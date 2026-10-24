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imago-sport-1084962216.jpgkolbert-press
redaktion@sid.de (SID-Redaktion)

"Auf widerwärtigste Weise rassistisch beleidigt und mit dem Tod bedroht" worden: FC Augsburg schaltet Polizei ein

Augsburg - Union Berlin
Augsburg
Union Berlin
Bundesliga
J. Bah

Juma Bah sah im Spiel gegen Union Berlin nach einem groben Foul die Rote Karte. Was dann in den sozialen Netzwerken passierte, ist schlicht widerwärtig.

Der FC Augsburg hat rassistische Anfeindungen gegen seinen Profi Juma Bah (20) in aller Deutlichkeit verurteilt.

Der Abwehrspieler aus Sierra Leone sei bei Instagram "auf widerwärtigste Weise rassistisch beleidigt und mit dem Tod bedroht" worden, schrieb der Klub am Samstagabend. Bah war im Ligaspiel gegen Union Berlin (1:1) in der 63. Minute nach einem groben Foulspiel mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden.

"Auch seine Familie wurde bedroht. Wir sind erschüttert über diesen Hass", teilte der FCA angesichts der Anfeindungen mit. Der Klub werde ein solches Verhalten "niemals akzeptieren, tolerieren oder einfach hinnehmen. Wer einen unserer Spieler rassistisch beleidigt oder bedroht, greift nicht nur einen Einzelnen an, sondern die Werte unserer gesamten FCA-Familie."

Zudem kündigten die Augsburger eine Reaktion an. "Wir werden diesen Vorfall konsequent zur Anzeige bringen und alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte prüfen", hieß es: "Wir stehen geschlossen hinter Dir, Juma!"

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