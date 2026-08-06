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Finn Fichtner

Auch beim FC Bayern ist er angeblich "völlig abgetaucht": Frankreich-Legende sieht für Harry Kane keine Chancen beim Ballon d'Or

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H. Kane
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Laut Emmanuel Petit hat sich Harry Kane mit seinen Leistungen in den großen Spielen den Ballon d'Or nicht verdient. Das liegt Petits Meinung nach sowohl an seinen Leistungen für den FC Bayern als auch für England.

Im Gespräch mit Sport1 hat sich Emmanuel Petit gegen Harry Kane als Gewinner des Ballon d'Or ausgesprochen: "Nach dieser Weltmeisterschaft sind Harry Kanes Chancen auf den Ballon d’Or geringer geworden. Wenn man sich ausschließlich auf die Bundesliga stützt, wäre er sicherlich ein Ballon-d’Or-Kandidat, aber in der Champions League und mit seiner Nationalmannschaft, wenn es wirklich eng wurde, war er meistens abgetaucht", erklärte der 55-Jährige.

Dafür hatte der ehemalige französische Nationalspieler auch mehrere Beispiele parat: "Harry ist gegen PSG im Halbfinal-Rückspiel völlig untergetaucht“, analysierte Petit

Weiter führte er aus: "Da war mehr drin. Das ist nach einer solch hervorragenden Saison schon schade. Genauso bei der WM: Er hatte sehr stark begonnen und ab dem Viertelfinale vermittelte er den Eindruck, ihm fehle sowohl die nötige Kraft als auch das nötige Glück."

Reicht das für den Ballon d'Or? Kane mit überragender Trefferquote

In der Bundesliga krönte sich Kane die dritte Saison in Folge dank 36 Treffern zum Torschützenkönig. Im DFB-Pokal war der 33-Jährige zudem zehnmal erfolgreich. In beiden Wettbewerben sicherte er sich mit dem FCB den Titel.

In der Champions League bewies er mit 14 Treffern in 13 Spielen zwar ebenfalls seinen Torriecher. Im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain traf er bei der spektakulären Hinspielniederlage (4:5) zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Im Rückspiel trat er allerdings erst in der Nachspielzeit als Torschütze in Erscheinung, der 1:1-Ausgleich konnte das Aus nicht mehr verhindern.

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Bittere WM für Kane - aber auch für die Konkurrenz

Bei der Weltmeisterschaft war ebenfalls kurz vor dem Endspiel Schluss. Auf dramatische Art und Weise vergeigten die Three Lions im Halbfinale in der Schlussphase ihre Führung gegen Argentinien und müssen weiter auf den ersten WM-Titel seit 1966 warten. Zwar gelangen Kane bei dem Turnier sechs Treffer, doch nach dem Achtelfinale gegen Mexiko konnte er sein Konto nicht mehr aufbessern.

Trotzdem gab es etliche Stimmen, die sich für den ersten Münchner Gewinner der Ballon d'Or seit 45 Jahren aussprachen. Petit selbst ist sich auch noch nicht sicher, wer genau stattdessen die Trophäe erhalten sollte: "Ich denke, es werden einige Namen vor ihm stehen, auch wenn bis zum Schluss das Rennen eng bleiben sollte, nachdem am Ende der WM die Favoriten wie Ousmane Dembele, Kylian Mbappe und Michael Olise ebenso enttäuscht haben."

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Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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