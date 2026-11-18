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Trennen sich die Wege von Real Madrid und Antonio Rüdiger nach der Saison? Ein potenzieller Nachfolger könnte auch aus der Bundesliga kommen.

Für den Fall einer Trennung von Antonio Rüdiger im kommenden Sommer hat Real Madrid offenbar auch zwei Kandidaten aus der Bundesliga als Nachfolger im Auge.

Wie der spanische Journalist Jorge Picon von Radio Marca berichtet, spricht derzeit vieles dafür, dass die aktuelle Spielzeit die letzte Rüdigers im Trikot der Königlichen sein wird. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers läuft Ende Juni aus, im Umfeld des Vereins sollen die Zeichen auf Trennung stehen.

Sollte es tatsächlich dazu kommen und Rüdiger die Madrilenen nach fünf Jahren verlassen, müssten sich die Blancos nach einem Nachfolger umsehen. Laut Picon beobachtet man diesbezüglich vier Kandidaten: Nico Schlotterbeck vom BVB, Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, Alessandro Bastoni von Inter Mailand und Jacobo Ramon von Como Calcio.

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Letzterer wäre dabei die wohl mit Abstand günstigste Option, schließlich sicherte sich Real beim Verkauf des 21-Jährigen im Sommer 2025 an die Italiener eine Rückkaufklausel. Diese beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund neun Millionen Euro.

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Nico Schlotterbeck per Ausstiegsklausel zu Real Madrid?

Für die drei anderen Kandidaten müsste Madrid höchstwahrscheinlich deutlich tiefer in die Tasche greifen. Schlotterbeck ist nach seiner Vertragsverlängerung im Frühsommer noch bis 2031 an Borussia Dortmund gebunden, könnte die Schwarzgelben aufgrund einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel im kommenden Sommer allerdings für eine kolportierte Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro verlassen.

Auch Jeltsch, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2030 datiert ist, und Bastoni, der bei den Nerazzurri ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier besitzt, würden wohl ähnlich viel kosten. Am Italiener von Inter Mailand zeigte auch der FC Barcelona immer wieder großes Interesse.

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Antonio Rüdiger will Titel bei Real Madrid gewinnen

Im Interview mit The Athletic erklärte Rüdiger, dass er in seiner womöglich letzten Real-Saison unbedingt noch einen Titel gewinnen wolle. "Zwei Jahre, in denen wir bei Real Madrid nichts gewonnen haben. Das ist schrecklich." Beim spanischen Rekordmeister soll der zurückgekehrte Jose Mourinho die Sehnsucht nach großen Titeln stillen.

Zu seiner eigenen Zukunft wollte sich der Verteidiger nicht äußern. Derzeit konzentriere er sich ganz auf die sportlichen Aufgaben. "Meine Priorität ist es, zu gewinnen", betonte Rüdiger.