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SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Ausgemustert beim FC Bayern: Nächster Premier-League-Klub scharf auf Joao Palhinha

Tottenham
Aston Villa
J. Palhinha

Vom Bayern-Kader gestrichen, aber in England hoch im Kurs: Joao Palhinha könnte schon bald wieder in der Premier League auflaufen. Newcastle United hat den defensiven Mittelfeldspieler als Top-Alternative im Visier – und nach millionenschweren Verkäufen mächtig Spielraum.

Beim FC Bayern München hat Joao Palhinha keine Zukunft mehr, der Klub strich den defensiven Mittelfeldspieler sogar aus der Kaderliste. In der Premier League scheint es für Palhinha aber nach wie vor einen Markt zu geben.

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Neben Aston Villa soll nun auch Newcastle United den 31 Jahre alten Portugiesen ins Visier genommen haben. Palhinha gilt laut eines Berichts der Daily Mail vom Sonntag bei den Magpies als erste Alternative, sollte der Transfer von Pierre-Emile Höjbjerg von Olympique Marseille doch noch scheitern.

Damit könnten bei Newcastle künftig entweder ein früherer Bayern-Star - Höjbjerg - oder eben Palhinha die Fäden im defensiven Mittelfeld ziehen. Palhinha, ein Wunschspieler von Bayerns Ex-Trainer Thomas Tuchel, war 2025 nach München gewechselt, nachdem sein Transfer vom FC Fulham im Jahr zuvor auf den letzten Metern am Veto von Fulham geplatzt war.

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Die Münchner hatten dem Portugiesen daraufhin versprochen, weiter dranzubleiben. Als er aber schließlich für rund 50 Millionen Euro Ablöse nach München kam, war Tuchel längst Geschichte. Dessen Nachfolger Vincent Kompany konnte mit dem rein defensiv ausgerichteten Grätscher wenig anfangen.

Die vergangene Spielzeit verbrachte Palhinha recht erfolgreich als Leihspieler bei Tottenham Hotspur. Eine feste Verpflichtung scheiterte an den Ablöseforderungen der Münchner. Weder Tottenham, noch Palhinhas Jugendverein Sporting, noch dessen Erzrivale Benfica waren bereit, die angeblich aufgerufenen 35 Millionen Euro Ablöse für ihn zu zahlen.

Wer ist alles an Joao Palhinha interessiert?

Nachdem Aston Villas sportlicher Leiter Damian Vidagany am Rande des 1:2 Villas im Testspiel gegen die Münchner in Hongkong am Freitag öffentlich das Interesse an Palhinha bestätigte, soll nun auch Newcastle ins Rennen eingestiegen sein.

Bei Newcastle United ist nach den Abgängen der beiden zentralen Mittelfeldspieler Sandro Tonali (zu Tottenham) und Bruno Guimaraes (zu Meister Arsenal) zwar die Kasse voll - die beiden brachten insgesamt 204,5 Millionen Euro an Ablösen - allerdings fehlt dringend ein defensiver Mittelfeldspieler im Team des neuen deutschen Trainers Matthias Jaissle.

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Wer könnte bei Newcastle United noch das Mittelfeld verstärken?

Wunschlösung Nr. 1 soll Höjbjerg sein, der von 2012 bis 2016 als junger Spieler bei Bayern München unter Vertrag stand und seine Karriere schließlich bei Southampton, Tottenham und schließlich Marseille in der Premier League und in Frankreich fortsetzte. Sollte der Wechsel des Dänen aber noch scheitern, könnte Palhinha schnell zum Kandidaten werden, so die Daily Mail.

Zumindest am nötigen Kleingeld sollte der Wechsel auf Seiten Newcastles eher nicht scheitern, auch wenn der theoretisch reichste Klub der Welt seine Kohle neuerdings auch nicht mehr mit beiden Händen ausgibt.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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