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DFB-Coach Jürgen Klopp geht mit Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins in die anstehende Länderspielpause. Doch ist das der richtige Schritt?

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die letzte Länderspielpause des Jahres. In den abschließenden Partien der Nations-League-Gruppenphase gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) geht es um den Einzug ins Viertelfinale. Bundestrainer Jürgen Klopp setzt dabei auf Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins im Tor, wie er bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Donnerstag im Interview deutlich machte. Doch ist diese Wahl tatsächlich die richtige?

Was passierte mit ter Stegen beim FC Barcelona?

Die vergangenen Jahre waren für ter Stegen alles andere als einfach. Im September 2024 nahm sein Leidensweg seinen Anfang, als er sich einen Riss der Patellasehne zuzog und dadurch nahezu die gesamte Saison 2024/25 beim FC Barcelona verpasste. Kaum hatte er seine Knieverletzung überstanden, meldeten sich erneut Probleme am Rücken.

Besonders bitter wurde es für den Keeper, als die Katalanen einen Schlussstrich zogen und sich dazu entschieden, mit Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona einen neuen Torhüter zu verpflichten. Von den Verantwortlichen um Trainer Hansi Flick wurde Kapitän ter Stegen regelrecht abgesägt - anders lässt es sich einfach nicht beschreiben - und von der Nummer eins zum dritten Torhüter in der internen Rangordnung hinter Garcia und Wojciech Szczesny degradiert.

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In den beiden Spielzeiten zwischen 2024 und 2026 kam ter Stegen deshalb auf gerade einmal zehn Pflichtspieleinsätze: neun für den FC Barcelona und einen für den FC Girona, an den er im Winter ausgeliehen wurde. Doch auch dort blieb ihm leider das Verletzungspech treu. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fiel er erneut mehr als 160 Tage aus. Nach einer langen Zeit voller Rückschläge hat sich für ter Stegen inzwischen jedoch Schritt für Schritt vieles wieder zum Guten gewendet.

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Ter Stegen blüht in Amsterdam wieder auf

Nach dem enttäuschenden Kapitel bei Girona folgte im August die nächste Leihe - diesmal zu Ajax Amsterdam. Trotz einer verkorksten Vorsaison, die der niederländische Rekordmeister lediglich auf dem fünften Tabellenplatz der Eredivisie abschloss, ist Ajax immer noch ein europäischer Gigant und eine vollkommen andere sportliche Hausnummer als Girona. Der Wechsel nach Amsterdam sollte zum nächsten Anlauf werden, wieder auf höchstem Niveau Fuß zu fassen.

Dass der Weg dorthin kein Selbstläufer werden würde, zeigte sich allerdings schon in den ersten Wochen. Nach der langen Zeit ohne regelmäßige Spielpraxis wirkte der 34-Jährige zunächst noch sichtlich eingerostet. Vor allem nach einem Patzer in der Conference League und einer schwachen Vorstellung im Ligakracher gegen die PSV Eindhoven wurde Kritik an ihm laut. Doch mit zunehmender Spielpraxis fand der gebürtige Mönchengladbacher immer besser zu seiner alten Form zurück. Inzwischen ist von den anfänglichen Zweifeln in den Niederlanden kaum noch etwas zu hören. Stattdessen hat sich die Stimmung rund um ter Stegen zunehmend in Begeisterung verwandelt.

IMAGO

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"Wie ein Eishockey-Torwart": Ter Stegen verzaubert niederländische Presse und Teamkollegen

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung vor wenigen Wochen beim Ligaspiel gegen Sparta Rotterdam. Bei seinem wohl bislang besten Auftritt im Trikot von Ajax avancierte ter Stegen zum Matchwinner beim 2:1-Sieg in der Liga. Zunächst bügelte er einen schlimmen Fehlpass Julian Brandts mit einer herausragenden Parade im Eins-gegen-eins gegen Mitchell van Bergen aus. Anschließend rettete er mehrmals auf der Linie und brachte den knappen Vorsprung mit seinen Reflexen fast im Alleingang über die Ziellinie.

Die Leistung blieb auch in den niederländischen Medien nicht unbemerkt. Ex-Profi Hans Kraay fand in seiner Kolumne bei Voetbal International deutliche Worte des Lobes: "Ajax stand 45 Minuten lang mit dem Rücken zur Wand. Ter Stegen hat seiner Mannschaft mit fantastischen Paraden die drei Punkte gerettet. Der Mann ist wirklich kein Amateur! Mensch, was war der gut!" Besonders beeindruckt zeigte sich Kraay von zwei konkreten Szenen: "Die Parade im Eins-gegen-eins gegen Mitchell van Bergen, bei der er fast wie ein Eishockey-Torwart reagiert, ist seine Spezialität. Den Kopfball von Milan Zonneveld aus gerade einmal zwei Metern Entfernung hätte kein anderer Torwart in der Eredivisie gehalten."

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Auch van Bergen selbst konnte die Reaktionszeit des Nationaltorhüters nicht fassen: "Normalerweise merkt man beim Schuss schon, ob man den Ball gut getroffen hat und ob er reingeht. Ich wusste sofort, dass mein Abschluss gut war, aber dann kam diese Reaktion aus dem Nichts. Das war schon ziemlich verrückt."

