Aus der Vereinslosigkeit in die 3. Liga: Überraschender Transfer von Levin Öztunali

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Eine der großen deutschen Nachwuchshoffnungen der jüngeren Vergangenheit hat eine neue sportliche Heimat gefunden.

Mit 17 debütierte Levin Öztunali in der Bundesliga, galt als eine der größten Zukunftshoffnungen des deutschen Fußballs. Nun heuert der mittlerweile 30-Jährige im Abstiegskampf der 3. Liga an. Wie die SG Sonnenhof Großaspach am Donnerstag vermeldete, verstärkt der seit Sommer vereinslose Öztunali den Drittligisten.

"Einen Spieler mit seiner Vita und seiner Erfahrung bei uns in Aspach begrüßen zu dürfen, ist sicherlich nicht alltäglich und keineswegs selbstverständlich. Levin hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und bringt eine enorme fußballerische Qualität mit", freute sich Michael Ferber, Vorstand Sport bei dem Tabellen-18. der 3. Liga, über den prominenten Neuzugang.

Levin Öztunali kam einst als Top-Talent zu Bayer Leverkusen

Öztunali, Enkel der 2022 im Alter von 85 Jahren verstorbenen HSV-Legende Uwe Seeler, machte sich einst als eines der vielversprechendsten deutschen Talente einen Namen. 2013 wechselte er aus dem Nachwuchs des Hamburger SV zu Bayer Leverkusen und Rudi Völler, heute DFB-Sportdirektor und seinerzeit in gleicher Funktion bei Bayer 04 tätig, schwärmte: "Wir sind sehr froh, ein solch herausragendes Talent langfristig für uns gewinnen zu können. Levin hat tolle fußballerische Perspektiven."

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Wenig später debütierte der damals 17-jährige Öztunali für Leverkusen in der Bundesliga, war während einer Leihe zu Werder Bremen (Januar 2015 bis Sommer 2016) größtenteils Stammspieler beim SVW. Während der Durchbruch bei Bayer 04 ausblieb, wechselte Öztunali 2016 zu Mainz 05 und war lange Jahre etablierter Bundesligaprofi (insgesamt 190 Spiele im deutschen Oberhaus), stand zudem bei Deutschlands U21-EM-Titel 2017 im Kader und hatte im Turnierverlauf zwei Kurzeinsätze. Ohnehin knackte der Mittelfeldmann mit deren 30 beinahe den Rekord von Fabian Ernst (31 Einsätze) für die meisten U21-Länderspiele.

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Levin Öztunali kehrte 2023 zum HSV zurück

Nach fünf Jahren in Mainz zog Öztunali 2021 zu Union Berlin weiter und kehrte 2023 zum damaligen Zweitligisten HSV zurück. Allerdings verlor er mehr und mehr an Stellenwert und war nach dem Bundesliga-Aufstieg vergangene Saison nicht mehr Teil des Profikaders, sondern spielte ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

Vom NDR als "wohl bestbezahlter Viertliga-Spieler in Europa" getauft, war Öztunali aber auch beim HSV II keineswegs Stammspieler, kam oft nur von der Bank oder blieb ganz draußen. Nach Vertragsablauf im vergangenen Sommer war das einstige Top-Talent dann einige Monate lang vereinslos.

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"Nach den vergangenen Jahren war für mich vor allem wichtig, eine Entscheidung zu treffen, hinter der ich zu hundert Prozent stehe. Ich habe mir bewusst Zeit genommen und mich intensiv damit beschäftigt, wie es für mich weitergeht", erklärte Öztunali seinen Schritt ins gerade einmal gut 8000 Einwohner zählende Aspach. "Mir gefällt, wie hier gearbeitet wird und dass der Fußball und das familiäre Miteinander hier beim Dorfklub klar im Vordergrund stehen. Ich habe richtig Lust, Fußball zu spielen, hier nun endlich loszulegen und freue mich auf das, was hier gemeinsam vor uns liegt."

Getty Images

Öztunali soll mit seiner Erfahrung mithelfen, dass es für den Aufsteiger nicht gleich wieder zurück in die Regionalliga geht. Nach 13 Spieltagen steht Großaspach mit zwölf Punkten auf Rang 18, das rettende Ufer ist nur einen Punkt entfernt. Zuletzt setzte es allerdings drei Liga-Niederlagen am Stück.