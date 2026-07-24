Die AS Rom beschäftigt sich intensiv mit einer Verpflichtung von RB Leipzigs Flügelspieler Antonio Nusa. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Der 21-jährige Norweger ist bei den Giallorossi in den Fokus gerückt, nachdem die Italiener im Werben um Mason Greenwood (Fenerbahce) und Crysencio Summerville (Al-Hilal) jeweils eine Absage kassieren mussten. Rom hat bezüglich eines potenziellen Transfers bereits den Kontakt zur Führungsetage des Bundesligisten gesucht.

Ein Schnäppchen wird das Vorhaben allerdings keinesfalls: Dem Vernehmen nach verlangt Leipzig für den Offensivakteur, dessen Arbeitspapier bei den Sachsen noch bis 2029 datiert ist, eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen Euro.

Aufgrund der hohen finanziellen Forderungen blicken die Römer laut der italienischen Sportzeitung bereits auf weitere Optionen. Auf dem Zettel des Serie-A-Klubs stehen demnach auch Andreas Schjelderup (Benfica) sowie Said El Mala (19) vom 1. FC Köln, der vor allem von Borussia Dortmund intensiv umgarnt wird.

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Antonio Nusa: Auch Bayern war wohl interessiert

Gleichzeitig buhlt die Konkurrenz um Nusa, wie es zuletzt im Juni hieß. Neben der AS Rom gelten auch Newcastle United und der FC Arsenal als Interessenten. Laut einem Bericht des Newcastle Chronicle existiert für den pfeilschnellen Flügelspieler eine lange Liste an Verehrern, auf der sich auch Juventus Turin, Tottenham Hotspur und Crystal Palace befinden.

Zudem war auch schon der Name FC Bayern München im Umfeld des norwegischen Nationalspielers aufgetaucht. Ein Engagement beim deutschen Rekordmeister gilt in der aktuellen Lage jedoch als unwahrscheinlich. Die Münchner suchten zwar nach Verstärkung für die linke Außenbahn, haben ihren Wunschkandidaten mit Ismael Saibari von PSV Eindhoven jedoch bereits verpflichtet.

Antonio Nusa ist Stammkraft bei RB Leipzig

Nusa war erst im Sommer 2024 für eine Ablösesumme von 21 Millionen Euro von Club Brügge nach Leipzig gewechselt. Bei RB etablierte sich der flexibel einsetzbare Außenstürmer, der sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel auflaufen kann, schnell als Stammkraft.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Nusa 35 Pflichtspiele für die Sachsen, in denen ihm fünf Tore und vier Vorlagen gelangen.