Ter Stegens Leistungen - viermal zu Null in zwölf Ligaspielen - haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Ajax in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert hat. In der Eredivisie rangiert der Rekordmeister inzwischen auf dem dritten Tabellenplatz und liegt damit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter PSV.

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Ähnlich begeistert äußerte sich Kenneth Perez in der ESPN-Sendung 'Dit Was Het Weekend'. Für den Ex-Ajax-Profi ist ter Stegen ein Torhüter, "der seinem Team Punkte sichert", und hob hervor, dass der Deutsche "ein ganz anderer Torwarttyp als fast alle anderen Keeper in der Eredivisie" sei. Sein abschließendes Urteil fiel entsprechend deutlich aus: Ter Stegen sei "Extraklasse".

Dass der 34-Jährige auch im eigenen Mannschaftskreis für Eindruck sorgt, zeigt eine lustige Aussage seines Mitspielers Tolu Arokodare. Gegenüber der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws schwärmte der Stürmer von den Qualitäten seines Schlussmanns - wenn auch auf etwas ungewöhnliche Weise: "Ter Stegen macht mich im Training wahnsinnig. Manchmal ist es unglaublich frustrierend, wenn man sieht, wie er einen Schuss nach dem anderen hält. Da will man ihn am liebsten schlagen."

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"Er geht als Nummer eins in diese Spiele": Klopp setzt auf ter Stegen

Auch in der Nationalmannschaft läuft es inzwischen wieder besser für ter Stegen. Bei der Heim-EM 2024 blieb ihm - wie schon während des Großteils seiner DFB-Karriere - nur die Rolle des Ersatzmanns hinter Manuel Neuer. Anschließend setzte ihn eine Verletzung außer Gefecht, sodass er auch die Weltmeisterschaft in Nordamerika verpasste. Damit blieb ihm sowohl das Torhüterdrama um Oliver Baumann als auch die zwischenzeitliche Rückkehr Neuers erspart.

Nachdem dieser seinen erneuten Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, war der Weg für ter Stegen jedoch endlich wieder frei. Im September feierte er nach 15 Monaten Abwesenheit gegen die Niederlande sein Comeback im DFB-Trikot. Damals befand sich der 34-Jährige allerdings noch auf dem Weg zurück zu alter Stärke und konnte daher noch nicht auf ganzer Linie überzeugen. Inzwischen hat er sich jedoch endgültig Klopps Vertrauen gesichert: "Ter Stegen geht als Nummer eins in diese Spiele", erklärte der 59-Jährige.

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Seine Entscheidung begründete Klopp nicht allein mit ter Stegens aktuellen Leistungen bei Ajax: "Marc spielt eine tolle Saison in Amsterdam. Da geht es auch nicht darum, wer jetzt gerade besser hält. Bei Torhütern geht es um eine große Stabilität, die sie ausstrahlen müssen. Wie kann ich das eigene Spiel im Ballbesitz bestimmen? Und wenn wir mit einer hohen Linie verteidigen, wie erkenne ich diese Situationen frühzeitig?"

Eine unkluge Entscheidung ist das keineswegs - zumal mit Jonas Urbig bereits ein vielversprechender potenzieller Nachfolger bereitsteht. Auch Alexander Nübel von Besiktas, der neben ter Stegen und Urbig für die Länderspielpause nominiert wurde, ist ein heißer Kandidat. Ebenfalls aktuell in Topform ist Schalkes Loris Karius, der hingegen nicht nominiert wurde.

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Dennoch verzichtet Klopp vorerst darauf, einen personellen Umbruch auf der Torhüterposition zu erzwingen. Statt ter Stegen nach all seinen Verdiensten aus dem Amt zu drängen, setzt er zunächst auf seine Erfahrung. Gleichzeitig verschafft er dem erst 23-jährigen Urbig, der bei Bayern immer noch Neuers nomineller Backup ist, wertvolle Zeit, um sich ohne den großen Erwartungsdruck weiterzuentwickeln.

Getty Images

"Ter Stegen hat es nicht verdient": Klopp-Entscheidung stößt auf Kritik

Allerdings stößt Klopps Entscheidung nicht überall auf Zustimmung. Besonders deutlich äußerte sich Sky-Experte Dietmar Hamann: "Ich verstehe nicht, warum es der ter Stegen verdient hat. Er hat sich schwer verletzt. Das war dann einer der Gründe, warum Neuer zurückgekommen ist. Man muss doch dazusagen, dass er in der Nationalmannschaft nicht gut gehalten hat." Auch ter Stegens Leistungen bei Ajax reichen Hamann offenbar nicht als Argument aus: "Ich sehe es nicht so, dass er es verdient hat. Er hält mit Sicherheit gut in Amsterdam, das macht der Nübel in der Türkei aber auch. Und es gibt Argumente dafür, dass Karius der beste Torwart Deutschlands ist."

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Fakt ist: Ter Stegen spielt aktuell auf einem hervorragenden Niveau und ist seiner Bestform aus den erfolgreichsten Jahren beim FC Barcelona so nah wie seit Langem nicht mehr. Nun muss er diese Leistungen auch im DFB-Trikot bestätigen. Die anstehenden Partien gegen Serbien und Griechenland bieten ihm dabei die Gelegenheit, Klopps Vertrauen zu rechtfertigen und zugleich auch seine Kritiker in Deutschland verstummen zu lassen.