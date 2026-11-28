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Inter Miami ist mit Lionel Messi aus den MLS-Cup-Playoffs ausgeschieden. Im zweiten Spiel gegen Columbus Crew setzte es eine 0:1-Niederlage. Damit endet der Traum von der Titelverteidigung vorzeitig.

MLS-Cup-Titelverteidiger Inter Miami ist in der ersten Runde der MLS Cup Playoffs 2026 ausgeschieden. Im zweiten Spiel unterlag Miami am Freitagabend Columbus Crew im ScottsMiracle-Gro Field mit 0:1. Santi Rodriguez erzielte in der 92. Minute nach einer Flanke von Anass Zaroury den Siegtreffer und besiegelte damit den überraschenden glatten Erfolg in der Best-of-three-Serie. Im ersten Spiel hatte Columbus Miami, das nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz stand, im Nu Stadium mit 3:0 besiegt.

Football / Getty Images / Imago WhatsApp Kanal GOAL Deutschland Abonniere jetzt unseren WhatsApp-Kanal Jetzt anmelden!

Damit endete Miamis Versuch, als erstes Team seit LA Galaxy 2011 und 2012 den MLS Cup zweimal in Folge zu gewinnen. Zugleich erinnerte das Aus an das frühe Scheitern gegen Atlanta United in den Playoffs 2024. "Ich bin über diese Enttäuschung sehr traurig, wie alle anderen auch", sagte Cheftrainer Cristian Gonzalez gegenüber Reportern. "Aber es geht weiter. Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen."

Inter Miami: 80 Tore in der Regular Season, aber in den Playoffs Magerkost

Obwohl Miami in der regulären Saison mit 80 Toren die meisten der Liga erzielt hatte, blieb die Mannschaft zweimal in Folge ohne Treffer. Messi hatte zu dieser Bilanz 26 Tore und 17 Vorlagen beigetragen. Auch Stars wie Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro und German Berterame gelang kein Tor. Ein Treffer von Casemiro wurde aberkannt, Berterame vergab aus nächster Nähe.

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"So ist das nun einmal. Wenn man in dieser Phase verliert und den besten Spieler der Welt [Messi] hat, ist es normal, dass alle anfangen, das Wort 'Scheitern' zu benutzen“, sagte Gonzalez. "Aber ich sage es noch einmal: 'Scheitern' ist etwas ganz anderes, wenn man es nicht versucht. Es ging nicht um Namen, sondern um Leistung. Ich finde, die Mannschaft hat heute gut gespielt, ungeachtet unseres bitteren Ausscheidens.“

Gonzalez blickt auf seine kurze Amtszeit und den Titel im September zurück

Gonzalez übernahm erst vor zwei Monaten das Traineramt und führte Inter Miami gleich zu Beginn seiner Amtszeit im September zum Titel im Campeones Cup. Es war der vierte Titel des Klubs seit Messis Ankunft 2023. Während Messi vor dem historischen Gewinn seiner dritten Landon Donovan MLS MVP-Auszeichnung in Folge steht, betonte der argentinische Trainer, dass das frühe Aus die Leistung seiner Mannschaft nicht definiere.