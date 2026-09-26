Klopp hatte Florian Wirtz ursprünglich lediglich in den zweiten Kader für die Nations-League-Spiele gegen Serbien (heim) und Griechenland (auswärts) berufen. Wegen Jamal Musialas Muskelfaserriss beim Aufwärmen vor dem Duell mit den Niederlanden holte ihn Klopp aber frühzeitig in seine Mannschaft.

Ob Wirtz denn direkt ein Kandidat für die Startelf beim Heimspiel gegen Griechenland am Sonntag in Augsburg sei, wurde der neue Bundestrainer bei einer Pressekonferenz am Samstag gefragt. Daraufhin lachte er laut auf und erwiderte: "Das wäre jetzt echt ein Brett. Er hat es gestern Morgen erfahren, gestern Abend ist er hier angekommen und dann sagen wir: Jetzt wo du schon mal da bist, spiel' doch mal direkt. Das wäre sicher das Falscheste, was wir jetzt tun können."

Wirtz war im Sommer 2025 für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Klopps Ex-Klub Liverpool gewechselt. Seine erste Saison verlief durchwachsen, anschließend spielte er eine schwache WM mit der deutschen Nationalmannschaft. Aktuell ist Wirtz in Liverpool im offensiven Mittelfeld zwar gesetzt, sucht aber weiterhin nach seiner Topform.

Wegen der speziellen Konstellation als Ex-Trainer der Reds mache es "gar keinen Sinn" über Wirtz' Situation in Liverpool zu sprechen, befand Klopp. "Das würde viel zu weit führen und Schlagzeilen kreieren, die wir jetzt tatsächlich nicht kreieren wollen. Egal, was ich sagen würde, ob positiv oder negativ, das wird ein riesiges Brett in diesem Fall."

"Wirtz ist im ungünstigsten aller Momente nach Liverpool gekommen"

Ungeachtet dieser Ankündigung äußerte sich Klopp anschließend dennoch ausführlich zu Wirtz. "Die fußballerischen Fähigkeiten von Flo Wirtz sind über jeden Zweifel erhaben", erklärte Klopp. "Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass er die im Drei-Tages-Rhythmus wieder auf den Platz bringen kann. Was wir dazu beitragen können, werden wir absolut versuchen. Ich finde generell, er ist auf einem sehr guten Weg. Die Welt, in der wir leben, ist aber grundsätzlich so, dass es den Leuten nie schnell genug geht."

Wirtz sei laut Klopp 2025 im "ungünstigsten aller Momente nach Liverpool gekommen. Damit meine ich nicht, dass Liverpool im Jahr davor Meister geworden ist, sondern es geht um den tragischen Todesfall von Diogo Jota. Er ist in eine Mannschaft gekommen mit wahnsinnig vielen Spielern, bei denen Fußball in dem Moment in der Prioritätenliste völlig nachvollziehbar nach hinten gerutscht ist. Dann kommst du als neuer Spieler und alle sehnen sich sofort danach, dass einer die Kohlen aus dem Feuer holt. Das ist unmöglich. Dieses Jahr ist er durchgegangen und hat bestimmt viel gelernt. Jetzt sind wir in einer neuen Saison mit einem neuen Trainer."

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Wie lief der Saisonstart für den FC Liverpool und Wirtz?

Nach einer titellosen Saison trennte sich Liverpool im Sommer von Arne Slot, als Nachfolger übernahm Andoni Iraola. Nach fünf Spielen rangiert Liverpool in der Premier League mit neun Punkten auf Rang sechs. Dazu gelangen Auftaktsiege im League Cup gegen Tottenham Hotspur und in der Champions League gegen Atletico Madrid. Wirtz begann in sechs der bisherigen sieben Pflichtspiele und verzeichnete dabei einen Assist.

Laut Klopp befindet sich Wirtz "körperlich in einem sehr guten Zustand", Liverpool sei aber "jetzt erneut dabei, sich zu finden. Offensivspieler brauchen immer eine funktionierende Mannschaft, die das Drumherum regeln. Wenn du immer im Fokus stehst, ist es nicht leicht", sagte Klopp und erinnerte sich an seine einleitenden Worte: "Ich habe jetzt schon viel zu viel dazu gesagt. Ich hoffe, ich bin allgemein genug geblieben."

Abschließend erklärte er: "Es war einfach eine sehr ungünstige Konstellation. Aber alle, die Fußball lieben, sehen nach wie vor, was das für ein außergewöhnlicher Spieler ist. Wir können nicht mehr tun, als ihn in unsere Mannschaft einzubauen mit genügend Trainingszeit und ihm Stück für Stück Sicherheit, ein gutes Gefühl und im Idealfall Erfolgserlebnisse mitzugeben und ihn dann wieder nach Liverpool zu schicken."