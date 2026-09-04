Trainer Jose Mourinho vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat in Richtung FC Bayern gestichelt. Der neue, alte Coach der Königlichen hob die Ausgeglichenheit in LaLiga hervor und bescheinigte dem spanischen Oberhaus eine höhere Wettbewerbsfähigkeit als der Bundesliga oder der Ligue 1. Bei dieser Gelegenheit sprach er auch über Champions-League-Sieger PSG, allerdings ohne dessen Namen zu nennen.

"Diese Liga wird für niemanden einfach werden", stellte Mourinho im Vorfeld von Reals Auswärtspartie am dritten Spieltag bei Real Betis in Sevilla am Freitagabend klar. Das ändere sich auch nicht, "wenn ein Spiel ein Ergebnis liefert, das den Eindruck erweckt, es sei einfach - wie zum Beispiel unser 4:0 gegen Malaga oder Barcelonas 5:0 gegen Elche."

'The Special One' stellte heraus: "Aber es gibt einen Druck, den es in anderen Ligen nicht gibt: nämlich den Druck, immer gewinnen zu müssen. Dagegen gibt es auch Ligen, in denen die Meister nicht immer gewinnen müssen. Die Meister in Frankreich oder Deutschland haben zum Beispiel die Gelassenheit: 'Wir wissen bereits, dass wir Meister werden.'"

In der Tat waren die Titelkämpfe in Bundesliga und Ligue 1 in den vergangenen Jahren kaum von großer Spannung geprägt. Zu dominant sind die Bayern und Paris Saint-Germain in der Regel. So gingen 14 der letzten 15 Deutschen Meisterschaften nach München, während PSG 12 der letzten 14 Titel in Frankreich holte.

Für Mourinho ist klar: "Hier aber herrscht Woche für Woche dieser Druck, bei dem ein Resultat, das kein Sieg ist, kein gutes Ergebnis ist. Und damit hat sich's. Und dieser Druck hat eine große Bedeutung für die Mannschaften, die in einer Liga mit dieser Konkurrenz spielen müssen."

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Wer wurde in LaLiga zuletzt Meister?

In LaLiga kämpfen in der Regel Real und Erzrivale FC Barcelona um Spaniens Fußballkrone. Ab und zu schaltet sich auch Atletico in den Titelkampf ein. In den vergangenen zehn Jahren setzte sich viermal Real durch, einmal triumphierte Atleti und Barca behielt fünfmal die Oberhand.

Zuletzt gewann Barcelona unter Trainer Hansi Flick zweimal in Serie die Meisterschaft. Mourinho wurde in diesem Sommer von Benfica zurückgeholt, um auch national wieder den Sprung an die Spitze zu schaffen. Der Start unter dem Portugiesen verlief durchaus vielversprechend: Real gewann neben besagtem Spiel gegen Malaga auch die Partien gegen Real Sociedad (4:1) sowie Espanyol (2:1) und steht punktgleich mit Barcelona an der Tabellenspitze.