Auf der Jagd nach Cristiano Ronaldo: FC Bayerns Harry Kane stellt Klub-Rekord ein

Auf den Engländer ist auch in Norwegen Verlass - auch wenn sein Doppelpack am Ende nicht den gewünschten Sieg bringt.
Torgarant Harry Kane vom FC Bayern hat im Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger (3:3) einen Klubrekord eingestellt. Wie einst Robert Lewandowski traf der englische Stürmerstar im neunten Spiel der Königsklasse in Serie - länger war auf Europas größter Bühne im Vereinsfußball einzig Cristiano Ronaldo erfolgreich.
Kane hat seit seinem Doppelpack im Januar 2026 gegen Union Saint-Gilloise in jeder Begegnung mindestens einmal getroffen. Seine Serie setzte er im letzten Spiel der Gruppenphase der vergangenen Saison gegen die PSV Eindhoven (ein Tor) sowie in der K.o.-Runde gegen Atalanta Bergamo (ein Spiel, zwei Tore), Real Madrid (2/2) und Paris Saint-Germain (2/2) fort. In dieser Spielzeit traf er beim 5:0 zum Auftakt gegen Bodö/Glimt erneut einmal und am Dienstagabend in Stavanger dann per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 (54.). Kurz darauf legte er per Kopf das 2:2 und damit seinen zweiten Treffer des Abends nach (60.).
Tore in mindestens neun Champions-League-Spielen in Folge waren zuvor nur Ronaldo, Ruud van Nistelrooy und Lewandowski gelungen. "CR7" legte von Juni 2017 bis April 2018 für Real Madrid die Rekordserie von elf Spielen hin. Van Nistelrooy war im Trikot von Manchester United von September 2002 bis April 2003 ebenso neunmal in Folge erfolgreich wie Lewandowski, dem dieses Kunststück gleich zweimal gelang: Von September 2019 bis August 2020 und von November 2020 bis November 2021 für die Bayern.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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