oben schießen. Aus diesem Grund stellen sich auch in dieser Saison zahlreiche Anhänger:innen die Frage: Wer zeigt / überträgt die Ziehung heute live?

Die Antwort auf diese Frage liefern wir Euch im folgenden Abschnitt.

Auslosung, Champions League: DAZN zeigt / überträgt die Ziehung live im STREAM

Bei DAZN könnt Ihr bei der Auslosung live dabei sein. Der Streamingdienst zeigt / überträgt die Ziehung am 13. Dezember nämlich im LIVE-STREAM ab 12 Uhr.

Um 12 Uhr ist der Startschuss für das Event, das wie gewohnt im Schweizer Nyon über die Bühne gehen wird. Der Ablauf wird wohl jenen der letzten Ziehungen gleichen: Zunächst wird es einen kurzen Rückblick auf die Gruppenphase und die Vorstellung der Losfeen geben. Außerdem werden noch einmal die wichtigsten Regularien zum Modus erklärt. Ist das erledigt, startet auch schon die Ziehung, seid also am besten gleich ab 12 Uhr am Montag dabei.

Auslosung, Champions League: DAZN zeigt / überträgt die Ziehung live auf DAZN 1

Seit diesem Sommer gibt es außerdem die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte des Streamingdienstes im linearen Fernsehen auf den Sendern DAZN 1 und DAZN 2 zu verfolgen.

Die Auslosung des Achtelfinals zeigt Euch DAZN 1 ab 14 Uhr live. Die Sender könnt Ihr entweder mit Sky oder Vodafone empfangen.

Auslosung, Champions League: DAZN zeigt / überträgt die Ziehung live - das kostet die Mitgliedschaft

Um live via DAZN dabei zu sein, benötigt Ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Ismaninger Streamingportal. Die Vertragsoptionen listen wir Euch exemplarisch in der nun folgenden Tabelle auf.

Monatsabo 14,99 Euro mtl. + mtl. kündbar Jahresabo einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro mtl.)

Selbstverständlich hat DAZN mehr als nur die Übertragung der Auslosung der Champions League im Angebot: Der Sportsender zeigt Euch auch einen Großteil der Spiele der Königsklasse. Ebenso seht Ihr Teile der Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 nur hier.

Champions League, Auslosung: Wie ist der Modus der Ziehung?

Der Modus für die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ist eigentlich relativ simpel.

Die acht Gruppenersten finden sich in einem Lostopf wieder und spielen im Achtelfinale jeweils gegen einen der acht Gruppenzweiten, die sich im anderen Topf befinden. Den Gruppenersten wird im Rückspiel Heimrecht zugestanden, während die Zweiten dann im Rückspiel die vermeintlich schwerere Auswärtsaufgabe haben.

Wichtiger Fakt: Ein erneutes Duell zwischen Manchester City und PSG werden wir im Achtelfinale noch nicht erleben, da Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe nicht im Achtelfinale gegeneinander spielen dürfen. Dasselbe gilt für Teams aus der gleichen Liga - eine Partie zwischen Liverpool und Chelsea ist daher im Achtelfinale beispielsweise auch ausgeschlossen.