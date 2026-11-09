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Germany Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

"Auf jeden Fall davon überzeugt": Rudi Völler kann sich Ex-Nationalspieler als seinen DFB-Nachfolger vorstellen

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Deutschland
Rudi Völler
Thomas Müller

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht das Bayern-Idol Thomas Müller als seinen möglichen Nachfolger beim Deutschen Fußball-Bund.

"Irgendwann ist es bei mir endlich", sagte der 66-Jährige im Podcast Kerners 11, angesprochen auf sein Erbe und den Weltmeister von 2014, "und wenn dann der DFB - ob Bernd Neuendorf, Aki Watzke oder Per Mertesacker als Geschäftsführer - der Meinung ist, noch jemanden dazuzuholen, finde ich das absolut eine gute Idee."

Er sei "auf jeden Fall davon überzeugt", dass Müller (37) geeignet sei für das Amt, betonte Völler: "Natürlich könnte das der Thomas, wie andere auch. Ob in meiner Position oder einer anderen. Sie müssten es nur wollen, das ist die Basis."

Seit seinem Abschied vom FC Bayern nach der Saison 2024/25 spielt Müller bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS, wo er noch bis Sommer 2027 unter Vertrag steht. Völlers Arbeitspapier ist bis zur EM 2028 in Großbritannien datiert. Was nach seiner Zeit beim DFB von ihm in Erinnerung bleiben soll? "Meistens wird immer gelogen dann", sagte Völler auf die Frage und lachte, "aber bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle: Er hat sein Bestes getan."

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Das hat Völler schon als Profi in 90 Länderspielen (47 Tore), 1990 wurde er mit der DFB-Elf Weltmeister. Nach der desaströsen EM 2000 übernahm er die Nationalmannschaft als Teamchef und führte sie 2002 ins WM-Finale, nach der verkorksten EM 2004 trat er zurück. Im Februar 2023 kam er als Sportchef wieder, im September 2023 sprang der einstige Publikumsliebling ("Ein Rudi Völler!") nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick noch einmal als Coach für ein Spiel ein.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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