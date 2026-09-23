Auch schon auf dem Radar von Jürgen Klopp: Interesse des FC Bayern an einem Supertalent von Eintracht Frankfurt enthüllt

Der FC Bayern hat offenbar ein neues Supertalent ins Visier genommen - und auch Bundestrainer Jürgen Klopp soll den Youngster bereits auf dem Radar haben.
Der FC Bayern hält stets Ausschau nach vielversprechenden Talenten, die den Kader verstärken könnten. Offenbar hatten die Münchner dabei auch Eintracht Frankfurts Niko Ilicevic im Visier. Wie die Bild berichtet, wollte der Rekordmeister das Riesentalent an die Isar lotsen. Auch der FC Barcelona soll sich mit dem 15-jährigen Mittelfeldspieler beschäftigt haben.
Eintracht Frankfurt setzte jedoch alles daran, den Deutsch-Kroaten zu halten - mit Erfolg. Die SGE band den Linksfuß langfristig an den Klub. An seinem 18. Geburtstag wird sein Vertrag automatisch in einen Profivertrag umgewandelt. Sein Bundesliga-Debüt könnte der Neffe von Ex-Bundesligaspieler Ivo Ilicevic sogar schon kurz nach seinem 16. Geburtstag am 30. Oktober feiern.
Die Bedeutung, die Frankfurt dem Youngster beimisst, zeigt sich auch an einer weiteren Entscheidung: Nach Bild-Infos verzichtete Sportvorstand Markus Krösche wegen Ilicevic sogar auf die Verpflichtung von Louey Ben Ferhat aus Karlsruhe. Das Top-Talent soll nicht durch zusätzliche Konkurrenz ausgebremst werden. Stattdessen wird Ilicevic offenbar bereits als möglicher Nachfolger Can Uzuns aufgebaut, dessen Abgang im Sommer 2027 erwartet wird.
Auch Bundestrainer Jürgen Klopp soll das Potenzial des Nachwuchsspielers erkannt haben. Laut Bild hat er Ilicevic bereits auf dem Radar. Aktuell läuft der 15-Jährige für die U19 der Eintracht auf und kommt dort in sechs Partien auf drei Tore und drei Vorlagen.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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