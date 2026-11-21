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Augsburg vs. Mainz 05: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 22. Nov. 2026 - 09:30 WWK Arena

Der FC Augsburg empfängt Mainz 05 in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell zweier Mannschaften, die sich aus unterschiedlichen Gründen in einer schwierigen Phase befinden.

Augsburg steckt tief im Abstiegskampf und hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. Die jüngste 2:5-Niederlage gegen RB Leipzig hat den Druck auf Trainer Manuel Baum weiter erhöht.

Auch Mainz 05 reist mit wenig Schwung in die Fuggerstadt. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache – darunter ein 1:4 bei Elversberg und ein frühes Pokal-Aus gegen Bochum.

Im Bundesliga-Tableau trennen beide Teams nur wenige Plätze: Augsburg steht auf Rang 15, Mainz auf Platz 12. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt beziehungsweise um Anschluss an die Tabellenmitte.

Wer in diesem Kellerduell die Oberhand behält, ist offen. Nachfolgend erfahrt Ihr, wo das Spiel live übertragen wird.

Themen der Woche: Was war bei Augsburg und Mainz 05 los?

Augsburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Spiel. Der einzige Erfolg gelang im DFB-Pokal mit einem 4:2 bei Sonnenhof Großaspach. Zuletzt verlor Augsburg in der Bundesliga mit 2:5 gegen RB Leipzig. In fünf Spielen erzielte Augsburg zehn Treffer und kassierte 13 Gegentore.

Mainz 05 weist eine ähnlich schwache Form auf: ein Sieg, null Unentschieden und vier Niederlagen. Das einzige Erfolgserlebnis war ein 1:0 bei Schalke 04. Zuletzt unterlag Mainz Bayern München mit 1:2. Insgesamt traf Mainz in diesen fünf Partien sechsmal und kassierte zehn Gegentore.

Augsburg vs. Mainz 05: Aufstellungen

Augsburg vs. Mainz 05: Form

Augsburg vs. Mainz 05: Bilanz direkte Duelle

Augsburg vs. Mainz 05: Die Tabellen