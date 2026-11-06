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FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Nino Duit

Auch Steven Gerrard ist begeistert: Das Bischof-Kalkül beim FC Bayern geht auf

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T. Bischof

Tom Bischof hat sich beim FC Bayern in der bisherigen Saison als verlässlicher Vertreter von Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic bewährt - oder sogar mehr?

Dass Tom Bischof über ein gewieftes Passspiel und eine tolle Schusstechnik verfügt, das ist schon lange bekannt. Nun stellte der 21-Jährige aber erstmals auf allergrößter Bühne auch seine Kämpfernatur unter Beweis. Und das ausgerechnet gegen Atletico Madrid, von Thomas Müller einst legendär als "die größten Rabauken im europäischen Fußball" bezeichnet.

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Atletico am Dienstag rückte Bischof etwas überraschend für den leicht angeschlagenen Aleksandar Pavlovic in die Startelf des FC Bayern. Und zeigte dann an Joshua Kimmichs Seite eine insgesamt beeindruckend reife Leistung.

Bischof präsentierte sich gewohnt ballsicher, zudem leitete sein geblockter Distanzschuss Lennart Karls Führungstreffer ein. Besonders auffällig war aber seine Arbeit gegen den Ball. Laut des Statistik-Portals WhoScored verzeichnete Bischof sechs erfolgreiche Tacklings und stellte damit einen Rekord in der laufenden Champions-League-Saison auf. Mit einigen Ballgewinnen leitete er gute Angriffe ein. Ebenfalls sehr stark war seine Zweikampfquote von 78 Prozent.

Bischofs Auftritt in Madrid war der vorläufige Höhepunkt seiner bemerkenswerten Entwicklung beim FC Bayern. Mittlerweile hat er sich als verlässliche Alternative der nominell gesetzten Sechsern Kimmich und Pavlovic etabliert. Womöglich greift Bischof nun sogar in den Kampf um einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld ein. Damit geht vor allem auch ein Poker der sportlichen Führung um Sportvorstand Max Eberl auf.

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07. Nov. 2026

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Tom Bischof übernahm beim FC Bayern die Rolle von Leon Goretzka

Bischof wechselte 2025 ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach München. In seiner ersten Saison etablierte er sich als flexibler Kaderspieler. Statt auf seiner Paradeposition im zentralen Mittelfeld kam er hauptsächlich auf den defensiven Außenbahnen zum Einsatz. Von insgesamt 1655 Einsatzminuten sammelte er nur deren 271 in der Mitte, wo Leon Goretzka als erster Vertreter von Kimmich und Pavlovic fungierte.

Goretzka verließ den FC Bayern im Sommer ablösefrei. Statt - wie von einigen Stimmen gefordert - einen externen Nachfolger zu verpflichten, vertrauten die Bosse Bischof und übergaben ihm als kleines Statussymbol sogar dessen Rückennummer 8. "Wir haben große Hoffnung und großes Vertrauen in ihn. Ich bin überzeugt, dass er dafür reif ist und richtig hereinwachsen wird", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Tom ist bereit, beim FC Bayern den nächsten Schritt zu gehen."

Weil ihn Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Weltmeisterschaft nominiert hatte, war Bischof beim offiziellen Trainingsauftakt der einzige arrivierte und fitte Profi. Entsprechend erfreulich verlief seine Vorbereitung, aus der er als einer der großen Gewinner hervorging.

imago-sport-1085537811.jpgIMAGO

Nach Arsenal-Remis: Steven Gerrard schwärmte von Bischof und Pavlovic

Anders als in der Vorsaison kam Bischof seit Sommer ausschließlich im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, in sieben der bisherigen 15 Pflichtspiele stand er dort in der Startelf. Wegen Kimmichs und Pavlovics Unpässlichkeiten nahmen seine Spielzeiten zuletzt rapide zu, in vier der vergangenen fünf Partien durfte er beginnen.

Seine Tauglichkeit auf höchstem Niveau stellte Bischof bereits in der Champions League beim 2:2 gegen den Vorjahresfinalisten FC Arsenal vor zwei Wochen unter Beweis. Damals rückte Bischof für Kimmich in die Startelf, der wegen des Todes seines Vaters fehlte. An Pavlovics Seite spielte Bischof zwar insgesamt unauffälliger als nun gegen Atletico, das Duo schaffte es aber dennoch in die Schlagzeilen.

Steven Gerrard, immerhin einer der besten Mittelfeldspieler dieses Jahrtausends, schwärmte in seiner Funktion als TV-Experte: "Die beiden haben mich heute Abend wirklich beeindruckt. In einem Spiel von dieser Bedeutung haben sie herausragend gespielt."

Kimmich, Pavlovic und Bischof konkurrieren auch im DFB-Team

Aufgrund des engen Spielplans werden Kimmich, Pavlovic und Bischof in dieser Saison allesamt noch zu vielen Einsatzminuten kommen. Spannend dürfte aber sein, wer in den nächsten Topspielen den Vorzug erhält. Pavlovic ist erstmal weiterhin etwas angeschlagen. Laut Interims-Cheftrainer Aaron Danks müsse man bei ihm "von Tag zu Tag schauen", womöglich beginnen am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 also abermals Kimmich und Bischof.

Anschließend setzt sich der Konkurrenzkampf des Trios in einem anderen Trikot fort. Alle drei stehen im Kader der deutschen Nationalmannschaft und konkurrieren auch dort um Spielzeit. Bei der vergangenen Länderspielphase enttäuschte zunächst Kapitän Kimmich, ehe Pavlovic und Bischof nach dem geplanten Kader-Wechsel auftrumpften. Anders als beim FC Bayern könnten sie in Jürgen Klopps 4-3-3-System theoretisch sogar zusammen spielen - doch dann wäre kein Platz für Florian Wirtz und Felix Nmecha.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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