Auch Marokko wollte ihn haben: Top-Talent Wael Mohya enthüllt, wie Jürgen Klopp ihn vom DFB-Team überzeugte

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Warum hat sich Wael Mohya für Deutschland und nicht für Marokko entschieden? Jürgen Klopp spielte eine zentrale Rolle.

Borussia Mönchengladbachs Top-Talent Wael Mohya hat verraten, wie Jürgen Klopp ihn überzeugte, sich für das DFB-Team als Nationalmannschaft zu entscheiden.

"Durch die Art und Weise, wie Jürgen Klopp mit mir geredet hat, musste ich nicht lange überlegen, ob ich diese Einladung annehmen würde. Er hat mich inhaltlich überzeugt, und ich habe sofort gemerkt, dass er ein saucooler Typ ist. Ich freue mich jetzt einfach darauf, die nächste Zeit mit ihm auf dem Platz zu sein und bin überzeugt davon, dass er auch mich besser machen wird", offenbarte der 17-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Klopp habe ihn mit seiner Nominierung völlig unvorbereitet getroffen. "Ich war bei uns zu Hause im Keller, meine Eltern haben uns dort ein Home-Gym eingerichtet. Als ich realisiert habe, dass der Bundestrainer mich anruft, habe ich sofort die Kopfhörer rausgenommen und aufgehört zu trainieren."

Werbung Werbung

Im Anschluss kam die positive Nachricht: "Beim Abendessen habe ich es dann meinen Eltern gesagt. Es war ein unglaublicher Moment! Es ist nicht nur für mich etwas ganz Besonderes, sondern für alle in meinem Umfeld. Danach ist mein Handy explodiert. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Als ich danach zum ersten Mal in die Gladbach-Kabine kam, haben alle applaudiert. Das war sehr emotional", so Mohya.

Verwandte Themen

Nächste Spiele GER UEFA Nations League A 14:45 NED Ansehen

Die Gespräche mit dem Bundestrainer seien "sehr gut, ehrlich und offen" gewesen, wobei Klopp dem Gladbacher Youngster keine falschen Hoffnungen gemacht hätte. "Er hat mir keine Versprechungen gemacht und auch keine Garantien gegeben. Er hat mir gesagt, dass ich mir hier alles erarbeiten kann und muss."

Trotzdem sei die Entscheidung pro Deutschland am Ende leicht gefallen, obwohl Mohya wegen seiner aus Marokko stammenden Eltern auch theoretisch für das nordafrikanische Land auflaufen könnte. "Dass Marokko auch Interesse hat, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Meine Eltern kommen dorther. Das Land ist ein Teil meiner Familie und davor habe ich großen Respekt."

Werbung

Wer ist das größte Vorbild von Wael Mohya im DFB-Team?

Ein Vorbild auf dem Weg zu seinem ersten A-Nationalmannschafts-Einsatz sei Florian Wirtz, wie Mohya enthüllte. "Wir spielen eine ähnliche Position. Ich habe mir sehr viel von ihm abgeschaut. Das will ich auch hier. Seine Spielfreude, seine Kreativität - das imponiert mir", schwärmte der 17-Jährige vom Liverpool-Star.

Für die Spiele der aktuellen Länderspielpause gegen Serbien und die Niederlande hatte Klopp Mohya in sein 24 köpfiges Aufgebot berufen, ihn im Anschluss jedoch nicht in den maximal 23 Spieler fassenden Spieltagskader aufgenommen.

Werbung

Dies sei bereits im Vorhinein allerdings abgesprochen gewesen, hatte Klopp vor der Begegnung gegen Serbien erklärt. Der Bundestrainer habe sich lediglich einen ersten Eindruck von Mohya im Training machen wollen, auf sein erstes A-Länderspiel muss der Gladbacher deshalb noch ein wenig warten.