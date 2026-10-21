Auf Cristiano Ronaldos Spuren: Bayern-Superstar Harry Kane gelingt gegen Arsenal nächster historischer Meilenstein

Der englische Stürmerstar traf im zehnten Spiel der Königsklasse in Serie für die Münchner - länger war auf Europas größter Bühne im Vereinsfußball einzig Cristiano Ronaldo erfolgreich.

Kane hat seit seinem Doppelpack im Januar 2026 gegen Union Saint-Gilloise in jeder Begegnung mindestens einmal getroffen. Seine Serie setzte er im letzten Spiel der Gruppenphase der vergangenen Saison gegen die PSV Eindhoven (ein Tor) sowie in der K.o.-Runde gegen Atalanta Bergamo (ein Spiel, zwei Tore), Real Madrid (2/2) und Paris Saint-Germain (2/2) fort.

In dieser Spielzeit traf er beim 5:0 zum Auftakt gegen Bodö/Glimt erneut einmal und bei Viking Stavanger (3:3) abermals doppelt. Gegen die Gunners war er per Handelfmeter zum 2:1 (61.) erfolgreich.

"CR7" legte von Juni 2017 bis April 2018 für Real Madrid die Rekordserie von elf Spielen hin. Platz drei in dieser Liste teilen sich der frühere Münchner Robert Lewandowski und Ruud van Nistelrooy, die beide neunmal in Folge trafen.

"Lewangoalski" gelang dieses Kunststück gleich zweimal: Von September 2019 bis August 2020 und von November 2020 bis November 2021 für die Bayern. Van Nistelrooy war im Trikot von Manchester United von September 2002 bis April 2003 erfolgreich.