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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Auch PSG darf sich angesprochen fühlen: Real Madrids Trainer Jose Mourinho stichelt gegen den FC Bayern

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José Mourinho

Für The Special One ist klar: Bayern und PSG haben es in ihren nationalen Ligen deutlich einfacher als Real.

Trainer Jose Mourinho vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat in Richtung FC Bayern gestichelt. Der neue, alte Coach der Königlichen hob die Ausgeglichenheit in LaLiga hervor und bescheinigte dem spanischen Oberhaus eine höhere Wettbewerbsfähigkeit als der Bundesliga oder der Ligue 1. Bei dieser Gelegenheit sprach er auch über Champions-League-Sieger PSG, allerdings ohne dessen Namen zu nennen.

"Diese Liga wird für niemanden einfach werden", stellte Mourinho im Vorfeld von Reals Auswärtspartie am dritten Spieltag bei Real Betis in Sevilla am Freitagabend klar. Das ändere sich auch nicht, "wenn ein Spiel ein Ergebnis liefert, das den Eindruck erweckt, es sei einfach - wie zum Beispiel unser 4:0 gegen Malaga oder Barcelonas 5:0 gegen Elche."

'The Special One' stellte heraus: "Aber es gibt einen Druck, den es in anderen Ligen nicht gibt: nämlich den Druck, immer gewinnen zu müssen. Dagegen gibt es auch Ligen, in denen die Meister nicht immer gewinnen müssen. Die Meister in Frankreich oder Deutschland haben zum Beispiel die Gelassenheit: 'Wir wissen bereits, dass wir Meister werden.'"

In der Tat waren die Titelkämpfe in Bundesliga und Ligue 1 in den vergangenen Jahren kaum von großer Spannung geprägt. Zu dominant sind die Bayern und Paris Saint-Germain in der Regel. So gingen 14 der letzten 15 Deutschen Meisterschaften nach München, während PSG 12 der letzten 14 Titel in Frankreich holte.

Für Mourinho ist klar: "Hier aber herrscht Woche für Woche dieser Druck, bei dem ein Resultat, das kein Sieg ist, kein gutes Ergebnis ist. Und damit hat sich's. Und dieser Druck hat eine große Bedeutung für die Mannschaften, die in einer Liga mit dieser Konkurrenz spielen müssen."

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Wer wurde in LaLiga zuletzt Meister?

In LaLiga kämpfen in der Regel Real und Erzrivale FC Barcelona um Spaniens Fußballkrone. Ab und zu schaltet sich auch Atletico in den Titelkampf ein. In den vergangenen zehn Jahren setzte sich viermal Real durch, einmal triumphierte Atleti und Barca behielt fünfmal die Oberhand.

Zuletzt gewann Barcelona unter Trainer Hansi Flick zweimal in Serie die Meisterschaft. Mourinho wurde in diesem Sommer von Benfica zurückgeholt, um auch national wieder den Sprung an die Spitze zu schaffen. Der Start unter dem Portugiesen verlief durchaus vielversprechend: Real gewann neben besagtem Spiel gegen Malaga auch die Partien gegen Real Sociedad (4:1) sowie Espanyol (2:1) und steht punktgleich mit Barcelona an der Tabellenspitze.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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