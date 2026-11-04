Erik ten Hag, seit Februar Technischer Direktor bei Twente Enschede, hat bestätigt, dass einige europäische Spitzenklubs hinter Twentes Innenverteidiger-Talent Ruud Nijstad her sind. "Es gibt tatsächlich Interesse an ihm. Einige der Top-8-Vereine Europas haben sich nach ihm erkundigt", verriet ten Hag in der Sendung 'Goedemorgen Eredivisie' bei ESPN.

In den vergangenen Monaten war unter anderem der FC Bayern München mit Nijstad in Verbindung gebracht worden. Zudem sollen auch der FC Barcelona und Manchester United ihre Fühler nach dem 18-jährigen Niederländer ausstrecken.

"Es ist bemerkenswert, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, ein weiteres Jahr bei Twente zu bleiben", lobte ten Hag Nijstads Entscheidung aus dem vergangenen Sommer, noch nicht den Schritt zu einem Topklub zu wagen. Der junge Abwehrspieler eroberte sich bei Twente schon in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison einen Stammplatz, mittlerweile ist er beim Tabellenvierten der Eredivisie aus der ersten Elf nicht mehr wegzudenken.

Nijstads Vertrag bei Twente läuft noch bis 2029 - auch ten Hag ist allerdings bewusst, dass der niederländische Junioren-Nationalspieler aller Voraussicht nach früher gehen wird. "Jeder Klub in den Niederlanden muss jedes Jahr verkaufen. Um in Europa konkurrenzfähig zu bleiben, braucht man ein gewisses Budget. Und um das zu gewährleisten, muss man einfach verkaufen", so ten Hag.