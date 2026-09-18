Auch wegen "Theater" mit Julian Nagelsmann? Lothar Matthäus stellt spannende These zur Krise von Deniz Undav auf

Nach einem etwas unglücklichen Start in die neue Saison fehlt Deniz Undav im ersten DFB-Kader von Jürgen Klopp. An der Schaffenskrise des Stürmers vom VfB Stuttgart trägt Julian Nagelsmann eine Mitschuld, meint Lothar Matthäus.

"Drei Tore, zwei Vorlagen - natürlich war er einer der wenigen WM-Lichtblicke in der deutschen Mannschaft. Zurzeit läuft es nicht so ganz rund bei ihm, nicht nur mit den Toren und den Vorbereitungen, sondern er ist weniger im Spiel eingebunden, bringt sich weniger im Spiel ein. Das liegt ja nicht an der Mannschaft, das liegt auch an ihm", sagte der Rekordnationalspieler bei RTL/Sky am Rande der Europa-League-Übertragung und betonte: "Und vielleicht war das alles ein bisschen viel für Deniz in den letzten Monaten."

Matthäus führte aus: "Dieses Theater mit Julian Nagelsmann über monatelang vor der Weltmeisterschaft, Nationalspieler geworden, bei der Weltmeisterschaft gleich Tore geschossen, zu Recht in den Himmel gehypt worden. Danach Kapitän, bester Vertrag, der je in Stuttgart unterschrieben worden ist. Es macht schon was mit dem Kopf und vielleicht lässt man dann das eine oder andere Prozent links oder rechts liegen." Jenes habe "vielleicht dann auch in den ersten Spielen gefehlt".

Hinter Undav liegt tatsächlich eine bewegte Zeit. Obwohl er die vergangene Spielzeit als bester deutscher Torschütze beendet hatte (25 Tore, 14 Assists), hatte es schon in den Wochen und Monaten vor der WM Diskussionen gegeben, ob er einen Stammplatz unter Nagelsmann bei der WM erhalten werde. Es folgten kontroverse Aussagen seitens des Trainers, eine Entschuldigung auf Einwirken seiner Frau Lena und eine Weltmeisterschaft zum Vergessen, bei der Undav zu den wenigen Lichtblicken gehörte. Zudem verlängerte er Anfang Juni bis 2029 bei den Schwaben zu klubintern noch nie da gewesenen Konditionen und erhielt kurz vor Saisonstart die Kapitänsbinde von Atakan Karazor.

Seitdem hängt Undav den hohen Erwartungen an seine Person hinterher. Bei der 1:2-Pleite gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende kam er sogar nur von der Bank. In der Bundesliga steht zudem noch keine Torbeteiligung zu Buche. Bei den Pflichtsiegen im DFB-Pokal (Hansa Rostock) und Champions League (Viking Stavanger) gelangen ihm aber jeweils zwei Assists. Außerdem plagte er sich in den vergangenen Wochen mit hartnäckigen Problemen an der Achillessehne herum.

Wen hat Jürgen Klopp anstelle von Deniz Undav nominiert?

Dementsprechend begründete Klopp auch die Nicht-Berücksichtigung in seinem XXL-Aufgebot, das 44 Spieler umfasst und auf zwei Kader aufgeteilt wurde. "Mit Deniz habe ich gesprochen. Er hat seine kleinen Probleme und hat noch nicht in die Saison reingefunden. Ich wollte mich für vier Stürmer entscheiden und habe mich für den Moment für die anderen entschieden", sagte er. Den Zuschlag bekamen Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (beide Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin) und Kai Havertz (FC Arsenal).

Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hob die "Wehwehchen" von Undav hervor. Gleichwohl stellte er klar, dass der 30-Jährige "besser spielen kann, das weiß er auch". Es sei dennoch nur "eine Frage der Zeit", bis Undav seine beste Form erreiche und damit auch für die Nationalmannschaft wieder infrage käme: "Er wird da ganz schnell wieder in den Fokus rücken."

Ähnlich zuversichtlich gab sich auch Matthäus. "So wie ich ihn kenne, wird er auf jeden Fall alles probieren, bei den nächsten Länderspielen, die dann im November stattfinden, vielleicht dabei zu sein", sagte der 65-Jährige.