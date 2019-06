Augsburgs Martin Schmidt: Neuzugang Sarenren-Bazee "der Dembele Deutschlands"

Martin Schmidt hält große Stücke auf Augsburg Neuzugang Noah Sarenren-Bazee. Für den Trainer des FCA ist der Ex-Hannoveraner der deutsche Dembele.

Trainer Martin Schmidt vom hat sich in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen begeistert über Neuzugang Noah-Joel Sarenren-Bazee geäußert. Dabei zog er sogar Parallelen zu Barcelona-Star Ousmane Dembele.

So sagte der Schweizer: "Bei Sarenren-Bazee habe ich mir früher schon oft gedacht: Wow – was ist das für ein Spieler. Das ist für mich der Dembele Deutschlands." Dembele spielte in der Saison 2016/17 bei und wechselte anschließend für eine Rekordablöse in Höhe von 125 Millionen Euro zum .

Noah-Joel Sarenren-Bazee: Verletzungsgeplagtes Talent

Schmidt sieht einige Eigenschaften, die Sarenren-Bazee mit Dembele teilt. "Der ist unheimlich schnell, stark in Eins-gegen-Eins-Situationen, sehr willig und er hat eine gute Mentalität", so der 52-Jährige über den Deutsch-Nigerianer. Sarenren-Bazee kam für rund 1,7 Millionen Euro von zum FC Augsburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2021.

Der 22-Jährige stieß in der Rückrunde der Abstiegssaison 2015/16 unter Trainer Daniel Stendel aus der Jugend der Hannoveraner zu den Profis vor. Seitdem wird er als großes Talent gehandelt, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der abgelaufenen Saison kam der Flügelspieler aufgrund eines Risses des Syndesmosebandes, einer Gehirnerschütterung und einer Schienbeinverletzung nur auf drei -Spiele.