Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Am Montag steht die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League auf dem Programm. Aber wird die Ziehung auch im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Seit letzter Woche ist bekannt, welchen Vereinen der Einzug ins Achtelfinale der gelungen ist. Diese Mannschaften blicken am Montag voller Vorfreude ins schweizerische Nyon, denn in der UEFA-Zentrale werden um 12 Uhr die Paarungen der nächsten Runde ausgelost.

Die Gruppenphase der Champions League hatte bereits eine große Portion Spannung zu bieten. Sei es , das bis zur letzten Minute um das Achtelfinale bangen musste, oder der englische Rekordmeister , der den Abstieg in die nicht abwenden konnte.

Im Achtelfinale werden die Begegnungen wohl nicht weniger interessant. Als Gruppensieger können der FC Bayern oder auf den oder treffen, und Borussia Mönchengladbach drohen Spiele gegen oder den .

Alle vier deutschen Vereine stehen im Achtelfinale der Champions League und warten mit Spannung auf ihren nächsten Gegner. Ihr möchtet wissen, wo die Auslosung am Montag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Montag, 14. Dezember | 12 Uhr Ort Haus des europäischen Fußballs, Nyon ( )

Bild: imago images / ZUMA Press

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV sehen - geht das?

Liebhaber der Champions League stellen sich jede Woche die Frage, auf welchem Sender die einzelnen Spiele übertragen werden. Nicht weniger kompliziert ist auch die Auslosung zum Achtelfinale: Am Montag habt Ihr gleich vier Möglichkeiten, um live im TV und im LIVE-STREAM dabei zu sein.

Champions League: Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Auslosung heute live im Free-TV

Die Auslosung ist am Mittag in voller Länge auf Sky Sport News HD zu sehen. Bereits um 11.30 Uhr wird der Sender mit der Übertragung beginnen und Euch mit Rückblicken auf die Gruppenphase einstimmen. Anschließend wird Sky Sport News HD die komplette Auslosung live zeigen.

Die Auslosung der Champions League heute live auf Eurosport sehen

Zudem könnt Ihr auch auf Eurosport 1 zusehen, wie in Nyon die Kugeln gezogen werden. Der Unterschied zu Sky Sport News HD besteht darin, dass die Übertragung erst um 12 Uhr beginnt. Zudem schaltet Eurosport zwischen den Auslosungen der Champions League und Europa League zum Biathlon.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr am Montag arbeiten müsst und keinen Fernseher in Reichweite habt, gibt es zudem die Möglichkeit, die Auslosung im LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch im Internet könnt Ihr zwischen zwei verschiedenen Streamingdiensten wählen, die wir Euch in diesem Abschnitt vorstellen möchten.

Champions League: DAZN zeigt / überträgt die Auslosung heute im LIVE-STREAM

DAZN wird die Auslosung am Mittag in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen. Zwar müsst Ihr Euch dafür zunächst beim Streamingdienst registrieren, mit dem kostenlosen Probemonat können Neukunden die Übertragung aber kostenlos verfolgen.

Neben der Auslosung zum Achtelfinale zeigt DAZN auch die Champions League und Europa League sowie die Freitags- und Montagsspiele der . Das ist aber längst nicht alles, denn auf DAZN könnt Ihr auch die , oder die schauen.

Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr somit rund um die Uhr spannenden Live-Sport erleben. Hier haben wir Euch das komplette DAZN-Programm der nächsten Tage zusammengefasst. In einem separaten Artikel erklären wir zudem, wie Ihr Euch beim Streamingdienst registrieren könnt.

Champions League: Die Auslosung heute im LIVE-STREAM bei der UEFA sehen

Parallel zu DAZN wird auch die UEFA die Auslosung zum Achtelfinale auf ihrer Webseite übertragen. Der LIVE-STREAM könnt Ihr kostenlos und ohne vorherige Anmeldung über uefa.com abrufen. Dort ist ebenso wie auf DAZN auch die Auslosung der Europa League (13 Uhr) zu sehen.

Champions League, Auslosung: Die Termine in den nächsten Runden der Königsklasse

Zeitraum Runde 16.02.2021 - 17.03.2021 Achtelfinale 06.04.2021 - 14.04.2021 Viertelfinale 27.04.2021 - 05.05.2021 Halbfinale 29.05.2021 Endspiel in Istanbul

Bild: Getty Images

