"Auf einmal hassen Menschen jemanden!" Jonas Hofmann spricht über heftige Reaktionen nach Gladbach-Abschied

Jonas Hofmann kann die heftigen Reaktionen nach seinem Wechsel nach Leverkusen nur bedingt nachvollziehen.

WAS IST PASSIERT? Jonas Hofmann hat nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen in diesem Sommer zahlreiche Hasskommentare in den sozialen Medien erhalten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe bewusst nicht alles durchgelesen - auch auf Anraten anderer, die die Kommentare schon gelesen hatten. Die waren teilweise unter der Gürtellinie, sinn- und auch geschmacklos. Viele haben das Thema nicht sachlich gesehen", sagte der 31-jährige Rechtsaußen der Bild am Sonntag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hofmann hatte nach siebeneinhalb Jahren in Gladbach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt und unterschrieb in Leverkusen ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier.

"Natürlich sind bei einem Verein wie Gladbach viele Emotionen im Spiel. Ich kann die Enttäuschung verstehen", so der deutsche Nationalspieler: "Es ist nur schade, dass Menschen jemanden auf einmal hassen, ohne ihn persönlich zu kennen. Damit muss man als Betroffener umzugehen lernen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hofmann kam in der vergangenen Saison in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete 12 Treffer vor.