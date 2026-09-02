Auch der FC Bayern hatte ihn wohl auf dem Zettel! Liverpool macht Rekordtransfer perfekt

Der FC Liverpool hat am Deadline Day die Verpflichtung von Torhüter Lucca Brughmans perfekt gemacht und ihn direkt wieder für ein Jahr an seinen Ausbildungsverein KRC Genk zurückverliehen. Laut Het Laatste Nieuws fließt für den Belgier eine garantierte Summe von 33 Millionen Euro sowie zwei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Der 18-Jährige avanciert dabei gleich in doppelter Hinsicht zum Rekordtransfer. Zum einen ist Brughmans der teuerste Abgang in der Klubgeschichte Genks, zum anderen wurde noch nie so viel Geld für einen U21-Torhüter gezahlt. Der bisherige Rekordhalter David de Gea kostete bei seinem Wechsel von Atletico Madrid zu Manchester United als 20-Jähriger einst 25 Millionen Euro.

"Das ist ein ganz besonderer Moment für mich. Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt. Als junger Torwart träumt man davon, eines Tages eine solche Chance zu erhalten", erklärte Brughmans. Gleichzeitig sei er dem KRC Genk "unglaublich dankbar. Dieser Verein hat mich geprägt, mir Chancen geboten und mich jeden Tag besser gemacht. In dieser Saison konzentriere ich mich voll und ganz auf Genk und möchte für den Verein alles geben."

Bei Liverpool, das Brughmans theoretisch per Option bereits im Winter an die Anfield Road holen könnte, soll der Keeper perspektiv als Nachfolger für den 33-Jährigen Alisson Becker gelten. Laut HLN hatten auch Juventus Turin, Real Madrid, Newcastle United und Bayern München den Schlussmann in ihren Notizbüchern stehen gehabt.