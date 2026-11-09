Aufgabe mit besonderem Charakter: Neuer Trainer-Stelle für Real Madrids Stürmerlegende Raul?

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Real Madrids ehemalige Stürmerlegende Raul könnte schon bald einen neuen Job an der Seitenlinie antreten.

Die Zeitung Marca berichtet, dass der 49-Jährige unmittelbar vor einer Anstellung als neuer Cheftrainer des spanischen Zweitligisten Real Oviedo steht. Demnach hätten sich die Verantwortlichen des Klubs darauf geeinigt, Raul als neuen starken Mann an der Seitenlinie zu installieren.

Jesus Martinez, Präsident der Pachuca-Gruppe, die Besitzer des Vereins ist, soll den ehemaligen Stürmer sehr wegen seines Charakters, seiner Spielerkarriere und seines Spielverständnisses enorm schätzen.

Für Raul hätte die Übernahme des Traineramtes darüber hinaus einen ganz besonderen Charme. Sein Sohn Hector (20), auf dem Platz im Gegensatz zur Stürmerlegende in der Innenverteidigung zu finden, steht bei der zweiten Mannschaft Oviedos unter Vertrag.

Werbung Werbung

Trotz des 2:1-Sieges am vergangenen Samstag gegen den FC Cadiz hatte der spanische Zweitligist seinen bisherigen Cheftrainer Julian Calero freigestellt. Grund dafür ist der bislang eher unzufriedenstellende Saisonverlauf.

Verwandte Themen

Nächste Spiele OVI Spanien LaLiga 2 15:00 GIR

Nach dem Abstieg im letzten Jahr war Oviedo mit Aufstiegsambitionen in die neue Spielzeit gestartet, sammelte aus den 13 Spielen allerdings nur 21 Zähler, was einen aktuell eher enttäuschenden neunten Tabellenplatz bedeutet. Raul soll das Ruder nun herumreißen und die Asturier zurück in die Erstklassigkeit führen.

Bei welchen Vereinen stand Raul noch unter Vertrag?

Die ehemalige Stürmerlegende von Real Madrid und dem FC Schalke 04 hatte bisher nur Jugendmannschaften der Blancos trainiert - zwischen 2018 und 2020 coachte Raul die Jugend, U18, zweite Mannschaft und das Youth-League-Team der Königlichen. Zwischenzeitlich stand auch eine Rückkehr zu Schalke 04 auf die Trainerbank im Raum.

Werbung

Seine aktive Karriere hatte Raul 2015 bei NY Cosmos beendet. Neben Real und S04 war der Spanier zwei Jahre lang für den katarischen Klub Al-Sadd aktiv.