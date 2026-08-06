Im Gespräch mit Sport1 hat sich Emmanuel Petit gegen Harry Kane als Gewinner des Ballon d'Or ausgesprochen: "Nach dieser Weltmeisterschaft sind Harry Kanes Chancen auf den Ballon d’Or geringer geworden. Wenn man sich ausschließlich auf die Bundesliga stützt, wäre er sicherlich ein Ballon-d’Or-Kandidat, aber in der Champions League und mit seiner Nationalmannschaft, wenn es wirklich eng wurde, war er meistens abgetaucht", erklärte der 55-Jährige.

Dafür hatte der ehemalige französische Nationalspieler auch mehrere Beispiele parat: "Harry ist gegen PSG im Halbfinal-Rückspiel völlig untergetaucht“, analysierte Petit

Weiter führte er aus: "Da war mehr drin. Das ist nach einer solch hervorragenden Saison schon schade. Genauso bei der WM: Er hatte sehr stark begonnen und ab dem Viertelfinale vermittelte er den Eindruck, ihm fehle sowohl die nötige Kraft als auch das nötige Glück."

Reicht das für den Ballon d'Or? Kane mit überragender Trefferquote

In der Bundesliga krönte sich Kane die dritte Saison in Folge dank 36 Treffern zum Torschützenkönig. Im DFB-Pokal war der 33-Jährige zudem zehnmal erfolgreich. In beiden Wettbewerben sicherte er sich mit dem FCB den Titel.

In der Champions League bewies er mit 14 Treffern in 13 Spielen zwar ebenfalls seinen Torriecher. Im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain traf er bei der spektakulären Hinspielniederlage (4:5) zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Im Rückspiel trat er allerdings erst in der Nachspielzeit als Torschütze in Erscheinung, der 1:1-Ausgleich konnte das Aus nicht mehr verhindern.

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Bittere WM für Kane - aber auch für die Konkurrenz

Bei der Weltmeisterschaft war ebenfalls kurz vor dem Endspiel Schluss. Auf dramatische Art und Weise vergeigten die Three Lions im Halbfinale in der Schlussphase ihre Führung gegen Argentinien und müssen weiter auf den ersten WM-Titel seit 1966 warten. Zwar gelangen Kane bei dem Turnier sechs Treffer, doch nach dem Achtelfinale gegen Mexiko konnte er sein Konto nicht mehr aufbessern.

Trotzdem gab es etliche Stimmen, die sich für den ersten Münchner Gewinner der Ballon d'Or seit 45 Jahren aussprachen. Petit selbst ist sich auch noch nicht sicher, wer genau stattdessen die Trophäe erhalten sollte: "Ich denke, es werden einige Namen vor ihm stehen, auch wenn bis zum Schluss das Rennen eng bleiben sollte, nachdem am Ende der WM die Favoriten wie Ousmane Dembele, Kylian Mbappe und Michael Olise ebenso enttäuscht haben."