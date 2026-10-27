Auch der BVB zeigt Interesse: FC Bayern offenbar scharf auf Bundesliga-Shootingstar

Demnach sind die Münchner mit ihrem Interesse am 17 Jahre alten Mittelfeldspieler allerdings nicht allein: Auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen aus der Bundesliga ein Auge auf den Teenager geworfen haben.

Dem Bericht zufolge ist ein Winterwechsel von Mohya ausgeschlossen, doch nach der laufenden Saison könnte sich die Lage ändern - je nachdem, wie die sportliche Perspektive bei den Fohlen aussieht. Sollte der Klassenerhalt der Elf vom Niederrhein nicht gelingen, dürfte Mohya nicht zu halten sein, auch wenn noch einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt.

Neben den deutschen Klubs rund um die Bayern haben demzufolge auch europäische Top-Vereine Mohya bereits auf ihre Liste genommen. "Eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss", sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt im Doppelpass bei Sport1 mit Blick auf Mohyas Situation.

Der Marktwert von Mohya stieg zuletzt auf 17 Millionen Euro - auch, weil er mit drei Toren und einem Assist in den ersten acht Pflichtspielen der Gladbacher gut in die neue Saison startete. Für Deutschlands U21-Nationalmannschaft debütierte er im September.