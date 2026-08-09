Beim FC Bayern München hat Joao Palhinha keine Zukunft mehr, der Klub strich den defensiven Mittelfeldspieler sogar aus der Kaderliste. In der Premier League scheint es für Palhinha aber nach wie vor einen Markt zu geben.





Neben Aston Villa soll nun auch Newcastle United den 31 Jahre alten Portugiesen ins Visier genommen haben. Palhinha gilt laut eines Berichts der Daily Mail vom Sonntag bei den Magpies als erste Alternative, sollte der Transfer von Pierre-Emile Höjbjerg von Olympique Marseille doch noch scheitern.

Damit könnten bei Newcastle künftig entweder ein früherer Bayern-Star - Höjbjerg - oder eben Palhinha die Fäden im defensiven Mittelfeld ziehen. Palhinha, ein Wunschspieler von Bayerns Ex-Trainer Thomas Tuchel, war 2025 nach München gewechselt, nachdem sein Transfer vom FC Fulham im Jahr zuvor auf den letzten Metern am Veto von Fulham geplatzt war.

Die Münchner hatten dem Portugiesen daraufhin versprochen, weiter dranzubleiben. Als er aber schließlich für rund 50 Millionen Euro Ablöse nach München kam, war Tuchel längst Geschichte. Dessen Nachfolger Vincent Kompany konnte mit dem rein defensiv ausgerichteten Grätscher wenig anfangen.

Die vergangene Spielzeit verbrachte Palhinha recht erfolgreich als Leihspieler bei Tottenham Hotspur. Eine feste Verpflichtung scheiterte an den Ablöseforderungen der Münchner. Weder Tottenham, noch Palhinhas Jugendverein Sporting, noch dessen Erzrivale Benfica waren bereit, die angeblich aufgerufenen 35 Millionen Euro Ablöse für ihn zu zahlen.

Wer ist alles an Joao Palhinha interessiert?

Nachdem Aston Villas sportlicher Leiter Damian Vidagany am Rande des 1:2 Villas im Testspiel gegen die Münchner in Hongkong am Freitag öffentlich das Interesse an Palhinha bestätigte, soll nun auch Newcastle ins Rennen eingestiegen sein.

Bei Newcastle United ist nach den Abgängen der beiden zentralen Mittelfeldspieler Sandro Tonali (zu Tottenham) und Bruno Guimaraes (zu Meister Arsenal) zwar die Kasse voll - die beiden brachten insgesamt 204,5 Millionen Euro an Ablösen - allerdings fehlt dringend ein defensiver Mittelfeldspieler im Team des neuen deutschen Trainers Matthias Jaissle.

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Wer könnte bei Newcastle United noch das Mittelfeld verstärken?

Wunschlösung Nr. 1 soll Höjbjerg sein, der von 2012 bis 2016 als junger Spieler bei Bayern München unter Vertrag stand und seine Karriere schließlich bei Southampton, Tottenham und schließlich Marseille in der Premier League und in Frankreich fortsetzte. Sollte der Wechsel des Dänen aber noch scheitern, könnte Palhinha schnell zum Kandidaten werden, so die Daily Mail.

Zumindest am nötigen Kleingeld sollte der Wechsel auf Seiten Newcastles eher nicht scheitern, auch wenn der theoretisch reichste Klub der Welt seine Kohle neuerdings auch nicht mehr mit beiden Händen ausgibt.