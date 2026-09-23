Auch schon auf dem Radar von Jürgen Klopp: Interesse des FC Bayern an einem Supertalent von Eintracht Frankfurt enthüllt

Der FC Bayern hält stets Ausschau nach vielversprechenden Talenten, die den Kader verstärken könnten. Offenbar hatten die Münchner dabei auch Eintracht Frankfurts Niko Ilicevic im Visier. Wie die Bild berichtet, wollte der Rekordmeister das Riesentalent an die Isar lotsen. Auch der FC Barcelona soll sich mit dem 15-jährigen Mittelfeldspieler beschäftigt haben.

Eintracht Frankfurt setzte jedoch alles daran, den Deutsch-Kroaten zu halten - mit Erfolg. Die SGE band den Linksfuß langfristig an den Klub. An seinem 18. Geburtstag wird sein Vertrag automatisch in einen Profivertrag umgewandelt. Sein Bundesliga-Debüt könnte der Neffe von Ex-Bundesligaspieler Ivo Ilicevic sogar schon kurz nach seinem 16. Geburtstag am 30. Oktober feiern.

Die Bedeutung, die Frankfurt dem Youngster beimisst, zeigt sich auch an einer weiteren Entscheidung: Nach Bild-Infos verzichtete Sportvorstand Markus Krösche wegen Ilicevic sogar auf die Verpflichtung von Louey Ben Ferhat aus Karlsruhe. Das Top-Talent soll nicht durch zusätzliche Konkurrenz ausgebremst werden. Stattdessen wird Ilicevic offenbar bereits als möglicher Nachfolger Can Uzuns aufgebaut, dessen Abgang im Sommer 2027 erwartet wird.

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp soll das Potenzial des Nachwuchsspielers erkannt haben. Laut Bild hat er Ilicevic bereits auf dem Radar. Aktuell läuft der 15-Jährige für die U19 der Eintracht auf und kommt dort in sechs Partien auf drei Tore und drei Vorlagen.